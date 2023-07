SyndiCat 2023: Podiums-Plätze der Regatta gehen an den DSC

Müslischüsseln für Dießener Segler

Dießen – Nach dem Motto „Aus drei mach eins“ erweiterte hat der DSC (Dießener Segel Club) seine jährliche Katamaran-Regatta um die internationalen deutschen Bestenermittlungen aller Topcat Klassen und der Formula 16 Klasse erweitert. Dieses „Drei-in-eins- Event“ garantierte nicht nur ein breites Bootsspektrum und mit 47 gemeldeten Booten eine der größten bayerischen Kat-Regatten seit einigen Jahren. Mit insgesamt fünf Klassenwertungen und handgetöpferten Müslischüsseln als Pokale für die ersten drei Plätze schraubte der Club auch die Anzahl der Trophäen in rekordverdächtige Höhen.

Um einen Preise zu bekommen, wurde den Seglern eine Menge abverlangt. Teilnehmer und Wettfahrtleitung wurden von Wetterbedingungen gebeutelt, die wohl allen Teilnehmern noch lange in Erinnerung bleiben werden. Insbesondere die Teilnehmer der Topcat IDB, die bereits am Freitag starten wollten, dieses Unterfangen jedoch mangels Windes nicht umsetzen konnten, hofften auf konstant segelbare Bedingungen am Wochenende – aber es kam anders: Winddreher bis zu 180 Grad – auch gerne mit Flauten kombiniert – zwangen die Wettfahrtleitung immer wieder zu Abbrüchen und Verlegung der Bahnen. Es schien, dass diejenigen Segler im Vorteil sein würden, die am besten leichte Windstreiche und Dreher erahnten. Als jedoch am Sonntag eine Flaute binnen weniger Minuten in einen veritablen Starkwind mit Böen bis zu 28 Knoten umschlug, zeigte sich in der vorletzten Wettfahrt, wer auch Starkwind kann. Die letzte Fahrt wurde angesichts diverser Kenterungen und der einsetzenden Flucht etlicher Segler in den sicheren Hafen aus Sicherheitsgründen abgebrochen.



Das Podium der SyndiCat Regatta wurde komplett von Teilnehmern des Dießener Segel Clubs besetzt. Platz 1 sicherte sich Max Friedrich mit Tochter Lena auf Windrush Edge, gefolgt von Heiner und Max Elbel auf Nacra Infusion. Katrin Santiago und Thomas König folgten auf dem Falcon F16. Das Falcon-Team sicherte sich zudem den IDB-Titel der F16 Klasse vor Michael und Natalie Hinz (FCSS) sowie Josef und Franziska Brunnbauer (HSSCR).