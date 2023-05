Dießener Töpfermarkt: Willkommen im Keramik-Eldorado

Von: Dieter Roettig

Nicht nur Gebrauchsgeschirr für alle Tage gibt es auf dem Töpfermarkt, sondern auch viel Edles für besondere Anlässe. © Roettig

Dießen - Der Dießener Töpfermarkt hat es längst nicht mehr nötig, mit Superlativen zu werben. Freunde hochwertiger Keramikwaren wissen, dass hier ab Christi Himmelfahrt vier Tage lang einer der größten und erfolgreichsten Töpfermärkte Europa mit internationaler Ausrichtung stattfindet.

50.000 „plus x“ Fans werden sich wieder auf den Weg in die Marktgemeinde machen. Ob mit dem Auto, der Regiobahn oder mit einem Schiff der weißblauen Ammersee-Flotte wie Landtagspräsidentin Ilse Aigner. Sie wird am Christi-Himmelfahrt-Feiertag um 10 Uhr zusammen mit Bürgermeisterin Sandra Perzul und Marktleiter Wolfgang Lösche auf der neuen Rialto-Brücke den Töpfermarkt offiziell eröffnen. Ilse Aigner ist bereits die zweite oberste Repräsentantin des Hohen Hauses, die Dießen und dem Töpfer-Handwerk die Ehre erweist. 2018 war ihre Amtsvorgängerin Barbara Stamm prominenter Ehrengast der Eröffnung.

Freuen sich auf das größte Ereignis im Fünfseenland: Marktleiter Wolfgang Lösche, Keramikmeisterin Cornelia Goossens, Bürgermeisterin Sandra Perzul und Manuel Rohde von der gleichnamigen Brennofenfirma, die wieder den Keramikpreis stiftet. © Roettig

Für dieses Jahr haben mehr als 160 Keramikwerkstätten zugesagt, darunter natürlich Aussteller aus ganz Deutschland, aber auch aus Italien, Frankreich, Belgien, Spanien, Estland, Tschechien, Griechenland, Niederlande, Slowenien, Österreich, England, Korea und sogar aus der Ukraine. Von Gebrauchskeramik für Haus und Garten bis zu grandiosen und abstrakten Kunstwerken reicht die Palette internationaler keramischer Vielfalt. Der Dießener Markt gilt als einer der wichtigsten Branchentreffs der zeitgenössischen Keramikszene. Er signalisiert ein gemeinsames kulturelles europäisches Miteinander und ist ein Zeichen der Völkerverständigung.

Wolfgang Lösche: „Es freut mich besonders, dass wir heuer 23 neue Aussteller aufgenommen haben. Das ist die größte Zahl an Neuzugängen seit dem Beginn des Keramikfestivals in den Seeanlagen im Jahr 2000.“ Schön sei daran, dass auch junge Werkstätten darunter seien. Lösche schätzt am Dießener Töpfermarkt, dass von Jahr zu Jahr mehr Vertreter bedeutender Keramik-Galerien und Museen extra zum Einkaufen an den Ammersee reisen.

Drehscheibe des Töpfermarktes ist auch heuer wieder der zentrale Ausstellungspavillon zwischen Dampfersteg und Kiosk, der diesmal Tee-Keramik präsentiert, wobei östliche und westliche Traditionen, Formen und Glasuren Seite an Seite stehen. Aussteller sind unter anderem die in Dießen arbeitenden Koreaner Bokyung Kim und Minsoo Lee, Astrid Schröder aus Finning und Kati Jünger aus dem Berchtesgadener Land.

Action auch außerhalb der Seeanlagen

Natürlich wird in diesem Jahr wieder der „Dießener Keramikpreis“ ausgelobt, wie stets gestiftet von der Brennofenfirma Rohde. Aufgestockt auf starke 5.000 Euro heißt das Thema heuer „Form und Technik – Gedreht Gebaut Geformt Gegossen.“ Besichtigen kann man die Einreichungen der Keramik-„Champions League“ jeweils von 10 bis 18 Uhr im historischen Traidtcasten neben dem Marienmünster.

Im Kulturforum Blaues Haus in der Prinz-Ludwig-Straße 23 zeigt die international gefragte Keramikerin Young-Jae Lee aus Seoul feinste Schalen und Teekannen sowie ihre berühmten und bei Sammlern heiß begehrten Spindelvasen. Im Taubenturm des Heimatvereins beim Marienmünster wird die Schau „Sehnsucht nach Ekstase“ des mehrfach preisgekrönten Johannes Nagel aus Halle präsentiert. Im Keramikmuseum Lösche Am Kirchsteig 19 findet zu Ehren des 100. Geburtstages von Ernst Lösche eine Sonderausstellung statt. Im Holzofen wird sogar der klassische Schwarzbrand demonstriert. Zum Spaziergang durch die Gemeinde lädt der Dießener Keramikweg ein. Er bietet die Möglichkeit, ortsansässige Werkstätten von innen kennenzulernen. Dieter Roettig

Der direkte Weg zum Töpfermarkt

Wer mit der Ammersee-Schifffahrt aus Stegen oder Herrsching kommt, geht direkt am Töpfermarkt an Land. Anreisende mit dem Zug der Bahnlinie Augsburg-Weilheim müssen nur wenige Schritte zum Markt gehen. Für Autofahrer stehen an den Ortseingängen „Auffangparkplätze“ mit regelmäßigem Bustransfer in die Seeanlagen zur Verfügung.

Alle Informationen findet man unter www.diessener-toepfermarkt.de