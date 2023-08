Dießenerin wird Pkw abgenommen - und zurückgegeben

Von: Susanne Greiner

Einer 86-jährigen Frau aus Dießen wurde am Montagabend ihr Pkw vermeintlich geklaut. (Symbolfoto) © Shotshop/Imago

Dießen – Der vermeintlich „dreiste“ Autoklau hat sich aufgeklärt: Nachdem am Montagabend drei Personen in Teamarbeit den Pkw einer 86-jährigen Dießenerin gestohlen zu haben schienen, startete die Polizei einen Zeugenaufruf. Der Vorfall hat sich jetzt aufgeklärt.

Am Montagabend gegen 19.15 Uhr sei der 86-Jährigen „auf dreiste Art und Weise ihr grauer Opel Astra entwendet“ worden, informierte Erster Polizeihauptkommissar in Dießen Alfred Ziegler. Die Frau sei auf der Rotter Straße von einem Pkw überholt und zum Anhalten genötigt worden. Die Fahrerin dieses Pkw habe zu der Dießenerin gesagt, „dass sie froh sein könne, keinen Unfall verursacht zu haben, weil sie so schlecht fahre“. An der ‚Stopp-Stelle‘ hielt dann ein drittes Auto, aus dem ein Mann ausgestiegen sei und bei dem Pkw der 86-Jährigen die Windschutzscheibe eingetreten habe. Anschließend fuhr weg.

Dann habe ein vierter Wagen angehalten, dessen Fahrer der Dießenerin die Reparatur der Windschutzscheibe in seiner Werkstatt anbot. Er habe die 86-Jährige in ihrem Auto nach Hause gefahren und sei dann damit weitergefahren: Das Auto bringe er ihr am nächsten Tag repariert zurück - was er, laut Polizeimeldung einen Tag später, tatsächlich bereits am Abend tat. Die Freundin des ‚Treters‘ habe ihn beruhigt und der Dießenerin gesagt, sie würden sich um den Schaden kümmern. Der Mann, der das Auto in seiner Werkstatt im Landkreis Dachau repariert hat, kannte die anderen Personen, so Ziegler. Und fügt an: „Die genaueren Umstände müssen derzeit noch abgeklärt werden. Übrig bleibt damit nur eine Sachbeschädigung und eine durchaus nicht alltägliche Geschichte.“