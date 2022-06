Alexander Steffens siegt am Mondsee

Von: Thomas Ernstberger

Hatten vor und nach dem Mondsee-Radmarathon gut lachen: Alexander Steffens (links) mit dem Gesamtsieg über die 75 Kilometer und Teamkollege Christian Hackl der in seiner Altersklasse Fünfter und gesamt Zehnter wurde. © FKN

Dießen/Mondsee – Nach einem missglückten „Ausflug“ nach Ljubljana (Sturz und ein zwei Platten) läuft’s wieder beim Dießener Rennradfahrer Alexander Steffens (28). Beim Mondsee-Radmarathon, einem Klassiker im Salzkammer­gut, sicherte sich der Elite-Amateur vom Ammersee auf der 75 Kilometer-­Strecke den Gesamtsieg und Platz 1 in seiner Altersklasse.

Die beiden längeren Strecken waren in Österreich nicht drin, denn Steffens leidet noch immer an den Sturzverletzungen (unter anderem schmerzhafte Schürfwunden) aus Slowenien. Er erzählt: „Ich kann weder richtig gehen noch sitzen.“



Aber Radfahren: Auf einer seiner Lieblingsstrecken, wo er schon zweimal gewonnen hat und zweimal Zweiter wurde, setzte er sich schon nach vier Kilometern mit zwei anderen Fahrern vom Feld ab. „Bis Kilometer 33 sind wir zusammen gefahren und haben uns an der Spitze abgewechselt, dann haben wir den dritten Mann verloren und ich konnte mich schließlich im Schlussspurt gegen den Österreicher Michael Hölzl behaupten.“ Mit einem Mini-Vorsprung von zwei Zehntelsekunden oder zehn Zentimetern fuhr Steffens als Erster über die Ziellinie. „Da hab‘ ich die zwei Zehntel wieder reingeholt, die mir am Neusiedler See zum Sieg gefehlt haben“, sagt der Dießener lachend. Der Vorsprung der beiden Top-Fahrer vor dem Hauptfeld betrug beachtliche fünf Minuten. Steffens: „Ich bin trotz der Verletzungen einen 42er-Schnitt gefahren – das kann sich doch sehen lassen.“

Es war Alexanders erster Sieg im neuen, weißen (statt des gelben) Trikot, mit dem er jetzt als „Wings for Life“-Botschafter an den Start geht. Auch sein Rennrad ist weiß statt gelb, wie man es in den letzten Jahren gewöhnt war. Christian Hackl vom Dießener ASC wurde Fünfter in seiner Altersklasse und Gesamt-Zehnter.



An den kommenden Wochenende kann sich Steffens weiter auskurieren. Nächster Start ist am 3. Juli beim Rad-Marathon im Tannheimer Tal. Da will der „Bergelefant“ die 214-Kilometer-­Strecke mit 3.500 Höhenmetern angehen. Danach geht’s zum UCI-„Lake­land“-Rennen nach Lahti in Finnland.