„Wir wollen Zeit für die Kinder haben“

Von: Nathalie Schelle

Teilen

Viel zu besprechen gab es beim „Runden Tisch“ in der AWO Begegnungsstätte. © Schelle

Landsberg – Fachkräftemangel gibt es nicht nur in der Pflege. Auch im Bereich Krippen und Kitas ist das Personal rar gesät. Deswegen versammelten sich 13 Kita-Leiterinnen zu einer Diskussion mit Johannes Becher (MdL) und Gabriele Triebel, Landtagsabgeordnete auch für den Stimmkreis Landsberg, in der AWO Begegnungsstätte. Hier wollten sie sich mit den Mitgliedern des Bayerischen Landtags austauschen.

„Die ersten sechs Jahre sind die Wichtigsten in der Förderung eines Kindes“, startete Becher, Sprecher für frühkindliche Bildung der Grünen, die Diskussion am „Runden Tisch“. An dem saßen Kita-Leiterinnen aus dem ganzen Landkreis. Vieles brannte ihnen unter den Nägeln, doch zuerst folgte Bechers Eröffnungsrede: In den Kitas brenne es, man verliere durch den Fachkräftemangel geschultes Personal, das der Dauerbelastung nicht mehr standhalte. Neue mit Erfahrung kämen aber nicht nach, da die momentane Ausbildung mehr auf Theorie und nicht auf Praxis setze. Deswegen wollten die Grünen die Arbeitsbedingungen und die Ausbildung verbessern und auch einen qualifizierten Quereinstieg ermöglichen. Vieles stand auf Bechers Agenda – eine Stunde erzählte er von seinen Visionen.



Dann wurde die Gesprächsrunde eröffnet und die Leiterinnen konnten ihren Problemen Luft machen. Birgit Geier von „Wurzelpurzel“ in Penzing und Vorsitzende des Kreisjugendringes berichtete, dass der Kindergarten mit der Geflüchteten-Thematik zu kämpfen habe: „Ein Drittel aller Kinder sind Flüchtlinge und die brauchen einen anderen Gewichtungsfaktor“, erklärte sie. Diese Kinder nähmen viel Zeit in Anspruch, die die Erzieherinnen aktuell nicht aufbringen könnten. Daher wünsche sie sich mehr Personal und eine großzügige Verteilung der Flüchtlingskinder auf den gesamten Landkreis. Die Pandemie habe zudem Schaden angerichtet, führte Geier weiter aus. „Es fehlen soziale Kompetenzen und die Kultur“, wirft Jennifer Zimmermann von der „Kita am Wiesenring“ ein. Auch dafür müsse Zeit aufgewendet werden, was mit dem begrenzten Personal momentan nicht möglich sei.



Der Mangel gehe so weit, dass die Kitas tageweise schließen mussten, wie Marlies Strobl vom „Evangelischen Kinderhaus“ in Kaufering erklärt. Und das, obwohl der Trend gerade dahin laufe, dass die Kinder immer früher und länger an die Erzieherinnen abgegeben würden. „Wir sind mehr familienersetzend als familienergänzend“, resümiert Luisa Lang vom „Städtischen Kinderhaus“ Landsberg. Das sei auch ein gesellschaftliches Problem, so Zimmermann. „Es ist mittlerweile verpönt, Hilfe anzunehmen.“ Daher gebe man die Kinder lieber in die Kita, als sich beispielsweise von den Großeltern helfen zu lassen.



Viel Gesprächsstoff und auch den so essenziellen Austausch zwischen Politik und Praxis hätte es sicher noch gegeben, wenn der „Runde Tisch“ nicht nach einer Stunde Diskussion von Becher abgebrochen wurde. Er müsse unbedingt seinen Zug erwischen.