Dießens MTV-Girls ohne Gegentor

Von: Thomas Ernstberger

Anschauungs-Unterricht in der Allianz Arena: Die Dießener Fußballerinnen beim Champions League-Spiel der Bayern-Frauen gegen Paris. © MTV

Dießen – Wer sich so auf ein Spiel vorbereitet, muss ja Erfolg haben. Die Landesliga-­Damen des MTV Dießen nahmen unter der Woche geschlossen in der Allianz-Arena hochklassigen „Anschauungs-­Unterricht“ bei den Bundesliga-Frauen des FC Bayern München – die spielten vor 13.000 Zuschauern im Champions League-Viertelfinale gegen Paris Saint Germain.

„Trotz der 1:2-Niederlage waren die Mädels begeistert. Ganz besonders von Sydney Lohmann, die nach ihrer Einwechslung ein ganz starkes Spiel machte“, erzählt MTV-Trainer Nico Weis. Die „Belohnung“ für die besondere Vorbereitung beim Punktspiel-Auftakt 2022:



Beim 0:0 gegen den Tabellenfünften TSV Murnau blieben die Landesliga-Frauen des MTV Dießen und Keeperin Larissa Müske erstmals in dieser Saison ohne Gegentor. Die kompakte Defensive ließ nur wenige große Tormöglichkeiten der Gastgeberinnen zu, die beste für Murnau hatte die frühere Dießenerin Anna­bell Schmidt Cabrera, die per Freistoß den Pfosten traf. Die besten Chancen für den MTV hatten Julia Stapff, die nach einem Eckball das Kreuzeck nur um Zentimeter verfehlte, und Andrea Bichler, deren Schuss Murnaus Torfrau Laura Dessel stark parierte.



MTV-Coach Weis zeigte sich mit der Leistung seines Teams hochzufrieden: „Wir hatten eine sehr durchwachsene Vorbereitung, viele Verletzte und vor allem in den Tests in Augsburg und in Bad Aibling überhaupt nicht in ein defensives Konzept gefunden. Das haben wir heute viel besser gemacht.“ In der Offensive sieht Weis Luft nach oben. „Heute lag der Fokus klar auf einer kompakten Defensive. Jetzt wollen wir uns spiele­risch verbessern und wieder mehr Druck auf die letzte Reihe beim Gegner bringen.“



Pech für die Ex-Dießenerin Celina Costantini: Sie musste mit einer Knieverletzung ins Krankenhaus transportiert werden. Weis: „Wir alle wünschen ihr gute Besserung.“



Erster Heim-Auftritt der MTV-Mädels in der Rückrunde ist am kommenden Samstag. Um 15 Uhr geht’s im Ammersee-Stadion gegen den FFC Wacker München II.