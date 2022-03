Protestkundgebung

Perzul: Von Frevel gegen die Natur kann keine Rede sein!

Von: Dieter Roettig

Teilen

So soll nach dem aktuellen Planungstand der „naturnahe“ Parkplatz an der Rotter Straße mit zahlreichen Bäumen und Büschen aussehen. © MG Dießen

Dießen – Selten wurde in der Marktgemeinde ein Projekt so heftig diskutiert wie der bereits beschlossene Ausbau des Behelfsparkplatzes an der Rotter Straße. Eine extra formierte „Bürger­initiative gegen Flächen­ver­siegelung“ bezweifelt die Notwendigkeit des Vorhabens, spricht von Frevel gegen die Natur und prangert die hohen Kosten an. Mit einem Bürgerentscheid will man das Projekt kippen. Dagegen wehrt sich jetzt Bürgermeisterin Sandra Perzul mit einem ganzen Katalog von Argumenten, um Transparenz in die ihrer Meinung nach „bislang einseitige Diskussion“ zu bringen.

Lange vor Perzuls Amtsantritt hat der Gemeinderat bereits im Juni 2018 den Ausbau des Behelfsparkplatzes Rotter Straße mit 21:1 Stimmen beschlossen, nachdem die Voruntersuchungen und Planungen schon seit Sommer 2015 liefen. Ursprünglich sollten hier 150 Stellplätze entstehen. In Absprache mit der Städtebauförderung hatte sich das Gremium aber für eine aufgelockerte Anordnung mit intensiver Begrünung für nur 92 Stellplätze entschieden.



Beim finalen Gemeinderatsbeschluss ohne die Stimmen der Grünen am 31. Januar dieses Jahres waren es zugunsten von noch mehr Bepflanzungen nur noch 86 Parkplätze für Gesamtkosten von rund 760.000 Euro. Laut Perzul geht davon eine Bezuschussung der Städte­bauförderung sowohl für die Bepflanzung und Begrünung der Parkfläche als auch für die im Anschluss geplante Renaturierung der Parkplatzfläche im Klosterhof ab. Die restlichen Kosten werden langfristig durch eine Parkraumbewirtschaftung refinanziert. Diese hat der Marktgemeinderat vor zweieinhalb Wochen beschlossen.



Den Vorwurf der Versiegelung des knapp 5.000 Quadratmeter großen „Zwickelgrundstücks“ zwischen Landsberger und Rotter Straße lässt die Bürgermeisterin nicht auf sich sitzen. Nur die Fahrwege würden asphaltiert, die durch Grünflächen unter­teilten Parkplatzgruppen von vier bis neun Fahrzeugen aber „mit einem hohen Grünanteil und möglichst sickeroffen gestaltet“. Erklärtes Ziel des Marktgemeinderates sei es, die Oberflächen so naturnah wie möglich zu gestalten.



Die Ausbau-Gegner argumentieren, dass man den Behelfs­parkplatz im Ist-Zustand weiter benutzen könne. „Falsch“ kontern die Planer. Das abfallende Gelände mit provisorisch aufgeschüttetem Kies und unbefestigten Grün werde bei Regenwetter durchnässt und könne dann nicht genutzt werden. Außerdem nehmen die vorhandenen Entwässerungseinrichtungen das viele Wasser kaum auf, so dass es auf die Rotter Straße laufe und den Verkehr beeinträchtige. Sandra Perzul: „Bei den immer häufiger auftretenden Starkregen ist es geboten, das Oberflächenwasser über das gesamte Grundstück soweit wie möglich zu sammeln und gedrosselt abzuführen.“ Im Rahmen des Ausbaus werden Rückhalteräume eingebaut, die das zusätzlich anfallende Wasser behutsam in das Entwässerungssystem einleiten.



In Dießen gebe es genügend Parkplätze, so dass man den Ausweichplatz Rotter Straße gar nicht brauche, argumentie­ren die Ausbau-Gegner. Das Gegen­teil sei der Fall, so Perzul. Dießen als Tourismusmagnet benötige mehr Abstellflächen. Gerade an den Wochenenden oder bei Veranstaltungen im Ortskern, am See, im Marienmünster und Traidt­casten, in der Mädchenrealschule oder der Klosterklinik komme es zu völlig überfüllten Parkflächen, Straßenabschnitten und wildem Parken in Wiesenflächen. Außerdem sei der öffentliche Personennahverkehr noch nicht so ausgebaut, dass in unserer ländlichen Struktur auf das Kraftfahrzeug verzichtet werden könne.



Ein entscheidendes Argument für den Ausbau des Parkplatzes ist laut Sandra Perzul auch der geplante Bau einer neuen Kinder­tageseinrichtung in unmittelbarer Nähe – an der Kuppe der Landsberger Straße. Fürs Bringen und Abholen der Kids brauche man dringend verkehrssichere Parkplätze. Um Fußgängern einen sicheren Zugang zum Parkplatz zu gewährleisten, werde in Abstimmung mit dem Staatlichen Bauamt im unteren Drittel eine Überquerungshilfe gebaut.



Schließlich greife auch nicht das von den Ausbau-Gegnern vorgebrachte Gutachten des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) aus dem Jahr 2019, wonach es in Dießen genügend Parkplätze gebe. Das sei laut Bürgermeisterin Perzul „eine Momentaufnahme der damaligen Situation“. In die Bewertung nicht eingeflossen seien die aktuellen und zukünftigen Entwicklungen. Wie der gestiegene Park­raumdruck durch stetigen Zuzug und die Entstehung weiterer Wohnbebauung, der Bau einer Kinderbetreuung an der Carl-Orff-Schule und die gewünschte Verlagerung des Parkplatzes aus dem Klosterhof vor dem Marienmünster.

Protestkundgebung

Zum Auftakt des Bürgerbegehrens gegen den Ausbau des Parkplatzes Rotter Straße lädt die „Bürgerinitiative gegen Flächenversiegelung“, getragen von Bund Naturschutz, Jugendbeirat, Klimalobby und Mittwochsdisko sowie Privatpersonen, zu einer Protestkundgebung. Sie findet am heutigen Freitag (25. März) um 17 Uhr am Untermüllerplatz statt.