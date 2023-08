Dießener Radrennfahrer Steffens bei WM in Schottland chancenlos

Von: Thomas Ernstberger

Keine WM-Medaille für Steffens: Der Dießener hat in Glasgow keine Chance. © kb

Dießen – „Die Enttäuschung war riesengroß“, gibt der Dießener Rad-Rennfahrer Alexander Steffens (30) zu. Und er fügt an: „Diese Weltmeisterschaften waren für mich komplett für die Katz.“

Statt der erhofften Medaille reichte es für den Elite-Amateur vom Ammersee bei der UCI-WM in Glasgow (Schottland) trotz wochenlanger, akribischer Vorbereitung nur zu den Plätzen 52 (unter 280 Teilnehmern) im Gran Fondo (Straßenrennen) und 26 im Zeitfahren. Steffens erzählt: „Beim Gran Fondo war ich im entscheidenden Moment, bei einem Anstieg 60 Kilometer vor dem Ziel, nach einem taktischen Fehler falsch positioniert, da war ich einfach zu weit hinten. Ich habe noch alles versucht, hatte dann aber keine Chance mehr, an die Spitze ranzukommen. Bei diesem Rennen waren die besten Fahrer der Welt am Start, da war die Konkurrenz zu stark.“



Der „Wings for Life“-Botschafter hatte auch drei Tage später beim Zeitfahren keine Chance: „Schon beim Aufstehen hatte ich gemerkt, dass die Beine streiken. Das war, als hätte ich Blei in den Füßen.“ Damit keine Podiums-Chance für den Chef des AS Cycling-Teams. „Das hat alles zu meiner bisherigen Saison gepasst“ (mit vielen Stürzen und Pausen), sagt Steffens. „Bei einer WM braucht man neben ein er guten Form auch Glück – das hat mir bin Glasgow gefehlt.“



Der gebürtige Starnberger blieb trotz der Mega-Enttäuschung bis zum Ende der Woche in Schottland: Er arbeitet bei der WM fürs Fernsehen und bringt die Sieger und Platzierten vom Podium zu den Interviews in die Mixed-Zone. Danach geht’s direkt weiter nach Hamburg zu den „Cyclassics“ (20. August), bei denen er letztes Jahr Dritter wurde. Steffens gibt sich schon wieder kämpferisch: „Die erste WM-Enttäuschung ist schon abgehakt. In Hamburg will ich mich um zwei Plätze gegenüber 2022 verbessern.“