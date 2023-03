UBV-Initiative?

Landsbergs Oide Wiesn als Umsatzbremse?

Von: Ulrike Osman

Die Oide Wiesn auf dem Hellmairplatz in Landsberg ist ein echter echter Publikumsmagnet. An dem dafür aufgestellten Festzelt stören sich drei Landsberger Gastronomen. © VR Bank Landsberg-Ammersee

Landsberg - Die Oide Wiesn in der Landsberger Altstadt ist seit ihrer Premiere im September 2017 ein Besuchermagnet. Doch nun gibt es plötzlich Ärger. In einem nicht veröffentlichten Schreiben, das UBV-Stadtrat Christoph Jell dem Bauausschuss zugeleitet hat, beschweren sich offenbar drei Gastronomen über das Festzelt, das für die Veranstaltung auf dem Georg-Hellmair-Platz aufgestellt wird.

Während der eintägigen Veranstaltung sowie während Auf- und Abbau können die Gastronomen ihre Außenflächen nicht nutzen. Der Bauausschuss verwies das Thema aufgrund seiner Bedeutung an den Stadtrat. Sicher ist immerhin: Heuer bleibt noch alles wie gehabt.



Jell unterstrich im Ausschuss die grundsätzliche Bedeutung der Entscheidung. „Wenn eine Person A auf dem Hellmair-Platz ein Festzelt aufstellen darf, kann das auch Person B, C oder D wollen.“ Die Stadt Landsberg habe dann keine Möglichkeit, die Genehmigung zu versagen. „Person A“ ist in diesem Fall die VR-Bank Landsberg-Ammersee, die gemeinsam mit dem Bayerischen Bauernverband (BBV) die Oide Wiesn veranstaltet.



Es habe die Diskussion um ein Festzelt in der Altstadt vor Jahren aber auch schon im Zusammenhang mit dem Lumpigen Donnerstag gegeben, erinnerte Jell. Die Frage sei, ob man die Zelte nur noch auf denjenigen Plätzen zulassen sollte, die dafür vorgesehen seien, nämlich auf der Waitzinger Wiese und dem Schlüsselanger. „Oder soll jeder auf dem Hellmair-Platz Zelte aufstellen dürfen?“



Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) unterstrich, dass die Entscheidung unabhängig vom Antragsteller zu treffen sei. Auch sei dies „keine Entscheidung für oder gegen eine Veranstaltung“. Für das laufende Jahr liege der Antrag der VR-Bank bereits vor. Neben der Oidn Wiesn solle das Festzelt heuer auch für die 50-Jahr-Feier der Stadtjugendkapelle genutzt werden. „Die Planungen dazu sind schon weit fortgeschritten“, betonte Baumgartl. Sie empfahl, dass die Entscheidung für oder gegen Festzelte erst ab 2024 gelten solle. „Der jetzt vorliegende Antrag sollte noch genehmigt werden.“



Axel Flörke (Landsberger Mitte) fand den Vorstoß der Gastronomen „sehr ungeschickt“. Öffentliche Plätze würden dem Gemeingebrauch dienen. Sondernutzungsgenehmigungen, wie die für Außengastronomie, würde die Stadt „großzügig erteilen“. Ein Anspruch darauf bestehe aber nicht. Um die Entscheidung in Sachen Festzelte auf eine breite Basis zu stellen, solle das Thema im Stadtrat behandelt werden.



Harry Reitmeir (CSU) verwies darauf, dass es keine „inflationäre Beantragung von Festzelten in der Innenstadt“ gebe. Außerdem komme die Oide Wiesn bei der Bevölkerung gut an. Darauf pochte auch Franz Daschner (fraktionslos). „Die Veranstaltung zieht Leute an und belebt die Altstadt. Das ist doch das, was wir wollen.“ Jennifer Lübke (Grüne) wollte wissen, inwiefern und in welchem Umfang das Festzelt die Gastronomie beeinträchtige. Das Schreiben der Gastronomen enthalte diese Informatio­nen nicht.



UBV-Initiative?



Was ihn störe, sei, „dass zwei UBV-Kollegen dahinterstecken“, äußerte Hubert Schlee (CSU). Baumgartls Konter: „Ich lasse nicht zu, dass Sie das Thema in eine Fraktionsecke schieben.“ Selbst wenn Festzelte nicht mehr zugelassen würden, „wäre der Effekt einer Veranstaltung für die Gastro­nomen der gleiche“. Auch die Gaststätten am Hauptplatz müssten ihre Außenbestuhlung abräumen, wenn dort Veranstaltungen stattfinden. Bei der Entscheidung über Festzelte gehe es vielmehr darum, „wie wir mit unserer Altstadt umgehen wollen“, so Baumgartl.



Die Behandlung des Themas im Stadtrat wurde ohne Gegenstimme beschlossen – ebenso, dass das Festzelt in diesem Jahr für die Oide Wiesn und das Jubiläum der Stadtjugendkapelle aufgestellt werden darf. Sollten bis zur Stadtratsentscheidung weitere Anträge auf Festzelte eingehen, sollen diese allerdings zurückgestellt werden.