Dual studieren in Landsberg

Von: Susanne Greiner

Ein Teil des TTZ, des für Landsberg geplanten Technologietransferzentrums, könnte im ULP Platz finden, der zweite Teil auf dem Fliegerhorst. © Schelle

Landsberg – „Mit Hightech Transfer Bayern sollen laut Beschluss des Ministerrats insgesamt 15 neue TTZ-Initiativen gestartet werden“, verkünden Landkreis, Stadt und der Landtagsabgeordnete Alex Dorow (CSU). Hinter TTZ verbirgt sich der Begriff „Technologietransferzentrum“. Eines davon soll nach Landsberg kommen.

Hintergrundgedanke dieser TTZ, von denen der Freistaat seit 2009 bereits 26 errichtet hat und vier weitere aktuell baut, ist der Wissens- und Technologie-Transfer von den Hochschulen in die Wirtschaft und Gesellschaft. „Die fachlichen Schwerpunkte der TTZ orientieren sich an der Struktur der Wirtschaftsunternehmen in der jeweiligen Region“, schreibt das Wirtschaftsministerium auf seiner Webseite. Ein TTZ für Elektromobilität gibt es beispielsweise in Bad Neustadt, eines für Logistik in Dingolfing. Das in Landsberg wird in Zusammenarbeit mit der TH Augsburg die Themen ‚Data Science‘ und ‚autonome Systeme‘ abdecken.



Data Science wird immer wichtiger, da es durch die Digitalisierung zu immer größeren Datenmengen kommt. Und in diesen steckt viel Information, die Data Scientist für Unternehmen so aufbereiten, dass diese daraus einen Nutzen ziehen können.

Wie ein TTZ konkret funktioniert, erläutert der Wirtschaftsförderer der Stadt Landsberg André Köhn: „Bei dem TTZ handelt es sich um einen Ableger einer Hochschule“, also ein Ort, an dem Wissen theoretisch vermittelt wird. Der praktische Teil des Studiums findet dann in Unternehmen vor Ort statt – sozusagen ein duales, regionales Studium in Landsberg. „Studierende werden künftig in Landsberg direkt vor Ort ausgebildet“, freut sich OBin Doris Baumgartl.



Natürlich ziehen auch die beteiligten regionalen Unternehmen einen Nutzen aus der Zusammenarbeit: Mittelständische Firmen, die oft selbst keine Forschung betreiben können, haben so die Möglichkeit, „gezielte, anwendungsbezogene Forschungsaufträge zu erteilen“, informiert Dorow – also zielgerichtet für die eigene Produktion zu forschen. Hochschule und Unternehmen sollen durch die TTZ-Initiative zu „Entwicklungspartnern“ werden.



Wo der Standort des Landsberger TTZ sein wird, stehe noch nicht fest, sagt Stadtpressesprecherin Susanne Flügel. Im Gespräch sind aber offensichtlich das Fliegerhorstgelände bei Penzing für den Bereich ‚autonome Systeme‘ sowie das neue Wohngebiet ULP für die ‚Data Science‘. „Seitens der Unternehmen ist das Interesse groß“, freut sich Köhn. Und dazu werde das TTZ Fachkräfte in den Landkreis locken.