Skoda statt Golf

Dießener Seeanlagen: Turbulenzen um Krustenplatten

Von: Dieter Roettig

Zur Begutachtung wurden Charlottenburger Krustenplatten (links) und die alternativ bestellen Granitplatten in die Gemeinderatssitzung gekarrt. Links Bauleiterin Anita Schmid-Azar und rechts Planerin Ursula Hochrein, in der Mitte Gemeinderat Johann Vetterl. © Roettig

Dießen – Die Steine des Anstoßes wurden mit Sackkarren in die Turnhalle der Carl-Orff-Schule geschoben. In einer turbulenten Diskussion zwischen Planern und Gemeinderäten ging es um die Pflasterung der Asphaltflächen in den Seeanlagen. Im Rahmen der Sanierung soll der Weg von der Bahnunterführung nördlich des Mühlbachs zum Dampfersteg und zurück über ADK-Pavillon und Kiosk gepflastert werden. Baubeginn wäre direkt nach dem Töpfermarkt.

Der alte und neue Gemeinderat hatte sich in diversen Sitzungen und Workshops für ein großformatiges und „charmantes“ Pflaster ausgesprochen. Ähnlich wie vor dem Café Goldammer in der Bahnhofstraße und idealerweise mit „Charlottenburger Krustenplatten“. Diese seien aber laut dem Planungsbüro Lohrer/Hochrein nicht geeignet: „Die Seeanlage hat durch die verschiedenen Richtungen und Anknüpfungspunkte immer wieder wechselnde Gefälle mit entsprechenden Verwindungen, die mit großen Platten nicht ausgeglichen werden können.“ Unter anderem aus diesem Grund hätten die Planer die Auswahl „etwas modifiziert“ und andere Platten als vorgesehen bestellt.



Dieses nach Ansicht der Gemeinderäte eigenmächtige Vorgehen war Anlass zu einer turbulenten Diskussion, wie man sie in diesem Gremium selten erlebt hat. Planerin Ursula Hochrein und Bauleiterin Anita Schmid-Azar waren Zielscheibe des Unmuts. Quer durch alle Fraktionen wurde bemängelt, dass man die Umdisposition nicht mit den Räten abgestimmt oder eben Alternativen angeboten hatte. Ursula Hochrein entschuldigte sich zwar für die keinesfalls vorsätzliche und nicht optimal gelaufene Kommunikation mit dem Gemeinderat. Der zeigte sich aber lange uneinsichtig.



Skoda statt Golf



Michael Hofmann (BP): „Das Planungsbüro ignoriert einfach, was der Gemeinderat beschlossen hat.“ Florian Zarbo (Freie Wähler) sagte es bildhaft: „Wenn ich einen VW-Golf bestelle, möchte ich nicht einen Skoda vor die Türe gestellt bekommen.“ Immerhin 16 Paletten der alternativen Platten sind bereits in den Seeanlagen angeliefert worden. Die Restmenge wurde vorerst gestoppt. Sollte sie storniert werden, kämen laut Anita Schmid-Azar gewaltige Schadenersatzforderungen auf die Marktgemeinde zu.



Während Hanni Baur (SPD) auf eine pragmatische Lösung mit einer optischen Durchmischung der neuen Platten drängte, schlug Johann Rieß (Freie Wähler) vor, die Bauarbeiten in den Seeanlagen zu stoppen und im nächsten Frühjahr weiterzumachen. In der Zwischenzeit könnten die Wunschplatten besorgt werden.



Die Baustelle um ein weiteres Jahr zu verlängern, war auch für Gabriele Übler (Grüne) indiskutabel. Zumal Planerin Hochrein ausführte, dass 2.000 Quadratmeter gebrauchte Charlottenburger Krustenplatten nirgends verfügbar seien. Es sei auch zu teuer und nicht nachhaltig, von Händlern in ganz Europa Gebrauchtmaterial zusammenzukaufen und anliefern zu lassen. Wenn die Platten teilweise nicht die erforderliche Stärke hätten, müsste sie zudem auf Beton verlegt werden, was deutlich weniger nachhaltig wäre.



Die Musterlegung



Mit netto 70 bis 100 Euro Mehrkosten pro Quadratmeter sei bei Krustenplatten zu rechnen. Dazu käme eine aufwendigere Verlegung. Schließlich müsse man auch aus Gründen der Barrierefreiheit auf gesägtes neues Material zurückgreifen, das eng verlegt werden kann. Bei der Verarbeitung von unebenem Altmaterial mit unruhigen Kanten und großen Fugen würde das Planungsbüro auch keinerlei Gewährleistung übernehmen, wie Ursula Hochrein explizit betonte.



Um die Gemüter zu beruhigen und nicht noch mehr Zeit verstreichen zu lassen, wird der gemeindliche Bauhof in diesen Tagen eine circa zwölf Quadratmeter große Musterlegung mit den neuen Platten vornehmen. In der Sondersitzung des Gemeinderats am 16. Mai zum Bürgerbegehren „Parkplatzausbau Rotter Straße“ soll dann final abgestimmt werden, wie die neuen Pflasterplatten zum Einsatz kommen.



Bürgermeisterin Sandra Perzul wünscht sind dann eine zügige Entscheidung und nicht wieder eine eineinhalbstündige Diskussion. Die Charlottenburger Krustenplatten sind jedenfalls schon mal vom Tisch.