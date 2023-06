Subkultur hinter der Kläranlage: Dependance für „Kunst hält Wache“

Von: Susanne Greiner

Das alte Atelier von Fritz Paulus: Franz Hartmann will auf dem Grundstück einen Ort für Subkultur schaffen. © Greiner

Landsberg - Die Projekt-Idee „Subkultur in Alten Wache“ bleibt aktuell. Das betont der Vereinsvorsitzende von „Kunst hält Wache“ Franz Hartmann auch gleich mehrmals. Doch bis es im Frauenwald eventuell weitergehen kann, bieten sich neue Möglichkeiten: auf einem Grundstück am Lech – hinter der Kläranlage.

Hinter der Kläranlage liegt das Paradies. Könnte man zumindest meinen, wenn man auf das über 7.000 Quadratmeter große Grundstück kommt, das der Issinger Künstler Franz Hartmann mit seiner Frau jetzt gekauft hat. Eine riesige Wiese samt Streuobst, ein Brunnen mit altem Wasserspeier – rechts daneben der kleine Sitzrasenmäher, auf dem schon das „Kunst hält Wache“-Logo prangt.

Das offiziell als „Ferienhaus mit Gartenhaus“ betitelte Gebäude am unteren Ende des Grundstückes mit vorgebautem Wintergarten ist in die Jahre gekommen: Auf dem Vorsprung über der Eingangstür wächst ein Moosberg, Spinnweben schimmern im grün-gelben Licht einer Außenwand aus Flaschenböden, altes Holz knarzt. Hartmann ist dennoch begeistert: „Hier hat jemand mit viel Liebe und vielen Ideen gebaut.“ Zu sehen an Holztüren, die selbst wie ein Kunstwerk wirken, mehreren Glasbausteinen, die den Hausgiebel in blaues Licht tauchen oder an einer Tür, auf deren Messingplaketten Tiere abgebildet sind: „Angeblich haben das Schüler des DZG gemacht“, sagt Hartmann.



Die Aussicht auf das Grundstück vom Wintergarten aus. © Greiner

Das letzte Hemd

Im Inneren die Küche samt Kühlschrank und Herd und das Bad – mit Wanne. Im weitläufigen ‚Wohnzimmer‘ stechen ein riesiger Papageienkäfig und eine antik anmutende Säule hervor. Und ein alter Tresor. „In dem haben sie mir das letzte Hemd gelassen“, sagt Hartmann und zeigt lachend auf das noch in Plastik verpackte Kleidungsstück. Auf der anderen Seite des Hauses ist nochmals ein Atelier-Raum – mit Blick zur Kläranlage. Ansonsten ist die aber weder zu sehen noch zu riechen.



Gebaut Anfang der 60er, hatte es der Zahnarzt und Künstler Fritz Paulus lange Zeit als Atelier genutzt – deshalb auch die diversen, riesigen Fenster und das Wintergarten-Atelier. Und die Skulptur von Roger Kroetz auf der Wiese, inzwischen von Efeu überwuchert. „Danach wohnte hier ein Ehepaar“, erzählt Hartmann, „bis vor rund zwei Jahren“. Weshalb das Haus auch Strom und Wasser hat – und eine Heizung.

Der weitläufige Innenraum mit Glasbausteinfenster, Sitzgelegenheiten rundum und ein riesiger Papageienkäfig. © Greiner

Jetzt stand es zum Verkauf. Und Hartmann hat zugegriffen. „Wir werden das Haus in Eigenarbeit renovieren und an den Verein ‚Kunst hält Wache‘ zu einem symbolischen Preis verpachten“, sagt er. Das Konzept, das Hartmann für die alte Wache ausgearbeitet hatte (der KREISBOTE berichtete), sei für das „Lech-Atelier“ zwar nicht anwendbar. Aber auch hier kann sich Hartmann vorstellen, der Subkultur Raum zu geben. Der Verein werde ein Nutzungskonzept erstellen: „Es soll ein Vernetzungsort werden.“ Wobei nicht eine Person das ganze Gebäude mieten soll, sondern viele unterschiedliche befristet. Beispielsweise ein Kunstschaffender, der eine Woche den Wintergarten als Atelier für ein bestimmtes Werk nutzt.

Eine Veranstaltung ist aber schon fest angedacht, möglichst im August mit lauem Sommerabend: eine Gedenkausstellung für Fritz Paulus – mit rund 20 Kunstschaffenden, die in Haus und Garten ihre Arbeiten zeigen. „Hartfrid Neunzert wird die Einführung halten und die Bilder von Fritz Paulus auswählen“, freut sich Hartmann. Der ehemalige Leiter des Stadtmuseums habe ihn schon als 20-Jährigen unterstützt. „Das ist schön, dass er jetzt wieder dabei ist.“



„Ein paar Künstler haben sich schon wegen möglicher ‚Aktionen‘ gemeldet“, erzählt Hartmann. „Und sind auch bereit, beim Renovieren mit anzupacken.“ Wer sich das Paradies hinter der Kläranlage auch als temporären Schaffensort vorstellen kann: „Gerne bei mir melden“ – über die Accounts von „Kunst hält Wache“ bei Facebook oder Instagram.