Steffens siegt schon wieder

Von: Thomas Ernstberger

Aerodynamisch den Feldberg runter: Alexander Steffens (vorne) raste am Sonntag beim Rad-Klassiker Eschborn – Frankfurt im Jedermann-Rennen auf Platz 1. © SportOnline

Dießen/Frankfurt – Es läuft für den Dießener Rennradfahrer Alexander Steffens (28). Nach den zweiten Plätzen beim Granfondo „El Diablo“ an der ligurischen Küste in Ceriale (Italien) und beim „Neusiedler See Radmarathon“, einem Rennen im Rahmen der „UCI-Gran Fondo World Series“ in Österreich, feierte der Elite-Amateur vom Ammer­see am Sonntag den Sieg beim Rad-Klassiker Eschborn – Frankfurt.

Es ist ein Jedermann-Rennen, das seit 1968 alljährlich am 1. Mai ausgetragen wird. Früher hieß es „Rund um den Henninger Turm.“ Heuer waren 6.200 Teilnehmer am Start, die drei verschieden lange Strecken zu bewältigen hatten.



Auf der 88 Kilometer langen „Express“-Strecke von Eschborn (über den Feldberg, aber ohne den Mammolshainer Stich, eine berüchtigte Steigung) durch den Taunus in die hessische Metropole gewann Steffens, der immer in der Spitzengruppe dabei war, in 2:16,22 Stunden vor den Portugiesen Fabio Abreu und Miquel Ribeiro. Und das als „Solist“ mit einem satten Vorsprung von 14 Sekunden. „So kann es diese Saison weitergehen“, freute sich der Sport-und Fitness-Kaufmann vom AS Cycling-Team. Er verrät: „Mit dieser Strecke hatte ich noch eine Rechnung offen, die ich mit diesem Sieg begleichen und damit Frieden mit Eschborn – Frankfurt schließen konnte.“ Denn: Vor einem Jahr bestritt der Dießener das Rennen wegen Herzproblemen mit einem „24-Stunden-EKG-Kasten“, den er unter dem Trikot festgezurrt hatte. Steffens: „Da wurden dann Ausschläge gefunden, die letztlich zur Operation geführt haben.“ Inzwischen ist der gebürtiger Starnberger wieder topfit – und freut sich, „dass es auch in Deutschland wieder mit einem Sieg klappt.“



Am kommenden Sonntag wird Steffens das Fahrrad zur Seite stellen und in München am „Wings for Life-Wordrun“ (weltweiter Start um 13 Uhr) teilnehmen. Der Radsportler ist offizieller Botschafter von „Wings for Life“, startet deshalb statt wie bisher mit seinem gelben, mit einem weißen Fahrrad. Und wo ist das weiße Trikot? „Leider noch nicht da“, erzählt er.



Nächstes Rennen in Steffens Sportkalender ist der Imster Rad-Marathon am 15. Mai.