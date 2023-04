Dießener Künstlerin Vanessa Hafenbrädl erhält Tassilo-Kulturpreis

Lichtkunst aus Dießen

Von Dieter Roettig schließen

Dießen – 2021 war sie bereits nominiert und empfand das als große Ehre. Jetzt hat sie den renommierten Tassilo-Kulturpreis der SZ wirklich bekommen und fühlt sich damit in ihrem künstlerischen Schaffen bestätigt: Vanessa Hafenbrädl (43), freischaffende Licht- und Videokünstlerin aus Dießen.

Ihre gigantischen „Videomappings“, also die über Großprojektoren auf dreidimensionale Objekte projizierten Bilder in der ihr ganz spezifischen Aufbereitung, faszinieren Menschen im In- und Ausland. So zum Beispiel am Holzhauser Gasteiger-Haus direkt am Ammersee während der Kreiskulturtage 2022 oder zuletzt bereits zum zweiten Male im Innenhof von Schloss Blutenburg in München-Obermenzing.



„Sie kann den Genius Loci, den Geist eines Objektes, lebendig werden lassen“ hieß es bewundernd in der Laudatio von Schauspieler Michael Brandner im Münchner Künstlerhaus. Hafenbrädls Licht- und Videoprojektionen, die in Glaskörpern gebrochen werden, erläuterte Vanessa spontan am Beispiel des glitzernden Kronleuchters im Festsaal.



Wir telefonierten mit Vanessa Hafenbrädl am Tag nach der Preisverleihung, die ausgiebig gefeiert wurde.



Wo erwischen wir Sie jetzt?

Vanessa Hafenbrädl: „Ich habe kaum geschlafen und bin gerade in Hamburg angekommen. Hier habe ich von 2011 bis 2013 ‚Digital Film und Animation‘ studiert und will mit meinen alten Freunden auf den Preis anstoßen.“



Sie klingen immer noch ganz euphorisch!

Hafenbrädl: „Die Preisverleihung war auch etwas ganz besonderes. Wie bei der Oscar-Nacht hatten wir Nominierten keine Ahnung, wer letztendlich auf die Bühne gerufen wird. Als mein Name dann als einer der drei Hauptpreisträger fiel, war ich erstmal total perplex.“



Neben dem Preisgeld von 2.000 Euro sind Sie jetzt zusammen mit besonderen Kulturschaffenden in der Tassilo-Hall of Fame! Nach Annunciata Foresti sind sie übrigens schon die zweite Preisträgerin aus der Marktgemeinde Dießen.

Hafenbrädl: „Ich fühle mich auch wirklich geehrt. Bereits in den Wochen nach der Nominierung haben sich viele neue Kontakte ergeben und Türen geöffnet. Da kommen jetzt spannende Projekte auf mich abseits der üblichen Lichtkunstfestivals zu, wo alles vorgegeben ist.“



Was würden Sie am liebsten bespielen?

Hafenbrädl: „Ich liebe Kathedralen und Opernhäuser. Toll ist auch eine Mischung aus Architektur und Natur, wenn sich das Objekt im Wasser spiegelt.“



Gibt es denn konkrete Wunschobjekte?

Hafenbrädl: „Ganz in der Nähe zum Beispiel die geschichtsträchtige Jakobskirche in Schondorf. Oder den Murnauer Drachenstich im Blauen Land. Und natürlich die Magdalenenklause im Schlosspark Nymphenburg.“



Was steht als nächstes an?

Hafenbrädl: „Meine Hauptsaison ist die dunklere Jahreszeit im beginnenden Herbst, wenn ich relativ früh mit den Projektionen starten kann. Die Sommerpause nütze ich jetzt zur Erholung und natürlich zur akribischen Vorbereitung der nächsten Events. Schließlich basiert jedes Lichtspektakel auf einer individuellen Geschichte.“



Verraten Sie uns eines?

Hafenbrädl: „Vom 17. bis 20. Mai mache in Kooperation mit den Vereinen Lichtkunst Weilheim und Brücke Oberland einen Lichtkunstspaziergang bzw. Lightwalk durch Weilheim. Wir präsentieren als ‚Videomapping on the run‘ Arbeiten von Jugendlichen leuchtend und weithin sichtbar mit Rollwagen und Akku-Projektoren als cooles Pilotprojekt.“

Mehr zu Hafenbrädl lesen Sie hier und hier.