Nicht mehr erkennbar

Droht dem Norwegerhaus in Eching endgültig der Abbruch?

Von: Dieter Roettig

Das rote Norwegerhaus in Eching: Laut Behörden ein Schwarzbau, der abgerissen werden muss. Kommt der Besitzer der Aufforderung nicht nach, beauftragt das Landratsamt ein Abbruchunternehmen. © Roettig

Eching - Beim Einweihungsumtrunk des Norwegerhauses in der Echinger Kaagangerstraße im Jahr 1900 wurde mit Henkell-Sekt angestoßen. Schließlich war die Ehefrau des Bauherrn Hans Beat Wieland (1867 - 1945) die Tochter von Rudolf Henkell, Besitzer der Sektkellerei. 123 Jahre später gibt es wohl keinen Grund zum Feiern. Denn dem historischen und eigentlich denkmalgeschützten Norwegerhaus droht jetzt endgültig die Abrissbirne. Außer eine erneute Klage der jetzigen Eigentümer für eine „aufschiebende Wirkung“ hätte Erfolg.

Wie Wolfgang Müller, Sprecher des Landratsamtes dem KREISBOTEN gegenüber bestätigte, bereitet das Bauamt derzeit eine „Ersatzvornahme“ vor. So nennt man das Zwangsmittel der Verwaltungsvollstreckung, wenn eine bestehende Verpflichtung nicht erfüllt wird. Im Echinger Fall kann die Behörde den Abriss durch Dritte veranlassen, wenn es der Eigentümer nicht tut.



Wie berichtet, zieht sich das juristische Tauziehen um das markant-rote Haus direkt am See schon seit fünfzehn Jahren hin. Die Erben des Kunstmalers Hans Beat Wieland hatten das Haus 1999 an den jetzigen Besitzer verkauft. Obwohl es bereits 1980 wegen seiner historischen Besonderheiten unter Denkmalschutz gestellt wurde, legte der neue Besitzer das Wort Renovierung anscheinend zu großzügig aus. Er ließ Außen- und Innenwände neu aufmauern und vergrößerte auch die Deckenhöhe im Erdgeschoß. Von außen kaum erkennbar, wurde das Innere des Hauses laut den Baurechtsexperten im Landratsamt Landsberg seiner historischen Substanz beraubt.



Bei einer Baustellenbesichtigung meinte ein Mitarbeiter des Landratsamtes, er stehe „in einem kompletten Neubau“. Also wurde das über einhundert Jahre alte Haus als Neubau deklariert, der aber hier im Außenbereich der Gemeinde Eching nicht genehmigungsfähig sei. Ergo sei das rote Norwegerhaus ein Schwarzbau, der abgerissen werden muss. Gegen diese Beseitigungsanordnung des Landratsamtes klagte der Besitzer.



Nicht mehr erkennbar

Sowohl das Verwaltungsgericht als auch der Verwaltungsgerichtshof aber gaben den Baurechtsexperten im Landratsamt Landsberg für die Abrissanordnung recht, da ein Baudenkmal objektiv nicht mehr erkennbar sei. Alle weiteren juristischen Bemühungen inklusive einer Petition beim Bayerischen Landtag waren vergeblich.



Selbst der Echinger Gemeinderat wollte mit einer Außenbereichssatzung den Abriss verhindern. Es ging darum, um die im Kaaganger stehenden Häuser – drei weitere Villen hier haben Denkmalschutz – Baufenster zu zeichnen, die im Grundriss den Größen des Bestands entsprechen. Doch laut Landratsamt, Oberster Baubehörde und Verwaltungsgerichtshof bestehe für die Außenbereichssatzung wenig Hoffnung. Die Voraussetzung, nämlich eine verfestigte Wohnbebauung, sei durch die wenigen Häuser im Malerwinkel nicht ausreichend gegeben.



Als letzte Frist für den Abriss hatte das Landratsamt den 30. November 2022 genannt. Durch die erneute Klage des Eigentümers beim Verwaltungsgerichtshof ist zwar Zeit gewonnen, weil die Entscheidung erst Anfang März erwartet werde. Trotzdem läuft beim Landratsamt die Vorbereitung der „Ersatzvornahme“. Sollte sie zum Einsatz kommen, werden die Kosten des Abbruchunternehmens dem Eigentümer in Rechnung gestellt.



Das Norwegerhaus des Kunstmalers Hans Beat Wieland in der exotischen Farbe „Ochsenblutrot“ mit eigenem Bade- und Bootssteg war schon gleich nach der Fertigstellung eine Sehenswürdigkeit. Auch wegen seinem „Grossodendach“, einer in Skandinavien Jahrhunderte alten Tradition der Dachbegrünung. Im Sommer kühlt sie das Gebäude, im Winter schränkt sie den Wärmeverlust ein. Seine Liebe zu diesem Bau- und Lebensstil hatte Hans Beat Wieland 1897 entdeckt, als er die norwegische Küste für eine Serie von dokumentarischen Gemälden und Aquarellen bereiste.



Bis 1918 lebte Wieland mit seiner Familie in Eching, bevor er in seine Schweizer Heimat zurückkehrte. Aber jedes Jahr verbrachte er einige Sommermonate in Eching, wo ihm sein Landhaus als Feriendomizil diente.