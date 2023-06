Hindernisse

Tour de Kebab: Drei Landsberger radeln für den guten Zweck nach Istanbul

Von: Nathalie Schelle

Teilen

Die erste Tour der drei Landsberger (v.l.) Manuel (Manu) Entrup-Galindo, Thomas (Bom) Lichtenstern und Sebastian (Basti) Wernz vor zwei Jahren nach Spanien. © Archivfoto: Wernz

Landsberg – Radeln ist im Landkreis beliebt. Und dank der steigenden Temperaturen schwingen sich viele auf ihren Fahrradsattel und machen eine Tour durch den Landkreis. Vielleicht einmal um den Windachspeicher oder eine nördliche Lechraintour? Möglichkeiten gibt es viele. Auch eine Radltour nach Istanbul ist möglich. Macht doch keiner, könnte man vielleicht denken. Stimmt nicht. Macht jemand, nämlich drei Landsberger, die sich in zehn Tagen auf ihr Rad schwingen und 2.200 Kilometer in die türkische Hauptstadt zurücklegen – ihre „Tour de Kebab“.

Manuel (Manu) Entrup-Galindo, in Landsberg aufgewachsen, jetzt wohnhaft in München, wollte seine Familie in Spanien besuchen – erst per Flieger rüber, dann mit dem Rad weiter nach Granada. Alleine wollte er nicht fahren, also startete er über Social Media einen Aufruf und fragte, wer ihn begleiten wolle. Gemeldet hat sich Sebastian (Basti) Wernz. Der 28-jährige Landsberger kennt Manu schon länger und bringt zur Tour auch gleich noch jemand anderen mit: Thomas Lichtenstern, auch aus Landsberg, kannte Manu vorher nicht, Basti sei die „Schnittstelle“ zwischen ihnen gewesen, wie Thomas, von jedem Bom genannt, erklärt. Das war vor zwei Jahren. Seitdem tourt das Dreiergespann durch die Welt - immer auf den Satteln ihrer Räder.

Spenden sammeln

Letztes Jahr ging es beispielsweise auf der „Tour de Zaziki“ nach Korfu in Griechenland. „Wir haben da Spenden für die ‚World Bicycle Relife Fund‘, gesammelt, die Menschen in Entwicklungsgebieten mit Rädern mehr Mobilität verschafft“, erklärt Manu. „Wir wollten was Sinnvolles machen.“ Weiter ging es mit Spenden innerhalb Deutschlands. „Wir haben Spenden für die Ukraine gesammelt, als der Krieg losging“, erklärt Basti. „In zwei Wochen sind 3.500 Euro zusammengekommen“, sagt Sebastian. Der Freundes- und Bekanntenkreis der drei Biker hat sich hierfür aufs Rad geschwungen. Die Einnahmen gingen dann an die Humedica e.V., die die Spenden an die Ukraine weiterleiteten.

In diesem Jahr geht´s für die drei Radler in die Hauptstadt der Türkei. Auch auf dieser Tour werden Spenden gesammelt, diesmal für die Deutsche Multiple Sklerose Stiftung (DMS). Denn diese Krankheit betrifft einen der Landsberger Radler selbst:



Manu war von 2017 bis 2021 beim Bund – eine Zeit lang auch als Fallschirmjäger. „Ich war immer laufstark, aber irgendwann fing ich an zu humpeln“, erklärt er. Nach einigen aufwendigen und zeitintensiven Untersuchungen, darunter auch die Liquoruntersuchung, bei der eine kleine Menge des Nervenwassers aus dem Wirbelkanal entnommen wird, stand fest: Manuel hat Multiple Sklerose. Das war vor knapp zwei Jahren. „Das hat mein Leben ziemlich durcheinandergeworfen“, resümiert er. Körperlich schränke ihn die Krankheit noch nicht so ein, er könne weiterhin radfahren.



