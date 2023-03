Vertraute Zielgruppe

Westcoast-Streetworker dringend gesucht

Von: Dieter Roettig

Sonntagmorgen im Dießener Seerichterpark: Reste eines nächtlichen Gelages feierfreudiger Jugendlicher. Der Abfallkorb steht übrigens nur ein paar Meter entfernt. © Roettig

Dießen/Utting – Die West­coast-­Kids haben scheinbar ihren Winterschlaf beendet und genießen die Nach-Corona-Zeit. Verstärkt machen einzelne Cliquen wieder mit ungebremstem „Abhängen“ auf sich aufmerksam. Alkohol, laute Musik, Müll, auch Drogen und gelegentlicher Vandalismus sorgen für Ärger in den Gemeinden am Ammersee-­Westufer.

Aktuelles Beispiel in Dießen: Hans-Peter Sander, Chef des Coworking-Denkerhauses in der Sonnenstraße, klagt nach den Wochenenden über Dreck, Müll, Glasscherben und sogar Erbrochenes vor seinem Eingangsbereich. Auch eine Fensterscheibe wurde kürzlich eingeschlagen. Bei einem Gespräch mit Simon Brieger, Leiter des Jugendzentrums gleich um die Ecke in der Johannisstraße, habe dieser seine Kids in Schutz genommen. Er bestritt ihre Teilnahme an diesen Gelagen. Zumal bei ihm im JuZe nur sehr kontrolliert Bier und Wein an Jugendliche über 16 Jahren ausgeschenkt werde.



Was man aber schwer im Blick haben kann, ist das vielfach praktizierte „Vorglühen“ jugendlicher Cliquen. Der älteste besorgt „Alk“ im Supermarkt und auf den Bänken vor der Josephskapelle oder im Seerichterpark stimmt man sich auf das Abhängen ein, wo immer man sich später auch trifft.



Statt Überwachungskameras oder erhobenem Zeigefinger haben sich die Bürgermeister Sandra Perzul (Dießen), Florian Hoffmann (Utting) und Alexander Herrmann (Schondorf) darauf geeinigt, mit einem gemeinsamen Streetworker auf die Jugendlichen zuzugehen und für Ordnung zu sorgen. Wie schwer es aber ist, entsprechend ausgebildete Mitarbeiter zu finden, hat sich in Dießen gezeigt, das sich als größte Westufer-Gemeinde zusätzlich einen eigenen Streetworker leistet.



Alexander Sauter, seit Januar im Dienst, ist Quereinsteiger. Nach seinem Studium für das Lehramt Realschule bis zum ersten Staatsexamen war unter anderem tätig in der Reintegration von Jugendlichen, Suchtkranken, Migranten und Strafgefangenen in Gesellschaft und Arbeitsmarkt. Er war Leiter der Fachstelle zur Vermeidung von Obdachlosigkeit in der Landsberger Herzog­sägmühle sowie in Weilheim Coach für Härtefälle von in Not geratener psychisch oder körperlich erkrankter Menschen.



Jetzt will Sauter in Dießen Vertrauen bei den Jugendlichen aufbauen und als Lotse bei Problemlösungen bereitstehen. Mit seiner bodenständigen und offenen Art habe er keinerlei Berührungsängste, zumal er als Vater eines 13-jährigen Sohnes mit den Themen „seiner Zielgruppe“ bestens vertraut sei.



Für die Stelle eines gemeinsamen Streetworkers für die drei Westufer-Gemeinden hat sich jetzt die „Brücke Oberland“ angeboten. In der jüngsten Sitzung des Uttinger Gemeinderats stellte Tobias Bihlmaier, geschäftsführender Vorstand, sein Konzept für eine mobile Jugendsozialarbeit vor. Eine Entscheidung des Gemeinderats wurde nach dem Vortrag noch nicht getroffen.



Die Brücke Oberland widmet sich seit 1984 als gemeinnütziger Verein und anerkannter freier Träger mit rund 70 Mitarbeitern der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe in den Landkreisen Weilheim-Schongau, Bad Tölz-Wolfratshausen und Garmisch-Partenkirchen. Für eine volle Streetworker-Stelle mit 39 Wochenstunden müssten die drei Westufer-Gemeinden zusammen rund 85.000 Euro pro Jahr berappen.



Dafür werde eine „aufsuchende gruppen-, cliquen- und szenebezogene Tätigkeit“ garantiert, zudem individuelle und einzelfallbezogene Einsätze. Wobei ein Streetworker am Westufer sehr flexibel sein muss. Denn dank der Regiobahn mit Haltestellen in Schondorf, Utting und Dießen wechseln die Jugendlichen abends und nachts oft mehrmals ihren Feier-Standort. Dabei haben die Lokführer nach eigenen Aussagen immer wieder „einen ordentlichen Adrenalinstoß und Angstschweiß“, weil Jugendliche knapp vor dem einfahrenden Zug quer über die Gleise springen. Es wird auch am Einsatz des künftigen Streetworkers liegen, dass diese gefährlichen Mutproben in Zukunft unterbleiben.