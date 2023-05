Dießener Pärchen landet nach Streit in der Zelle

Von: Susanne Greiner

Da sich der 39-jährige Dießener massiv wehrte und die Polizeibeamten beleidigte, legten ihm diese Handschellen an. © David Inderlied/dpa/Illustration

Dießen/Weilheim - Geschrei, ein Koffer, der gegen ein Auto geworfen wird und Beamtenbeleidigung: Ein Pärchen aus Dießen streitet sich am Montag in Weilheim so massiv, dass die Polizei schlichten und die beiden in Gewahrsam nehmen muss.

Am Montag gegen 12:15 Uhr meldeten Passanten der Polizei Weilheim einen handgreiflichen Streit zwischen einer 28-jährigen Dießenerin und einem 39-jährigen Dießener in Weilheim, informiert Polizeihauptkommissar Michael Zinkl aus Weilheim. Noch bevor die Polizei eintraf, habe einer der Augenzeugen des Streits, ein 38-jähriger aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen, der Frau seine Hilfe angeboten und diese sei zu ihm ins Auto gestiegen. Als die beiden noch den Koffer der Frau holen wollten, habe der 39-Jährige den Koffer gegen das Auto geworfen - wobei der Koffer kaputt ging und am Auto eine Beule entstand.

Als kurz darauf die Beamten eintrafen, wollte sich der 39-Jährige Dießener entfernen, so Zinkl. Als ihn die Polizisten ansprachen, reagierte er erst gar nicht, dann derart aggressiv, dass ihm die Beamten schließlich gewaltsam Handfesseln anlegen mussten. Währenddessen habe er die Beamten massiv beleidigt.

Die Frau, wie sich herausstellte seine Lebensgefährtin, war in der Zwischenzeit wieder aus dem Auto ausgestiegen und habe die Beamten ebenfalls beschimpft: „Da eine Beruhigung der Situation und die Klärung des Sachverhalts vor Ort nicht möglich war, musste auch die 28-Jährige in Gewahrsam genommen werden“, so Zinkl.

Nach Abklärung des Sachverhalts habe man beide am Nachmittag entlassen, so Zinkl. Sie werden sich wegen diverser Straftaten, unter anderem Sachbeschädigung, Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, verantworten müssen.