Dießener Seeanlagen für Radler und Fußgänger offen

Von: Susanne Greiner

Bei der Abnahme der Pflasterarbeiten auf der Dießener Seepromenade (v.l.) Bürgermeisterin Sandra Perzul, Tobias Drexl und Florian Landre von den ausführenden Firmen sowie Vize-Bürgermeister Roland Kratzer. © Roettig

Dießen – Der Frühling kann kommen und mit ihm die vielen Dießen-Besucher. Die umfangreichen Pflasterarbeiten auf der Seepromenade zwischen Dampfersteg, Kiosk und Bahnunterführung sind fertiggestellt. Bürgermeisterin Sandra Perzul und ihr Vize Roland Kratzer haben die offizielle Abnahme durchgeführt, nach der die meisten Absperrgitter entfernt wurden.

Ein paar schützen noch die vergrößerte und frisch angesäte Wiese inmitten des Areals. Die Pflasterer haben bereits die bei der Abnahme festgestellten Stolperfallen durch hochstehende Steinkanten glatt geklopft. In den nächsten Tagen werden noch die alten Ufermauern des Mühlbachs zwischen Bahnunterführung und Rialtobrücke verkleidet und die hässliche Unterführung bekommt einen frischen Farbanstrich.

Bis zum Start der Dampfersaison am Karfreitag, 8. April, werden noch die Sitzstufen auf der Promenade und im Boxlerpark gereinigt. Auch die Geländer zum See und die „Lümmelbalken“ der Rialtobrücke werden von den Hinterlassenschaften der Wasservögel befreit. Wenn es dann am Kiosk wieder Eis, Cappuccino oder Augustiner-Bier gibt, werden die Sitzstufen wie gewohnt dicht bevölkert.

Die erste ganz große Bewährungsprobe der sanierten Seeanlagen ist der Dießener Töpfermarkt vom 18. bis 21. Mai mit über 150 Ausstellern aus ganz Europa, zu dem wieder rund 50.000 Besucher erwartet werden. Eine offizielle Einweihungsfeier mit würdigem Programm plant Bürgermeisterin Perzul für Mitte Juli.