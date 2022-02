Langer Vorlauf

Dießen investiert 760.000 Euro für 86 Parkplätze

Von: Dieter Roettig

Der bisher nur bei Großveranstaltungen geöffnete Entlastungsparkplatz an der Rotter Straße nah beim Marienmünster wird jetzt für 760.000 Euro „naturnah“ mit 86 Stellplätzen und viel Grün dazwischen ausgebaut. © Roettig

Dießen – Gabriele Üblers Gegenvorschlag zum Parkplatz an der Rotter Straße hat der Gemeinderat endgültig als „realitätsfremd“ verworfen. Anstatt für viel Geld den bisherigen Entlastungsparkplatz Rotter Straße auszubauen, brachte die Grünen-Rätin zum wiederholten Male den Kundenparkplatz des Gartencenters Wörlein am Baumschulweg ins Spiel.

Hannelore Baur (SPD) stellte klar, dass dies schon wegen der für das Gartencenter verbindlichen gewerblichen Stellplatzver­ordnung ausgeschlossen sei. Besucher der Gemeinderatssitzung flüsterten pikiert, dass niemand den langen Fußmarsch zum Münster oder Traidtcasten auf sich nehmen würde, vor allem nicht zurück in der Dunkel­heit. Man stelle sich nur vor, dass beispielsweise nach dem Neujahrsempfang der Marktgemeinde ältere Herrschaften gut gewandet bei Schneeregen über die Landsberger Straße an der Mehrzweckhalle vorbei runter zum Wörlein-Parkplatz trippeln müssten…



Das gemeindeeigene knapp 5.000 Quadratmeter große „Zwickelgrundstück“ zwischen Landsberger und Rotter Straße gegenüber der Liebfrauen-Mädchenrealschule wird schon seit Jahren beim Töpfer- und Weihnachtsmarkt, bei Großveranstaltungen im Marienmünster und Traidtcasten oder bei Symposien der nahen Kloster-Klinik als Ausweichparkplatz genutzt. Der Platz sei auch für den geplanten Kita-Bau an der Landsberger Straße wichtig, betonte Bürgermeisterin Sandra Perzul.



Bereits jetzt parken Lehrer der Realschule auf dem kleinen freien Areal der ansonsten gesperrten Wiese. Würde man sie dauerhaft als Parkplatz öffnen, wäre sie sehr bald hinüber, warnte Perzu. Denn nur die Fahrwege sind provisorisch mit Kies aufgeschüttet, die Grünflächen aber unbefestigt, so dass sie bei Regen durchnässt werden. Noch dazu fällt das Gelände von Westen nach Osten knapp sechs Meter ab, was einem mittleren Gefälle von 6,5 Prozent entspricht.



Langer Vorlauf



Seit 2015 beschäftigen sich Bauausschuss und Gemeinderat mit einem möglichen Ausbau des Geländes. Ursprünglich wollte man mit 150 Stellplätzen die maximal mögliche Anzahl errichten. Mit dem Wunsch nach einer aufgelockerten Parkplatzanordnung mit intensiver Begrünung reduzierte man bereits auf 92 Plätze. In der aktuellen Planung, vorgestellt von Christoph Wohlfahrt vom Münchner Ingenieurbüro GFM, geht man von 86 Parkplätzen aus, davon zwei behindertengerecht.



Die Parkflächen mit Gruppen von vier bis neun Fahrzeugen werden mit Rasensteinen belegt und die Fahrwege asphaltiert. Mit Hochborden von acht Zentimetern will man die Park- von den Grünflächen trennen. Die Breite der Senkrechtparker wurde mit mindestens 2,50 Meter und die Tiefe mit 4,80 Metern geplant. Daraus kann sich ein Fahrzeugüberstand zu den angrenzenden Grünflächen von 20 Zentimetern ergeben. Ob man die Stellplatzgruppe im östlichen Bereich mit E-Ladestationen ausstattet, wird noch geklärt. Acht Leuchten mit einem Radius von ja 20 Metern werden abends und nachts für Sicherheit sorgen.



Querungshilfe



Die Zufahrt zum Parkplatz wird 25 Meter westlich der Klosterhof-Einmündung in einer Fahrbahnbreite von mindestens sechs Metern erstellt. Um Fußgängern einen sicheren Zugang zum Parkplatz zu gewährleisten, wurde in Abstimmung mit dem Staatlichen Bauamt im unteren Drittel eine Überquerungshilfe geplant. Mit einer verbleibenden Fahrbahnbreite von je 3,75 Metern in Nord- und Südrichtung und einer Mittelinsel von 2,50 Metern Breite. Sie ist damit auch für Rollstuhlfahrer geeignet.



Trotz der Gesamtkosten von rund 760.000 Euro beauftragte der Gemeinderat ohne die Stimmen der Grünen die Verwal­tung, den Ausbau des Entlastungsplatzes zu realisieren. Grünen-Fraktionsvorsitzender Dr. Holger Kramer sah das als übereilt, da man eine mögliche staatliche Förderung noch nicht abgeklärt habe. Bürgermeisterin Perzul sei aber bereits im Gespräch mit ISEK und der Städte­bauförderung, wie sie erwiderte. „Dieser Parkplatz verfolgt mich seit Jahren“, betonte Grünen-Gemeinderat Marc Schlüpmann. 2015 hätten 150 Parkplätze 600.000 Euro gekostet, jetzt gebe es für 760.000 Euro nur 86 Parkplätze. Damit habe sich der Preis für einen Platz mehr als verdoppelt.



Die „abgespeckte Zahl der Parkplätze“ begründete Thomas Höring (Freie Wähler) mit Rücksicht auf die Natur und viel Grün zwischen den Parkbuchten. Er schloss sich zudem Ex-Bürgermeister und Gemeinderat Herbert Kirsch (Dießener Bürger) an, der für eine Parkraumbewirtschaftung an der Rotter Straße plädierte, um die Kosten langfristig wieder einzuspielen. In diese Überlegungen sollte man auch die anderen Parkplätze im Gemeindegebiet einbeziehen.



Was nicht nur Kirsch bemängelte: Bei der Planung des Parkplatzes habe man Busse ausgespart. Auch brauche man Platz für die Shuttle-Busse, die künftig Besucher zum Carl-Orff-Museum am Ziegelstadel bringen sollen. Diese Punkte müssten unbedingt bei der endgültigen Detailplanung berücksichtigt werden. Dieter Roettig