Wildblumen und Mini-Kornfeld vor Marienmünster Dießen

»Schöpfungspreis« für Blumenwiese

Von Sabine Fleischer schließen

Dießen – Per Videoschalte hatte Bischof Dr. Bertram Meier schon gratuliert zum „Diözesan-Schöpfungspreis“ des Bistums Augsburg, den Pfarrer Josef Kirchensteiner stellvertretend für seine emsige Gärtnertruppe zugesprochen bekam. Ihm wurden Urkunde und 1.000 Euro-Scheck persönlich überreicht vom diözesanen Umweltreferenten des Bistums Dr. Karl-Georg Michel. Der staunte über das gepflegte Areal vor dem Marienmünster mit der prämierten Wildblumenwiese und dem neuen Mini-Kornfeld.

Das sei ganz im Sinne von Bischof Bertram Meier, für den die Bewahrung der Schöpfung ein Kernthema sei: „Wir sind nicht Herrscher, sondern nur Treuhänder der Erde.“ Die Jury lobte „die Langfristigkeit der Projektarbeit, die gut vernetzte Umsetzung sowie das Engagement vieler bis hin zur Außenwirkung auf Touristen sowie die Möglichkeit, hier Gottesdienste zu feiern“. Entstanden ist ein Areal, das inzwischen Heimat ist für Wild- und Honigbienen, Hummeln, Schmetterlinge und alles, was so kreucht und fleucht.



Der Arbeitskreis „Eine Welt – Schöpfung bewahren“ mit Pfarreimitgliedern, dem Bund Naturschutz und dem Naturgärtner Christoph Wegner hatte Tausende Blumenzwiebeln für Wildblumen, Krokusse, Margeriten oder Blausterne gepflanzt. „Ein Projekt mit Vorbildfunktion für den privaten und öffentlichen Bereich“, wie es in der Begründung für den Preis heißt. „Fachleute sagen, dass in Deutschland fast 80 Prozent der Insektenbestände verschwunden sind“, weiß Kirchensteiner. Darum hätte man beschlossen, etwas für die Artenvielfalt zu tun. Der christliche Glaube sehe die Welt als Gottes Schöpfung, die es zu gestalten und zu bewahren gelte. Die Sorge um die „Mutter Erde“ sei eine der wichtigsten Überlebensfragen für den Planeten.



Ein zweites Anschauungsprojekt „in Erinnerung an die Selige Mechtildis, Brotmutter vom Ammersee“ hat die Arbeitsgruppe inzwischen vor dem Marienmünster angelegt. Auf einem Mini-Getreideacker gedeihen zur Freude der Spaziergänger alte Sorten Roggen, Hafer und Flachs. „Das wurde früher im Traidtcasten gelagert, dem ehemaligen Kornspeicher über der Winterkirche“, erläuterte Kirchensteiner. Heute ist der historische Traidtcasten ein beliebter Veranstaltungsraum für Kirche, Marktgemeinde und auch die Vereine.



Beim abschließenden Kaffee und Kuchen verriet Pfarrer Josef Kirchensteiner, dass das beliebte „Chorherrnstüberl“ neben dem Marienmünster bald wieder öffnet. Die Umbauarbeiten seien in den letzten Zügen und ein neuer Pächter stehe in den Startlöchern. Bald kann man also einen Steinwurf vom ehemaligen Augustiner-Chorherren-Stift wieder sein Augustiner-Bier genießen.