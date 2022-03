Herbert Kirsch: leiser Abschied von der Politik

Von: Dieter Roettig

Ex-Bürgermeister und Gemeinderat Herbert Kirsch wird am kommenden Montag von seiner Amtsnachfolgerin Sandra Perzul (rechts) aus der aktiven Kommunalpolitik verabschiedet. © Roettig

Dießen – Ohne großes Tamtam zieht sich Dießens langjähriger Bürgermeister Herbert Kirsch endgültig aus der Kommunalpolitik zurück. Bei der kommenden Gemeinderatssitzung am 14. März legt er offiziell sein Amt als Marktgemeinderat nieder. Gleichzeitig wird sein Listennachfolger Maximilian Knoller (27) als neues Gremiumsmitglied in der Fraktion „Dießener Bürger“ vereidigt.

Herbert Kirsch, der 24 Jahre lang die Geschicke Dießens geleitet hatte, trat bei den letzten Kommunalwahlen nicht mehr als Bürgermeister-Kandidat an, wohl aber auf dem letzten Listenplatz für den Gemeinderat. Trotzdem bekam er 1.602 Stimmen und zog „als einfaches Ratsmitglied“ in das Gremium ein. Er hatte allerdings im Wahlkampf schon betont, dass er dieses Amt keine ganze Legislaturperiode ausüben wolle. Es ging ihm vielmehr um einen geordneten Übergang der Rathausgeschäfte, da neben der neuen Bürgermeisterin Sandra Perzul auch viele Sitze im Gemeinderat neu besetzt wurden.

Kirsch hielt sich dabei stets im Hintergrund, klärte aber auf, wenn es um länger zurückliegende Sachverhalte ging. So wie bei den Huber-Häusern, dem Parkplatz Rotter Straße oder der Sanierung der Seeanlagen. Und natürlich beim künftigen Carl-Orff-Museum am Ziegelstadel, für das er als Kuratoriumsvorsitzender der Orff-Stiftung quasi als „Bauherr“ auftritt. Dieser Aufgabe wolle er sich jetzt mit ganzer Kraft widmen.

Kirschs Listennachfolger Maximilian Knoller ist in der Markgemeinde kein Unbekannter. In dritter Generation leitet der 27-jährige Agrartechniker den „SeeKuhHof“ gegenüber dem SOS-Kinderdorf und Schacky-Park. Er setzt unter anderem auf Direktvermarktung mit Weidemilch, Freilandeiern und Bauernhof-Eisspezialitäten. Knoller hatte bei den Kommunalwahlen 1.056 Stimmen bekommen und fiebert seiner neuen Aufgabe entgegen: „Ich bin in Dießen groß geworden, hier möchte ich alt werden. Zwei Punkte, die man nicht missen möchte, wenn man in einer der schönsten Gegenden zuhause ist. Ich freue mich, meinen Beitrag zum stetigen Wandel der Gemeinde bei den Dießener Bürgern leisten zu können.“