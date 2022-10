Discounter für Obermeitingen: Ja oder Nein?

Von: Ulrike Osman

Am Ortsrand von Obermeitingen soll auf der grünen Wiese ein Nahversorgungszentrum entstehen. Am Sonntag, 23. Oktober, entscheiden die Bürgerinnen und Bürger, ob die Planungen dazu weitergehen oder gestoppt werden. © Norma

Obermeitingen – Soll am Ortsrand von Obermeitingen ein Norma-Discounter angesiedelt werden? Darüber entscheiden die Bürger am kommenden Sonntag (23. Oktober). Die Befürworter wollen die örtliche Nahversorgung sichergestellt sehen. Die Gegner halten das Projekt für überdimensioniert, kritisieren die Flächenversiegelung im Außenbereich und verweisen darauf, dass in den Nachbarorten Untermeitingen und Klosterlechfeld zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten zur Verfügung stehen.

Die Frage des Bürgerentscheids lautet: „Sind Sie dafür, dass die Gemeinde Obermeitingen ihre Planung zur Errichtung eines Nahversorgungszentrums auf der Flur-Nr. 207/3 der Gemarkung Obermeitingen einstellt?“ Wer also die Norma-Ansiedlung verhindern möchte, muss „Ja“ ankreuzen, während die Befürworter des Discounters mit „Nein“ stimmen.



Bürgermeister Erwin Losert sieht ein knappes Rennen voraus. Er nehme im Ort „keine deutliche Tendenz wahr“, so der Rathauschef im Gespräch mit dem KREISBOTEN.



Das von den Gegnern gestartete Bürgerbegehren hatte allerdings sehr schnell die erforderlichen Unterschriften zusammen, die Voraussetzung für den Bürgerentscheid sind. „Wir haben im Juli innerhalb nicht einmal einer Woche 302 gültige Unterschriften gesammelt“, sagt Reinhard Schiegg von der Bürgerinitiative (BI). „Nötig wären nur 136 Unterschriften – zehn Prozent der Wahlberechtigten – gewesen.“



Sowohl Losert als auch die BI hoffen auf eine hohe Wahlbeteiligung. Denn die Entscheidung für oder gegen den Discounter solle auf einer breiten Basis beruhen, und nicht auf einer knappen Gemeinderatsabstimmung, ist Schiegg überzeugt. Das Gremium hatte im April mit der denkbar knappen Mehrheit (7:5) der Norma-Ansiedlung zugestimmt.



»Überdimensioniert«



Der geplante Standort liegt auf einer landwirtschaftlichen Fläche im Außenbereich an der Ortsverbindungsstraße nach Untermeitingen. Bauen möchte die Ratisbona Handelsimmobilien GmbH gemeinsam mit Norma Markendiscount. Auf rund 10.000 Quadratmeter Fläche sollen ein Lebensmittelmarkt mit 1.100 Quadratmeter Verkaufsfläche und angegliedertem Backshop, ein Getränkemarkt (420 Quadratmeter) und eine Metzgerei (70 Quadratmeter) entstehen. Hinzu kommen mindestens 80 Stellplätze.



„Das ist vollkommen überdimensioniert“, sagt Reinhard Schiegg. Hier werde „bester Ackerboden“ im Außenbereich unnötig versiegelt. Daran ändere auch die Tatsache nichts, dass die Vorhabenträger eine qualitätvolle Eingrünung versprechen und die Parkplätze unversiegelt bleiben sollen. Für die Gegner sind das rein kosmetische Maßnahmen eines Projekts, dass angesichts der immer deutlicheren Auswirkungen des Klimawandels nicht zu rechtfertigen ist.



Auch sieht die BI keine Notwendigkeit für einen Discounter in Obermeitingen. „In Untermeitingen, nicht einmal einen Kilometer entfernt, sind Sobi, Rossmann, Lidl, Rewe, Edeka plus diverse Bäckereien und Metzgereien angesiedelt“, zählt Schiegg auf. „Im zwei Kilometer entfernten Klosterlechfeld auch noch Netto und im Gewerbegebiet Untermeitingen, circa drei Kilometer entfernt, ein Aldi.“ Hinzu komme, dass in Obermeitingen erst vor wenigen Tagen eine Dorfladen-Box mit regionalen Produkten eröffnet worden sei.



Menschen mit Mobilitätseinschränkungen könnten die Einkaufsmöglichkeiten in den Nachbarorten nicht ohne weiteres wahrnehmen, argumentieren die Befürworter des lokalen Nahversorgungszentrums. Auch würden dadurch Arbeitsplätze für Einheimische entstehen.



Die BI wiederum kritisiert die in ihren Augen schlechte Information der Bevölkerung. Im Gemeindeblatt „Schau mer mol“ sei über die Ansiedlungspläne nichts zu lesen gewesen. Bei der Unterschriftensammlung habe man festgestellt, dass 90 Prozent der Angesprochenen von dem Projekt noch nichts gehört hatten, so Schiegg.



Bürgermeister Erwin Losert kontert, dass die Gemeinde Neutralität wahren müsse. Aus diesem Grund habe der Gemeinderat auch beschlossen, dass Thema Discounter-Ansiedlung aus dem Infoblatt herauszuhalten. Die BI ihrerseits macht mit Plakaten und Flyern auf den bevorstehenden Bürgerentscheid aufmerksam. Und auch bei der jüngsten Bürgerversammlung kamen Befürworter und Gegner zu Wort.