Dießens himmlische Ruhebank

Von: Dieter Roettig

Die himmlische Ruhebank auf der Blühwiese vor dem Marienmünster testen hier Roswitha Lochbrunner (links) und Maria Schwarz. Dahinter Pfarrer Josef Kirchensteiner, der neue Kirchenpfleger Wolfgang Linke sowie KAB-Vorstand Maximilian Schwarz (von links). © Roettig

Dießen – Die Blühwiese vor dem Marienmünster der Ammerseegemeinde hat eine neue Attraktion. Zum Rasten und Besinnen lädt eine ganz besondere Bank aus einem mächtigen Eichenstamm und einer Engelsflügeln nachempfundenen Lehne ein. Sie wurde vom Schreiner und Wagner Wolfgang Linke gestaltet, der als Nachfolger von Barbara Mann auch neuer Kirchenpfleger von „Mariä Himmelfahrt“ ist.

Probesitzen auf dem neuen Kunstwerk durften als erste Roswitha Lochbrunner und Maria Schwarz, denen die Bank zusammen mit Brunhilde Urbin und Luise Mayr erst zu verdanken ist. Sie gehören zur Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung KAB innerhalb der Pfarreiengemeinschaft Dießen und haben im letzten Jahr 320 Osterkerzen gebastelt und verkauft. Den Reingewinn aus diesem Verkauf von 2.000 Euro stifteten sie für die kunstvoll gestaltete Sonnenbank inmitten der Frühlingsblühwiese vor dem Marienmünster sowie für eine neue Beschilderung des Kreuzwegs im Stephanshof.



350 Osterkerzen



Auch in diesem Jahr waren die KAB-Damen wieder fleißig und haben 350 Osterkerzen künstlerisch verziert. In zwei Größen können sie für acht beziehungsweise zehn Euro im Eingangsbereich des Marienmünsters per Selbstbedienung käuflich erworben werden. Der Reinerlös wird natürlich wieder komplett gespendet. In den letzten Jahren kam das Geld der Orgelsanierung im Münster, der Restaurierung einer Heiligen-Figur in St. Johann sowie einer neuer LED-Weihnachtsbeleuchtung zugute.



Bei der offiziellen Bankübergabe dankte Pfarrer Josef Kirchensteiner ausdrücklich den emsigen Kerzen-Bastlerinnen und dem KAB-Vorsitzenden Maximilian Schwarz für ihren beispielhaften Einsatz. Und für den neuen Kirchenpfleger Wolfgang Linke sei die von ihm gestaltete Bank ein optimaler Einstand.