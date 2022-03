Mit Brückenersatz

Dießener Töpfermarkt ohne Brexit-Engländer

Von: Dieter Roettig

Freuen sich, dass der Töpfermarkt nach zwei Jahren Pause wieder stattfindet: Bürgermeisterin Sandra Perzul und Marktleiter Wolfgang Lösche, in der Hand das Kunstwerk von Enno Jäkel, der 2007 den Keramikpreis gewonnen hat. Alle 80 Siegerstücke der letzten Jahre werden in einer Sonderausstellung gezeigt. © Roettig

Dießen – Von Töpferwaren für Haus und Garten bis hin zu von Sammlern und Museen hoch geschätzten Kunstwerken reicht die Palette keramischer Vielfalt, die man vom 26. bis 29. Mai in den Dießener Seeanlagen bestaunen und natürlich auch kaufen kann. Nach der pandemiebedingten zweijährigen Pause findet der 20. Töpfermarkt wie gehabt direkt am Ammersee statt. Im gewohnten Umfang vom Bahnübergang bis zum Sportplatz, aber mit leichten Einschränkungen wegen der noch andauernden Umgestaltung der Seeanlagen, die für Europas größtes Keramikfestival mit bis zu 60.000 Besuchern unterbrochen werden.

Wie Marktleiter Wolfgang Lösche bei einem Pressegespräch im Rathaus bekannt gab, werden neben den deutschen Teilnehmern Aussteller aus 15 Ländern anreisen wie aus Italien, Frankreich, Belgien, Spanien, Griechenland, Polen, Tschechien oder Korea. Dies sei ein Signal für ein gemeinsames kulturelles Miteinander in Europa, ergänzte Bürgermeisterin Sandra Perzul. Leider hätten aber alle acht ursprünglich gemeldeten Keramiker aus Großbritannien kurzfristig abgesagt, wie Angelika Maxerath vom Hauptamt der Marktgemeinde bedauerte. Der seit dem Brexit komplizierte Warenaustauschverkehr und die Zollbestimmungen hätten die Engländer abgeschreckt.



Trotzdem kann sich der Dießener Töpfermarkt mit 160 Ständen äußerst imposant präsentieren. Laut Wolfgang Lösche habe man vorrangig die Werkstätten eingeladen, die bereits für den abgesagten Markt 2021 ihr Zusage bekommen hatten. Es gibt aber auch neue Aussteller wie die internationale Keramikklasse der Kunsthochschule Halle an der Saale. Und natürlich kann man wieder „lebende Werkstätten“ bestaunen wie die von Giorgios Tziligkakis aus Kreta oder die von Stefan Jakobs mit der speziellen Brenntechnik Raku aus Japan.



Wie immer stiftet die Brennofen-Firma Rohde den mit 4.000 Euro dotierten Dießener Keramikpreis. Der Bewerber stellen ihre Werke zum Thema „Gefäß-Objekt-Gefäß“ im Traidtcasten beim Marienmüster aus, wo auch die Siegerehrung stattfindet. Parallel zum Töpfermarkt werden im Kulturform „Blaues Haus“ 80 Kunstwerke von 33 Preisträgern der letzten Jahre gezeigt. Dem Thema „Jubiläumsbecher“ ist der zentrale Ausstellungspavillon schräg gegenüber dem Dampfersteg gewidmet. Im Taubenturm veranstaltet der Heimatverein die Schau „Zeichnung und Keramik“ von Georg Kleber und Jochen Rüth.



Mit Brückenersatz



Auch wenn es derzeit nicht so aussieht, werden die Bauarbeiten in den Seeanlagen und dem Boxlerpark bis zum Marktaufbau vor Christi Himmelfahrt soweit fortgeschritten sein, dass der gewohnte Rundlauf durch das Keramikfestival möglich ist. Die neue „Rialtobrücke“ über den Mühlbach ist allerdings noch nicht begehbar, dafür ertüchtigt man die grüne Baustellenbrücke barrierefrei. Der Dampfersteg wird bereits zum Saisonstart der Ammersee-Schifffahrt am 15. April fertig sein. Viele Töpfermarkt-Besucher kommen mit der S-Bahn nach Herrsching und von da mit dem Dampfer nach Dießen. Eine kleine Einschränkung gibt es laut Bauhof-Leiter Martin Holzschuh im Boxlerpark: Der frisch angesäte Rasen direkt am See zwischen Tretbootverleih und Mühlbach darf nicht betreten werden. Ein abgrenzende Zaun ermögliche aber einen ungestörten Blick über den See bis rüber nach Andechs.



Laut Angelika Maxerath vom Hauptamt laufen die finalen Vorbereitungen wie geplant. Auch die Vereine hätten ihre Mitwirkung zugesagt wie die Freiwillige Feuerwehr Dießen mit ihrem Brotzeit- und der Trachtenverein mit seinem Kaffee & Kuchen-Zelt. Die Fischereien Rauch und Gastl bieten Spezialitäten aus dem See an, das Craftbräu schenkt Handmade-Bier aus und die Bohne 37 ist mit ihrer Kaffeebar vertreten.



Wegen des Ukraine-Kriegs und der anhaltenden Pandemie werde der Töpfermarkt „kein Halligalli-Event, sondern eine besonnene Veranstaltung mit Fingerspitzengefühl“, so Marktleiter Lösche. Und natürlich gebe es ein Sicherheitskonzept, das von der Marktgemeinde beauftragt wurde. Der zertifizierte Veranstaltungstechniker Marcel Weckner hat es ausgearbeitet und wird mit seiner „Kommandozentrale“ fast rund um die Uhr vor Ort sein.