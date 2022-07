Doppelte Ministerehre für Utting

Von: Dieter Roettig

Teilen

Forstministerin Michaela Kaniber und Bauminister Christian Bernreiter (rechts) stellten zur Freude von Uttings Bürgermeister Florian Hoffmann (links) auf dem Schmucker-Gelände das neue Holzbauförderprogramm des Freistaats vor. © Roettig

Utting – Die gute Nachricht zuerst: Schon Anfang kommenden Jahres können die ersten Mieter in die neue Schmucker-Siedlung im Zentrum Uttings einziehen. Die weniger gute Nachricht: Hätte man mit dem Bau erst jetzt begonnen, würde die Gemeinde wegen der klimafreundlichen Holz-Hybridbauweise einen Zuschuss von 200.000 Euro erhalten. Als quasi Trostpreis besuchten jetzt gleich zwei Landesminister die Baustelle und präsentierten die neue „Holzbauförderrichtlinie“.

Sie ist ein gemeinsames Projekt von Forstministerin Michaela Kaniber und Bauminister Christian Bernreiter. Beide zeigten sich begeistert von der Wohnanlage mit 88 geförderten Wohneinheiten. Da hier größtenteils der Baustoff Holz zum Einsatz kam, handle es sich hier um einen weitgehend CO2-neutralen Bau, der beispielgebend für ganz Bayern als Leuchtturmprojekt gelte. Laut Florian Zarbo, Kaufmännischer Vorstand des Kommunalunternehmens, beträgt hier die in den Holzbauelementen gebundene Kohlenstoffmenge 1.700 Tonnen. Da der Staat künftig pro Tonne 500 Euro zuschießt, hätte man die Höchstförderungssumme von 200.000 Euro locker erreicht.



Aber auch ohne diesen Zuschuss dankte Bürgermeister Florian Hoffmann dem Freistaat, der den Bau mit seinem kommunalen Wohnraumförderungsprogramm erst ermöglicht habe. Von den rund 30 Millionen Euro Gesamtkosten erhält die Gemeinde Utting Fördermittel in Höhe von knapp dreizehn Millionen Euro sowie ein zinsvergünstigtes Darlehen der Bayerischen Landesbodenkreditanstalt.



Ministerin Michaela Kaniber betonte in ihrem Grußwort, die Kulisse der Schmucker-Siedlung sei optimal für die Vorstellung des neuen Holzbauförderprogrammes. Sie sei beeindruckt, wie man hier Funktionalität und Ästhetik vereinigen konnte. „Als bayerische Forstministerin liegt mir das Thema Holzbau sehr am Herzen. Ich bin fest davon überzeugt, dass Holz der Roh- und Baustoff der Zukunft ist.“ Die bayerischen Wälder hätten schließlich pro Hektar die höchsten Holzvorräte in ganz Europa: „In nicht mal einer Minute produziert unsere grüne Lunge so viel Holz, dass man daraus ein ganzes Einfamilienhaus bauen könnte, das dauerhaft 40 bis 50 Tonnen CO2 bindet.“ Der klimafreundlichste aller Baustoffe wachse also ständig vor unserer Haustüre nach – regional, nachhaltig und klimaschonend.“



Laut Minister Christian Bernreiter sei die neue Förderrichtlinie ein wichtiger Baustein nicht nur für den Klimaschutz, sondern auch für die Schaffung von mehr Wohnraum.