Anfangsprobleme

Thaininger Dorfladen begeistert mit Modernität und großem Angebot

Von: Nathalie Schelle

Fast wie im Supermarkt, bloß gemütlicher: Zweite Marktleiterin Karin Stork setzt auf ein großes Sortiment und selbstgekochte warme Speisen. © Schelle

Thaining – Der Dorfladen in Thaining – am Heßlaberg, am Rande des kleinen Örtchens ansässig – ist nicht zu verfehlen. Das hat vor allem zwei Gründe. Erstens, bereits ab Ortseingang Thaining wird der Besucher mit Beschilderungen in Richtung Dorfladen gelotst. Zweitens, der Dorfladen ist, im Verhältnis zu anderen Dorfläden, riesig und steht mit seinen 140 Quadratmetern prägnant direkt an der Straße. Mit einem ähnlich großen Parkplatz davor lädt er zum Einkaufen ein. Und wenn der Kunde in Richtung Eingang steuert, öffnet sich die Tür automatisch. Dem vermeintlichen Käufer offenbart sich ein Laden, der sich mit Einrichtung und Angebot schon fast mit einem Supermarkt messen kann.

Wie andernorts auch hat in Thaining der alte Dorfladen zugemacht. Also musste wieder eine Nahversorgung her und der neue Dorfladen wurde 2017 eröffnet. Ein wesentlicher Unterschied zu allen vorherigen Läden: Für den Thaininger Laden wurde extra ein Haus gebaut.



„Wir wollten eigentlich ins Dorf gehen, aber es ist schwierig, wenn niemand seinen Grund dafür hergibt“, erklärt die zweite Marktleitung des Thainiger Dorfladens, Karin Stork. „Wir wollten einen alten Bauernhof umbauen, aber wenn noch jemand da wohnt, kann man ja auch niemanden enteignen.“ Nachdem keiner seinen Grund im Dorf zur Verfügung stellen wollte, ließ die Gemeinde ein Haus bauen, in das der Dorfladen einziehen konnte. Das Gebäude wird jetzt von der Gemeinde an den Dorfladen vermietet.



So ist der Laden allerdings nicht im Herzen Thainings – im Gegensatz zu den anderen Läden, die im Laufe der KREISBOTEN-Serie vorgestellt wurden – was aber keinen Nachteil für das tägliche Geschäft bedeute, wie die Marktleiterin weiter ausführt.„Wir sind eigentlich froh, dass wir ein bisschen außerhalb sind, weil wir dadurch wahnsinnig viele Brotzeiten haben. Die Arbeiter fahren mit den Lastwagen her und uns findet hier jeder.“



Anfangsprobleme

Das Geschäft laufe jetzt zwar gut, was aber in den ersten Wochen nach der Eröffnung nicht der Fall war. „Wir hatten ein paar Anfangsschwierigkeiten – die ersten paar Wochen waren brutal. Das hat sich dann langsam eingespielt, aber jetzt sind wir zufrieden, wie es angenommen wird.“ Wenn ein Kunde jetzt den Laden betritt, wird er von hellem und modernem Interieur begrüßt. Kupferfarbene Lampen baumeln an der Decke, die Regale sind aus edlem Holz und die Theken sehen so neuwertig aus, als wären sie frisch gekauft worden. „Der ganze Arbeitskreis hat sich um die Einrichtung gekümmert“, so die Marktleiterin weiter.



Ursprünglich habe man den Laden von einer Einrichtungsfirma ausstatten lassen wollen. Das sei aber im Endeffekt zu teuer gewesen. „Weil wir nachhaltiger sein wollten, haben wir dann die Thaininger Firmen angesprochen.“ Das Resultat: Der größte Teil der Einrichtung wurde von ortsansässigen Schreinern gemacht.



Neben der modernen Einrichtung finden die Kunden in Thainings Dorfladen alles, was man für den täglichen Bedarf brauchen könnte – aber eben auch noch ein bisschen mehr. Neben Backwaren, die teilweise vom Team selbst gebacken werden, Käse, Wurst und Fleisch gibt es ein großes Sortiment, das auch Produkte aus Thaining selbst bietet. Und neben dem Sortiment gibt´s auch noch einige warme Speisen, die von den Mitarbeitern selbst gekocht werden. „Mittags gibt´s immer unterschiedliches, mal gibt´s Lasagne, mal Bolognese. Wir haben aber immer warmen Leberkäse, Schnitzel, Fleischpflanzerl und Schweinebraten da.“ Auch die verschiedenen Salate werden von den Angestellten selbst gemacht, vom Kartoffelsalat, über Nudelsalat bis hin zum Eiersalat.



Bei so viel Auswahl kämen die insgesamt sieben Angestellten, die im Dorfladen arbeiten, aber oft an ihre Grenzen. „Gerade Mittags wird es zu zweit schon oft grenzwertig, weil wir verkaufen, gleichzeitig kochen und auch das benutzte Geschirr gespült werden muss.“ An ein paar Tagen seien die Verkäuferinnen dann zu dritt, wobei eine dann ausschließlich für die Küche zuständig ist.



Zu wenig Personal

Ausreichend Personal zu bekommen, sei für die Marktleiterin die größte Herausforderung seit der Eröffnung. „Viele wollen in diesem Bereich nicht arbeiten.“ Bei einem Arbeitsbeginn um spätestens 5.30 Uhr hätten vor allem junge Frauen noch keine Zeit. Deswegen habe es auch viel Personal­wechsel gegeben. „Es ist ein auf und ab, würde ich sagen.“ Auch die Erhöhung des Mindestlohns mache dem Dorfladen zu schaffen. „Der steigt ja wieder und ob das dann alle kleinen Läden überleben können, weiß ich nicht“, so Stork.



Trotzdem sei sie mit dem Geschäft im Laden zufrieden. Vor allem während Corona hätten viele Kunden hier eingekauft, weil sie sich nicht in die großen Supermärkte getraut haben. „Ein paar sind davon nach Corona auch hängen geblieben und kaufen hier auch immer noch groß ein.“ Hauptsächlich bestehe die Stammkundschaft aus älteren Kunden, aber auch aus jüngeren, die täglich kommen. „Es gibt einige, die hier komplett einkaufen.“ Kein Wunder bei dem Laden.