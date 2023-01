Streetworker soll Dießens wilde Jugend bändigen

Unter Radar und keine Petze

Von Dieter Roettig

In den Sommernächten der Corona-Jahre sorgten ungehemmt feiernde Jugendliche mit Saufgelagen und Vandalismus im und rund um den Dießener Bahnhof für negative Schlagzeilen und genervte Anwohner. Um diesem Treiben künftig vorzubeugen, hat die Marktgemeinde jetzt einen Streetworker eingestellt.

Dießen – Anstatt einer Kamera-Überwachung à la Big Brother will man mit Fingerspitzengefühl und nicht mit erhobenem Zeigefinger auf die Jugendlichen zugehen. Für diese Aufgabe ist ab sofort Alexander Sauter (56) als fest angestellter Streetworker zuständig. Der gebürtige Seestaller verfügt über eine vielschichtige Erfahrung im Bereich der sozialen Arbeit. Darüber und über seine Pläne in Dießen erzählte er bei einem Pressetermin im Büro von Bürgermeisterin Sandra Perzul.



Mit dabei waren auch Gemeinderat und Jugendreferent Frank Fastl, die Jugendbeiratsvorsitzende Lea Schürer sowie Simon Brieger, Leiter des Jugend­treffs JuZe in der Johannisstraße. Mit ihm als erste Anlaufstelle habe er sich bereits ausgetauscht und äußerst positive Synergien festgestellt. Jetzt stünden Kennenlerntermine mit Schulen, Elternvertretungen, Vereinen oder Ausbildern auf dem Programm. Auch bei der Jungbürgerversammlung am 3. Februar im Kulturforum „Blaues Haus“ wird sich Sauter ganz offiziell vorstellen.



Keine Petze

Sich zeigen, unauffällig da sein, „unter Radar“ Hilfe anbieten und keinesfalls eine Kontrollfunktion ausüben oder „Petze“ sein – so sieht Alexander Sauter seine Arbeit. Er wolle Vertrauen bei den Jugendlichen aufbauen und als Lotse bei Problemlösungen bereit stehen. Mit seiner bodenständigen und offenen Art habe er keinerlei Berührungsängste, zumal er als Vater eines 13-jährigen Sohnes mit den Themen „seiner Zielgruppe“ bestens vertraut sei. Bürgermeisterin Perzul freute sich, mit der Schaffung der Streetworker-Stelle für die Jugendarbeit „eine weitere qualifizierte Anlaufstelle neben dem Jugendtreff und dem Jugendbeirat im Ort geschaffen zu haben.“



Sauter betonte, sein Tätigkeitsfeld sei kein unflexibler „9-to-5-Schreibtisch-Job“, ebenso wie es auch kein Erfolgsrezept gebe. Erfolge kann er in seiner bisherigen Laufbahn trotzdem aufweisen. Nach seinem Studium für das Lehramt Realschule bis zum ersten Staatsexamen war er unter anderem tätig in der Re-Integration von Jugendlichen, Suchtkranken, Migranten und Strafgefangenen in Gesellschaft und Arbeitsmarkt. Er war Leiter der Fachstelle zur Vermeidung von Obdachlosigkeit in der Landsberger Herzogsägmühle sowie in Weilheim Coach für Härte­fälle von in Not geratener psychisch oder körperlich erkrankter Menschen.



Übrigens: Streetworker Alexander Sauter ist unter Telefon 0171/7953675 zu erreichen.