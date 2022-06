Mit dem Degen zu DM-Gold

Rollstuhlfechten: drei Medaillen für Susanne Fischer

Kaufering – Mit Florett, Degen und Säbel. Drei Aktive der Fechter im VfL Kaufering haben in Böblingen an der der deutschen Meisterschaft im Rollstuhlfechten teilgenommen. Während es für Susanne Fischer bereits das zweite Mal war, gingen Alexander Mang und Michael Buchholz erstmals an den DM-Start – in der Kategorie A. Mit Erfolg.

Samstag ging es mit Florett und Säbel los. Susanne Fischer startete in beiden Waffen-Disziplinen, Mang und Buchholz nur im Florett. Dabei taten sie sich gegen die routinierten Gegner zum Teil noch etwas schwer, konnten im Laufe des Vormittags aber immer mehr Treffer setzen. Sie beendeten den Wettkampf auf Platz 5 und 6. Ein zufriedenstellender Auftakt. Dann trat die routinierte Turnierfechterin Susanne Fischer an. Für sie standen einige schwierige Gefechte auf dem Programm, aber der Einsatz lohnte sich: Sie sicherte sich die Silbermedaille, was ihre bis dato beste Platzierung auf einer Deutschen war.



Danach ging es mit dem Säbel-­Wettbewerb weiter. Obwohl das eigentlich die schwächere Waffe Fischers ist, konnte sie bereits im vergangenen Jahr mit der Bronzemedaille einen ersten Akzent setzen. Und der sollte nun natürlich bestätigt werden. Mindestens. Das gelang der Kauferingerin denn auch, sie bestritt einige gute Gefechte und sicherte sich am Ende den 2. Platz. Silber Nummer zwei in der Tasche.



Am letzten Wettkampftag stand der Degen auf dem Programm. Hier waren wieder alle drei Fechter aus Kaufering mit dabei. Wie bereits am Vortag gab es auch hier einige Auf und Abs. Mang und Buchholz kämpften sich auf Platz 6 und 7, Fischer rollte das Feld von hinten auf: Anfangs noch ein wenig zu zögerlich an der Bahn konnte sie immer mehr Treffer sammeln und fand sich letztlich im großen Finale wieder. Jetzt wollte sie die Goldmedaille nicht nur sehen, sondern auch ihr eigen nennen. In einem packenden und engen Gefecht setze sie schließlich den entscheidenden Treffer. Damit holte Susanne Fischer sich den Platz 1, Gold und den deutschen Meistertitel.