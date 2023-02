Dießens Jungbürger wünschen Graffiti-Wand und Feuerstelle

Von: Dieter Roettig

Aufmerksame Beobachter: Jugendzentrums-Leiter Simon Brieger (l.) und Streetworker Alexander Sauter (r.) bei der Jungbürgerversammlung in Dießen. © Fotocollage: Roettig

Dießen – Jugendliche zwischen zwölf und 27 aus Dießen und den Ortsteilen haben sich getroffen: zur ersten „Jungbürgerversammlung“ des Jugendbeirats im Kulturforum Blaues Haus. Der tatsächliche Altersdurchschnitt der 75 Besucher lag gerade mal bei 15. Die meisten dieser „Spezi-Fraktion“ hatte Simon Brieger, Leiter des Jugendzentrums, mobilisiert.

Neben Bürgermeisterin Sandra Perzul, Streetworker Alexander Sauter und Jugendreferent Frank Fastl war mit Kultur-Referent Michael Lutzeier nur ein Vertreter des 24-köpfigen Marktgemeinderats gekommen. Er bedauerte die teils „kontraproduktive Einstellung“ des Jugendbeirats gegenüber der Gemeinde. So erzählte Ina Verhülsdonk nicht ohne Stolz, man habe aktiv dazu beigetragen, dass mit dem Bürgerbegehren der beschlossene Ausbau des Behelfsparkplatzes an der Rotter Straße verhindert wurde.



Lea Schürer, Vorsitzende des Jugendbeirats, erinnerte an den erfolgreichen Ausbau des Skate- und Basketballplatzes beim MTV Dießen. Er wurde von den Jugendlichen initiiert, die auch aktiv mit angepackt haben. Jetzt fehlen nur noch die Beleuchtung, eine Graffiti-Wand und Mülleimer.



Auch gegen die Diskriminierung von Schwulen, Lesben, Bi-, Trans- und Intersexuellen habe man sich engagiert. Unter dem Motto „Dießen ist bunt – Dießen für Vielfalt“ wurde die Straße durch die Seeanlage mit Farbkreide bemalt. Flyer unterstrichen den Standpunkt des Jugendbeirats gegen Rassismus oder die Ungleichbehandlung von Menschen mit Behinderung.



Etwas Dauerhaftes

Auch am vom Kreisjugendring Landsberg organisierten Projekt „ZukunftsMacher“ habe sich der Jugendbeirat beteiligt. An zwei Abenden konnten Kinder und Heranwachsende Wünsche für die Jugendarbeit in der Marktgemeinde äußern. Darunter eine Feuerstelle auf dem gemeindlichen Ufergrundstück in St. Alban und ein Mountainbike-Trail. Was man nach der tristen Corona-Zeit nachholen will, ist die Verschönerung der verschmierten Wasserhäusl in Dießen und Riederau. Mit Pinsel und Spraydosen sollen sie in dauerhafte Kunstwerke verwandelt werden.



Im Herbst endet die erste Amtszeit des Jugendbeirats, Neuwahlen stehen an. Lea Schürer rief interessierte Besucher auf, sich unter jugend@diessen.bayern zu melden: „Man kann wirklich etwas bewegen, wie ihr aus unserem Report gesehen habt.“