Um die DMS, die sich der Erforschung, der Aufklärung und der Hilfe von Menschen mit MS widmet, zu unterstützen, schwingen sich die drei am 17. Juni auf ihr Rad, um in 13 Tagen nach Istanbul zu fahren. „Wir starten am Königsplatz in München und unsere Freunde begleiten uns in der ersten Etappe“, so Manu weiter. Die erste Etappe ist „schlappe“ 120 Kilometer lang. „Danach geht´s für uns dann alleine weiter.“



Weil man ein Rad nicht so vollladen kann wie ein Auto, sind die drei Abenteurer recht „spartanisch“ unterwegs. „Ich hab die kleinsten Taschen“, erklärt Bom, „Mir reichen zwei Sätze normale Klamotten und zwei Sätze Sportklamotten.“ Ansonsten habe er nur noch „Sachen fürs Bad“ und eine Powerbank mit Ladekabel fürs Handy dabei. Auf ihrer Tour sind die Radler der Inbegriff von ‚spontan: „Zwei Stunden, bevor wir irgendwo ankommen, suchen wir uns ein Hostel, in dem wir waschen und duschen können“, sagt Bom, „Manchmal ist sogar ein Frühstück dabei.“ Ansonsten kaufen sie auf dem Weg im Supermarkt ein – abends, nach geschafftem Weg, gehen sie dann zum Essen.



Hindernisse

Dass sie ihr Streckenziel, dass sie sich für einen Tag gesetzt haben, nicht schaffen, kann vorkommen. „Als wir in Griechenland waren, hatte ich vermutlich einen Hitzschlag und hing die ganze Nacht über der Schüssel“, erinnert sich Bom. „Da haben wir dann am nächsten Tag gesagt, dass wir nicht weiterfahren und einen Tag aussetzen.“ Aber nicht nur bei den Bikern, sondern auch bei deren Rädern kann es Probleme geben. „Ich glaube, wir hatten 20 Platten auf dem Weg nach Griechenland“, erzählt Bom weiter. Für solche Fälle haben die drei ihr eigenes Werkzeug dabei. Für größere Pannen geht´s in eine Werkstatt in der Nähe. Zwischenfälle kann es also immer geben, deswegen hatte die Truppe zu ihren 13 Tagen Fahrt auch drei bis vier Pausentage eingeplant.



Um die Radtouren als Gruppe zu meistern, müssen die Landsberger ein eingespieltes Team sein. „Es muss in der Gruppe harmonieren“, so Bom, „man sollte in etwa auf dem gleichen sportlichen Niveau sein, damit einer nicht immer warten muss oder davonfährt.“ Oft seien die Hostels nicht mehr als ein Zimmer, in das mit Müh und Not drei Betten gequetscht werden. Da müsse man schon gut miteinander können. „Aber bei uns passt das einfach“, resümieren alle drei Radler, obwohl eine Sache in keinem Gepäck der Landsberger fehlen sollte: „Ohropax sind am wichtigsten“, weiß Basti – scheinbar aus Erfahrung.



Mehr mit dem Rad unterwegs, als andere mit dem Auto: (v.l.) Basti, Bom und Manu. © Fotomontage: Entrup-Galindo

2.200 Kilometer

Anfang Juli werden die Radler in Istanbul ankommen. Nach hoffentlich wenigen Zwischenfällen haben sie dann ihr Ziel von 2.200 Kilometern erreicht. An dieser Zahl orientiert sich übrigens auch das Spendenziel, das sich das Team für die Tour gesetzt hat. Von den 2.200 Euro wurde bereits jetzt schon über die Hälfte gespendet. Den Weg zum Ziel kann jeder, der Zugang zu Internet hat, verfolgen. Auf Social Media, zum Beispiel auf Instagram, teilen die drei Biker regelmäßig Updates, Fotos und Geschichten von unterwegs. Alle Informationen zur „Tour de Kebab“, den Social-Media-Kanälen und zur Spendenplattform gibt‘s auf www.tourdekebab.de.

Für den Rückweg wird sich das Team einer weiteren Challenge stellen: In nur drei Stunden wollen sie es von Istanbul zurück nach München schaffen. Dürfte zu schaffen sein, zurück geht´s nämlich mit dem Flieger. Nach Hause radeln sei zeitlich nicht drin.



Auch nach dieser Tour ist noch nicht Schluss mit dem Spenden-Radeln. Das nächste Mal will das Team mit den Bikes nach Marokko. „Wir fliegen wahrscheinlich nach Marrakesch und von dort geht‘s dann mit dem Rad weiter“, verrät Manuel.



Ein „normales Rennen“, dass das Tour de Kebab-Team organisiert hat, findet übrigens vom 21. bis 23. Juli statt: Am Nürburgring können sich interessierte Biker bei einem 24-Stunden Rennen herausfordern.