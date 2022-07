Dießens Parkplatzgegner nicht zu überzeugen

Von: Dieter Roettig

Ob die vielen Fakten zum Parkplatzausbau geholfen haben, wird sich am 7. August zeigen. Ihr Bestes gaben (v.l.) Bürgermeisterin Sandra Perzul, Planer Dipl.-Ing. Christoph Wohlfahrt und Prof. Dr. Brigitte Helmreich von der TU München © Roettig

Dießen – Am Festhalten der „Bürgerinitiative gegen Flächenversiegelung“ an ihrer Anti-Auto-Ideologie konnte auch die Infoveranstaltung der Marktgemeinde Dießen wenig ausrichten. Es zeigte sich einmal mehr, dass die meisten Gegner des Parkplatzausbaus an der Rotter Straße resistent gegen Fakten sind. Und die bekamen sie in der Halle IV der Carl-Orff-Schule nicht nur von Bürgermeisterin Sandra Perzul und Planer Christoph Wohlfahrt vom Ingenieurbüro GFM in allen Details präsentiert, sondern auch neutral von Prof. Dr. Brigitte Helmreich, Akademische Direktorin der Technischen Universität München.

Wie die Lehrstuhlinhaberin für „Siedlungswasserwirtschaft“ ausführlich darlegte, seien die geplanten Maßnahmen „als positiv im Sinne der Förderung der wasserbewussten Stadtplanung insbesondere in Hinblick auf die Folgen des Klimawandels zu sehen“. Das derzeitige als Ausweichparkplatz genutzte Gelände bestehe aus stark verdichteten Kies- und Grünflächen, wo das Niederschlagswasser „wild an der Oberfläche abfließt.“ Bei Starkregen ergieße sich das Wasser bis auf die Rotter Straße. Allein deshalb müsse die Marktgemeinde laut Bürgermeisterin Perzul dringend die Entwässerung optimieren, was mit den dazu notwendigen Bodenarbeiten und Baunebenkosten ca. 360.000 Euro brutto kosten wird.

Dieser Betrag ist bereits in den Gesamtkosten des Parkplatzausbaus von rund 760.000 Euro enthalten. Rechne man auch noch die Aufwendungen für die Querungshilfe an der Mädchenrealschule von 60.000 Euro ab, koste der reine Parkplatzausbau 340.000 Euro. Die Städtebauförderung habe laut Sandra Perzul Zuschüsse für die Entwässerung, Begrünung und Landschaftsplanung in Aussicht gestellt. Die Höhe könne aber erst nach der finalen Detailplanung genannt werden. Letztendlich würden die Gesamtkosten durch die vom Gemeinderat beschlossene Parkraumbewirtschaftung im Zeitraum von ca. 14 Jahren refinanziert.

Im Gegensatz zur ursprünglichen Fake-Behauptung der Bürgerinitiative, die gesamte Fläche von knapp fünftausend Quadratmetern werde „zubetoniert“, kommen auf den Parkbuchten Rasengittersteine zum Einsatz. Dazu Prof. Dr. Helmreich: „Diese tragen zusätzlich zur Erhöhung der Verdunstung und damit Kühlung des urbanen Raums bei. Außerdem wird dadurch die Versiegelung von befestigten Flächen auf ein Minimum beschränkt.“



Zwei weitere Falschbehauptung der Parkplatzgegner stellte die Bürgermeisterin richtig: Weder die Parkplätze am Marienmünster, vor dem Traidtcasten sowie unterhalb des Kindergartens werden aufgelöst. Eine „lichtverschmutzende und insektenunfreundliche Beleuchtung“ des künftigen Parkplatzes werde es auch nicht geben. Wohl aber eine vom Gesetzgeber für öffentliche Parkplätze vorgeschriebene dezente Beleuchtung, die man durch einen Bewegungsmelder aktivieren könne.



Warum man beim Rats- und Bürgerbegehren am 7. August unbedingt für den Parkplatzausbau stimmen sollte, machte Bürgermeisterin Perzul nochmals deutlich klar: Der Parkplatz an der Rotter Straße müsse nicht neu geschaffen und angelegt, sondern nur ordentlich ausgebaut werden, damit eine ganzjährige Nutzung möglich sei. Er entlaste die umliegenden Wohngebiete, den Klosterhof und auch den Ortskern und werde benötigt für Veranstaltungen im Marienmünster, Traidtcasten oder der Mädchenrealschule sowie beim Töpfer- und Weihnachtsmarkt.



Nach dem Ausbau mit 86 Stellplätzen, dazu Stellflächen für Behinderte und E-Ladesäulen, werde der Parkplatz eine „bessere Biodiversität durch zahlreiche neue Bäume und Sträucher sowie einer sinnvollen und nachhaltigen Entwässerung haben“. Also in allen relevanten Gesichtspunkten wie Nutzbarkeit, Überflutungssicherheit, Wasserbilanz, Stadtklima und Biodiversität.



Bei der anschließenden Diskussion träumten einige Parkplatzgegner von einem baldigen optimalen Öffentlichen Personennahverkehr, der Autos und Parkplätze in der Gemeinde überflüssig mache. Bei angeblich soviel Gegenwind der Bürger solle man das Projekt doch besser gleich beerdigen. Warum man seit Jahren schon an dem Parkplatz rumdoktere und ihn erst jetzt ausbauen wolle, wurde gefragt. Gemeinderat Michael Hofmann antwortete, man habe den dringend benötigten Sozialwohnungsbau in der Von-Eichendorff-Straße/Neudießen vorgezogen.



Bei der Veranstaltung waren Gemeinderäte aus fast allen Fraktionen vertreten. Auch von den Grünen, die erwartungsgemäß gegen den Parkplatzausbau gestimmt hatten. Wie man im Flurfunk flüstern hörte, hat Gabriele Übler angeblich bereits die nächste Ausbremsung der ungeliebten Autofahrer im Visier: Sie möchte die Jägerallee zu einer reinen Fahrradstraße umwidmen lassen.



Man darf auf den Ausgang des Rats- und Bürgerbegehrens gespannt sein. Neben der Briefwahl können die Dießener am 7. August in 14 Stimmlokalen persönlich ihre drei benötigten Kreuzerl machen. Laut Geschäftsleiter Karl Heinz Springer wird die ganze Aktion einen mittleren fünfstelligen Betrag kosten. Jedes Stimmlokal ist mit sechs Wahlhelfern besetzt, die eine Aufwandsentschädigung von je 50 Euro erhalten. Dazu kommen die Druck- und Portokosten für die Wahlbenachrichtigungen, Briefwahlunterlagen und den Informationsflyer.