Doppeljubiläum: 75 Jahre Israel und Bernstein-Konzert in Landsberg

Von: Susanne Greiner

Der Jugendchor Landsberg unter Leitung von Marianne Lösch beim Jubiläumskonzert mit „Yeruzalayim“, mit dem sie auch am Leipziger Chorfest 2022 erfolgreich teilgenommen hatten. © Greiner

Landsberg – „Es ist der Höhepunkt einer Woche voller Begegnungen.“ OBin Doris Baumgartl leitete am Sonntag das Doppeljubiläum „75 Jahre Israel“ und „75 Jahre Leonard Bernstein und das DP-Orchester“ sichtlich bewegt ein. Vorhergegangen waren Gesprächsrunden, ein Insta-Walk, ein Musikworkshop mit dem israelischen Pianisten Guy Mintus und die „Landsberger Dialoge“. Eine Woche, die im Zeichen der Musik stand: als Sprache, die verbindet.

Das Landsberger DP-Lager, in der Saarburgkaserne war eines der größten in Bayern, erinnerte Baumgartl. Die DPs, die sich selbst als ‚Rest der Geretteten‘ bezeichneten, „waren befreit, aber sie waren nicht frei.“ Viele warteten auf die ersehnte Ausreise aus dem ‚Land der Täter‘. Das DP-Lager sei aber auch Startpunkt gewesen: für das Kibbuz Lohamei Hageta‘ot, das die Auswanderung nach Palästina im Kratzerkeller organisierte. Die Zusammenarbeit mit dessen Mitgliedern solle vertieft werden, stellte Baumgartl in Aussicht: „Wir werden alles unternehmen, damit das viel beschworene ‚Nie Wieder!‘ aktiv gelebt wird.“



Die Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde München Charlotte Knobloch erzählte von der Euphorie, die auch sie als damals 15-Jährige bei der Gründung des Staates Israels erlebt habe: „Ich war damals 15 und tanzte mit den anderen auf der Straße.“ Ben Gurions Proklamation habe Hoffnung auf eine Zukunft gemacht, für die das Konzert Bernsteins bereits vier Tage zuvor „in der universellen Sprache der Musik den Takt“ vorgegeben habe. Eine ebensolche Euphorie habe auch der Besuch Ben Gurions 1946 im Landsberger DP-Lager ausgelöst, erinnerte die Generalkonsulin des Staates Israel für Südbayern Carmela Shamir. Die DPs „wollten sichtbar werden, vor allem hier in Landsberg, dieser im Nationalsozialismus so wichtigen Stadt“.

Auch heute sei ständige Aufmerksamkeit wichtig, so der Vorsitzende des Fördervereins „Liberation Concert“ Alex Dorow (MdL). Es bedürfe einer „kritischen Bestandsaufnahme“ angesichts einer Gesellschaft, die sich immer mehr in Social-Media-Blasen abschotte und einfache Lösungen suche. „Geschichte ist nicht Vergangenheit, sondern der Lehrmeister dafür ist, wie man die Zukunft gestaltet“.

Darauf zielte auch der Vizepräsident des Bayerischen Landtags Karl Freller ab und wies auf die „aktuelle Bedrohung des Staates Israel“ hin. Man dürfe und müsse auch kritisieren, beispielsweise die „zumindest problematische Justizreform“. „Aber es kommt auf den Ton an“, so Freller in Hinblick auf den Antizionismus, den er in Deutschland bemerke. Dass die Auseinandersetzung mit dem aktuellen Antisemitismus elementar sei, betonte auch Bayerns Antisemitismusbeauftragter Dr. Ludwig Spaenle: „Man darf sich nicht hinter der Erinnerung verstecken.“



Bewegend und mit dem für ihn typischen Augenzwinkern äußerte sich Abba Naor, Überlebender des Kauferinger KZ-Außenlagers: Was die Initiatorin des „Liberation Concerts“ Karla Schönebeck mache, sei eine „Glücks-Sache“ Er sei froh, „die Frau mit dem kleinen Hund getroffen zu haben“. Denn jetzt miterleben zu dürfen, wie sich junge Leute im Förderverein „Liberation Concert“ für Israel und die Geschichte interessierten, gebe ihm „Mut zum Leben“.

75 Jahre Leonard Bernstein und das DP-Orchester

Einen Vorgeschmack auf das Jubiläums-Konzert ließ Pianist Guy Mintus mit seiner Interpretation des „Fiddler on the Roof“ im Rathaus anklingen. Im Stadttheater begleitete er seine Frau Naama Nachum – und glänzte mit dem Jugendkammerorchester der Landsberger Musikschule unter Leitung von Birgit Abe mit Gershwins „Rhapsody in Blue“ – geprägt vom federleichten Anschlag und der unbändigen Lust am Jazz und Improvisieren des jungen Pianisten. Inzwischen schon fast ein Liberation-Concert-Klassiker.



Die Vergangenheit ins Jetzt holten aber vor allem die jugendlichen Konzertteilnehmer: Melanie und Franziska Überreiter am Klavier mit einem Medley aus Bernsteins „West Side Story“. Der Landsberger Jugendchor unter Leitung von Marianne Lösch, der mit „El Haderech“ und „Yeruzalaim“ begeisterte. Das Jugendsinfonieorchester, von Abe geleitet, das Bizet und Elgar erklingen ließ. Und nicht zuletzt die Jugendlichen, die historische Figuren lebendig werden ließen: den Künstler Samuel Bak, der seine erste Ausstellung mit 13 im DP-Camp hatte; Chaim Arbeitman, der 1993 ein Konzert in Berlin geben konnte; und die Schwestern Henia und Fania Durmashkin, Sängerin und Pianistin im DP-Orchester.

Eintrag ins Goldene Buch der Stadt

Im Anschluss an den Festakt im Rathaus trug sich Knobloch ins Goldene Buch der Stadt ein: „Ich danke der Stadt Landsberg, die die Vergangenheit ehrt, die Gegenwart auf die Zukunft vorbereitet und den Menschen die Möglichkeit gibt zu erinnern. Der Frau Bürgermeisterin in dieser Hinsicht mein besonderer Dank.“

Auch der erste Vizepräsident des Bayerischen Landtags Karl Freller verewigte sich im Goldenen Buch, ebenso zwei Gäste aus den USA: Sonia Beker, deren Eltern Fanny Durmashkin und Max Beker sich im Landsberger DP-Lager „kennen und lieben lernten“, wie OBin Baumgartl in ihrer Ansprache erläuterte. Und Abraham Peck, Professor für Zeitgeschichte in den USA, der 1946 im Landsberger DP-Lager geboren wurde.