Dießener Seniorenbeirat will »KulturTafel« gründen

Von: Dieter Roettig

Ideen wie die der „KulturTafel“ standen auf der Agenda des Dießener Seniorenbeirats: Sitzend (von links) Dr. Ludger Stürwald, Andreas Lanzinger und Regina Neubarth. Dahinter (v. l.) Marlen Emhofer, Bernhard Schmid, Michael Kreuscher und Heinz Stelzer. © Roettig

Dießen – Das „Live-Erlebnis“ von Theater, Konzert oder Kulturveranstaltungen aller Art weckt Gefühle und entführt vom mitunter ernsten Alltag in eine andere Welt. Leider ist die Teilnahme für Menschen mit kleinem Budget oft nicht möglich. Das möchte der Seniorenbeirat Dießen ändern und plant die Einrichtung einer „KulturTafel“ in der Marktgemeinde Dießen und vielleicht sogar am ganzen Westufer.

Ähnlich den Tafeln für Lebensmittel sollen Inhaber der „Sozialkarte“ mit gespendeten Tickets versorgt werden. Bürger, die Sozialleistungen beziehen oder über ein geringes Einkommen verfügen, erhalten eine „KulturKarte“ mit der Berechtigung für kostenlose Eintrittskarten. Dass das funktionieren kann, beweist seit Jahren die „Starnberger KulturTafel“, von der die Dießener Senioren die Idee abgeschaut haben. Am Nachbar-See ist der Caritasverband Starnberg Träger der Initiative. Sozialpartner sind der Seniorentreff Starnberg, die Starnberger Tafel und das Caritas-Sozialkaufhaus KaDeCa.



Für Dießen sucht der Seniorenbeirat jetzt Institutionen oder Personen, die bei der Gründung und Organisation ehrenamtlich mitarbeiten wollen. Dazu gehört der Kontaktaufbau zu Kultur-, Kunst- und Sport-Veranstaltern jeglicher Art, ob Theater, Musik, Lesungen, Ausstellungen, aber auch von Sportereignissen. Sie stellen entweder ein Kontingent an Freikarten oder auch nur Restkarten zur Verfügung, die sonst verfallen würden. Abonnenten von Dauerkarten, die an bestimmten Terminen verhindert sind, können als „KulturPaten“ ihre Plätze ebenfalls für die KulturTafel spenden. Wenn Karten zur Verfügung stehen, werden die registrierten Interessierten kontaktiert. Die Tickets sind dann an der Abendkasse hinterlegt und können mit der KulturKarte abgeholt werden.

Seniorenbeirat Dr. Ludger Stürwald, der die Idee der „KulturTafel Ammersee-West“ nach zwei Jahren Corona-Pause bei der aktuellen Sitzung im Rathaus wieder vorbrachte: „Die Lebensmittel-Tafel ist für den Leib, die KulturTafel für den Geist.“ Wer sich am Aufbau beteiligen möchte, kann sich über die E-Mail des Vorsitzenden Andreas Lanzinger melden: a.lanzinger@magenta.de. Oder direkt zur nächsten Sitzung am 22. November um 14 Uhr ins Rathaus kommen.