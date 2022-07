Durchbruch beim Heilig-Geist-Spital Landsberg

Von: Ulrike Osman

Seit viereinhalb Jahren steht das ehemalige Heilig-Geist-Spital – hier der Säulen-Innenhof – leer. