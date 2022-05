Dießens Steine des Anstoßes

Von: Dieter Roettig

Ortstermin des Gemeinderats in den Dießener Seeanlagen: Florian Zarbo, Frank Fastl, Klaus Hirschvogel vom Technischen Bauamt, Bauleiterin Anita Schmid-Azar, Andreas Kölbl, Geschäftsleiter Karl Heinz Springer, Jürgen Zirch und Bürgermeisterin Sandra Perzul (von links). © Roettig

Dießen – Die Vernunft siegte über das angekratzte Ego von Dießens Gemeinderäten. Damit können nach dem Töpfermarkt die Verlegearbeiten in den Seeanlagen beginnen. Weil die Planer für die Pflasterung der Asphaltflächen ohne Rücksprache geschweige denn Genehmigung andere als die ursprünglich ausgesuchten Steine bestellt hatten, war es in der letzten Sitzung zu turbulenten Diskussionen gekommen (der KREISBOTE berichtete). Man wollte das Planungsbüro regresspflichtig machen oder sogar die Bauarbeiten ein Jahr unterbrechen, bis die Wunschsteine geliefert werden können.

Die Steine des Anstoßes waren auch ein Thema in der aktuellen Gemeinderatssitzung, der ein Ortstermin in den Seeanlagen voraus ging. Um die Gemüter zu beruhigen, hatte Bürgermeisterin Sandra Perzul eine zwölf Quadratmeter große Musterlegung veranlasst. Und zwar mit den bestellten und teils schon gelieferten Granitplatten in vier Farben und vier Größen. Die Begeisterung der Gemeinderäte hielt sich in Grenzen, obwohl Ursula Hochrein vom Planungsbüro Lohrer/Hochrein und Bauleiterin Anita Schmid-Azar nochmals die Gründe erklärten, warum eine Pflasterung mit den Wunschsteinen ähnlich den „Charlottenburger Krustenplatten“ nicht möglich sei: „Die Seeanlage hat durch die verschiedenen Richtungen und Anknüpfungspunkte immer wieder wechselnde Gefälle mit entsprechenden Verwindungen, die mit großen und unebenen Platten nicht ausgeglichen werden können.“ Unter anderem deshalb hätten die Planer die Auswahl „etwas modifiziert“ und andere Platten bestellt.



Dass dies hinter dem Rücken der Gemeinderäte geschah, nahm man dem Planungsbüro und auch dem Bauamt nach wie vor übel. Gemeinderat Johann Rieß (FW) forderte trotz Entschuldigung gar eine Art „Untersuchungsausschuss“, damit solche Fehler in Zukunft nicht mehr gemacht werden. Sein Fraktionskollege Florian Zarbo wünschte sich für künftige Projekte mehr laufende Informationen und eine „Qualitätssicherung“. Marc Schlüpmann (Grüne) betonte, er werde dem Alternativvorschlag nur zustimmen, um die Gemeinde vor weiterem finanziellen Schaden zu bewahren. Denn durch die Verzögerungen seien bereits unnötige Kosten entstanden.



Der mit 13:9 Stimmen gefasste Beschluss sieht vor, den asphaltierten Weg von der Bahnunterführung nördlich des Mühlbachs zum Dampfersteg und zurück über ADK-Pavillon zum Kiosk mit den bestellten Granitplatten zu pflastern. Vor den Treppen zum Mühlbach, vor dem Seekiosk, auf der westlichen Seite des Pavillons und vor dem nördlichen und südlichen Zugang zum Dampfersteg wird der Belag um eine Bänderung mit 100 mal 60 Zentimeter großen Platten aufgelockert.