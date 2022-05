Streetworker statt Bürgerstreife in Dießen

Von: Dieter Roettig

Ein Hotspot für feiernde und gelegentlich randalierende Jugendliche ist vor allem in den Wochenend-Nächten der Dießener Bahnhof (Foto). Nachdem der Gemeinderat eine Sicherheitswacht angelehnt hatte, soll jetzt ein Streetworker für Ordnung sorgen. © Roettig

Dießen – Mit „Chance vertan“ hat Marktgemeinderat Michael Hofmann (BP) die Entscheidung seiner Gremiumsmitstreiter bedauert, sich an einer gemeinsamen Sicherheitswacht für Schondorf, Utting und Dießen zu beteiligen. Die beiden Nachbargemeinden hatten sich – wie im KREISBOTEN berichtet – bereits mehrheitlich für eine ehrenamtliche Bürgerstreife entschieden, während die Dießener Räte jetzt mit 13:9 das Angebot des Innenministeriums ablehnten. Stattdessen votierte man sich für Streetworker.

Besorgte Zuschauer der Gemeinderatssitzung zeigten nach dem öffentlichen Teil kein Verständnis für die ablehnende Haltung, zumal in Dießen der Vandalismus von jugendlichen Rabauken vor allem rund um den Bahnhof durch mutwillige Zerstörungen offensichtlich ist. Allein durch die Präsenz einer unvermittelt auftauchenden Sicherheitswacht könnte Unheil vermieden werden.



Außerdem würden weder die Verwaltung noch der Haushalt mit einer Sicherheitswacht belastet. Ausbildung, Ausstattung und Bezahlung übernimmt das Innenministerium, während die Polizeiinspektion Dießen die nach strengen Auswahlkriterien engagierten Mitarbeiter betreut und deren Einsätze koordiniert. Auch die ausführliche Präsentation von Polizeichef Alfred Ziegler half nicht, die Gemeinderäte von den Vorteilen einer Sicherheitswacht zu überzeugen, die inzwischen in 150 bayerischen Gemeinden und Städten erfolgreich aktiv ist. So auch in Landsberg, Kaufering und Denklingen.



Das Argument, „wir haben ja in Dießen die Polizeiwache“, zog bei Inspektionsleiter Ziegler nicht: „Nachts fährt in der Regel nur eine Streife. Ist sie gerade in Eching und ein Notruf aus Dießen geht ein, kann sie kaum noch was ausrichten, wenn es am Bahnhof wieder einmal hoch her geht.“ Gemeinderat Johann Rieß (Freie Wähler) äußerte Bedenken, wenn ein junger Rabauke einen „Sicherheitswacht-Frührentner“ tätlich angreift. Geschulte Polizeibeamte könnten sich hier besser wehren als kurz geschulte Laien.



Die Ablehnung, sich nicht an einer gemeinsamen Sicherheitswacht zu beteiligen, kommentierte Michael Hofmann als „extrem unsolidarisch gegenüber den Gemeinden Schondorf und Utting“. Mit der beschlossenen Einstellung eines eigenen sowie eines Verbund-Streetworkers würden falsche Hoffnungen verknüpft: „Streetworker sind für die Betreuung von Obdachlosen, Drogensüchtigen und Prostituierten ausgebildet. Für randalierende, gewalttätige und nicht erzogene Jugendliche sind sie nicht zuständig“, so seine Meinung.



Darum erbat er sich auch eine genaue Aufgabenbeschreibung, nachdem sich der Gemeinderat mit 16:6 für einen eigenen Streetworker sowie die Beteiligung an einer weiteren Stelle zusammen mit Schondorf und Utting ausgesprochen hatte. Michael Lutzeier (Die PARTEI) war die treibende Kraft, neben der Verbundstelle unbedingt einen „oder noch besser eineinhalb“ Streetworker ausschließlich für Dießen einzustellen.