Dreiviertelblut in Landsberg: Teufelstanz im Epidaurusrund

Dreiviertelblut im Theatergarten: Dominik Glöbl an der Trompete, Sebastian Horn und Gerd Baumann (von links), dahinter Benny Schäfer am Kontrabass.

Sturm und Hollerkiacherl

Von Susanne Greiner schließen

Landsberg – Nein, kein lauer Sommerabend. Eher eine wehmütige Ahnung von Herbst schwingt beim ersten der zwei „Dreiviertelblut“- Konzerte im Theatergarten mit. Das Wetter passt. Denn die Musik der Band schwankt auf dem schmalen Grat von Lebensfreude und Verzweiflung, und das in ergreifender Perfektion. Auch an diesem Abend.

Es ist die Melancholie, die die fünf Musiker um das Sänger- und Komponistenduo Sebastian Horn und Gerd Baumann treibt. Zynisch liebevoll umgesetzt in Horns Lieblingslied des aktuellen Albums „Plié“, „Rosbluad und Schneider“ – ein Liebeslied: zwei Menschen, die sich umbringen wollen – was gründlich misslingt. Vielmehr rettet sie den „pludernd“ an ihr im Bach Vorbeitreibenden. Und dann sitzen sie „bachratzennass“ im Gras, „in ihren Schädeln explodiert Glück“. So kann’s gehen. „Und die Welt dreht sich weiter“.



Lebensmüdigkeit mit rosarotem Rand auch in der, meist von Baumann komponierten, Musik des Songs: Country-Glück mit Lonesome-Cowboy geben der Selbstmord-Romanze den wiegenden Takt. Dreiviertelblut ist jedoch Meilen davon entfernt, sich das Individuum Mensch zu mockieren. Vielmehr tropft aus jedem der Lieder Wärme. Unterstützt auch durch die skurrile Poesie von (meistens) Horns Texten, die das Bayerische in ‚blümeranten‘ Ecken auslotet. Und das ergreifend unkitschig. Wie auch in „Ast vom Baam“, ein umgekrempeltes „Drunt in der grünen Au“. In dem die geflüchtete Mutter dem Kind die Schwimmweste abstreift, „die Welt dreht sich weiter“. Denn „nicht die Toten, sondern die Lebenden kommen in die Hölle“.



In „Plié“ bleibt sich Dreiviertelblut treu – aber etwas kniffliger. Dass sich „Ewige Wolke“ um „die Maschine unserer Zeit, das Handy“ dreht, kündigt Horn an. Dass es „Ich will deine Finger auf meiner Hand, spiel mit mir“ selbst spricht, offenbart sich erst aufs zweite Hören. Auch dass in „Liedeslied“ ein noch nicht geschriebener Song fleht, zu Haxn und Arme jetzt doch endlich ein Herz zu erhalten, muss sich erst ins Hirn winden. Aber auch Eindeutiges ist dabei. „Das Lied vom unbekannten Soldaten“ mit dem „Flammentanz seit hundert Jahr“ ist für Baumann ein „Friedensgebet, ein Hilfeschrei, dass der Kriegswahnsinn endlich aufhört“.



Beste Bläsersection

Die Kompositionen von „Plié“ wirken experimentierfreudiger. Zu Rhythmuswechsel, Country- und Rap-Assoziation mischen sich Zwiefacher oder ein ‚verlangsamter‘ Bebop wie bei „Rauhnächte“, in dem Dominik Glöbl mit der Trompete solistisch begeistert. Zu hören sind auch Klezmer-Anklänge beim famosen Bassklarinettensolo von Flo Riedl im „Liedeslied“. Es sei „die kleinste Bläsersection der Welt, aber die beste“, habe ihm jemand geschrieben, erzählt Baumann. Man kann es nicht besser ausdrücken. Wobei Flurin Mück am Schlagzeug, Gitarrist Luke Cyrus Goetze und Benny Schäfer mit seinem Kontrabass dem in nichts nachstehen. Wenn dann dazu noch Horn, Baumann, Glöbl und Riedl vierstimmig singen, entsteht großer Klang. Eine runde Sache.



Aber das ‚alte‘ Repertoire darf nicht fehlen. „Wos übrig bleibt“, aus dem Album „Diskothek Maria Elend“, Titelsong der Serie „Oktoberfest 1900“; „Im Mai“ aus „Finsterlieder“, nur scheinbar lieblich; oder auch das todtraurige „Weck mi net auf“ – das Baumann beim Konzert mit einer abstrus-humorigen Traumstory von Rittern, langen Haaren und Funktionskleidung einleitet. Nicht fehlen darf auch „Der Sturm“, der schon beim Nockherberg-Singspiel 2016 die „Ratlosigkeit Europas“ thematisiert. Doch wie im Singspiel folgt auch beim knapp zweieinhalbstündigen Konzert die (natürlich nicht ganz rosarote) Katharsis. „Hollerkiacherl“ und „Gemma Hoam“ vom ersten Album „Lieder vom Unterholz“ sorgen für Johlen. Und dafür, dass das Publikum im ausverkauften Epidaurus-Rund ekstatisch „mit dem Deifi“ tanzt.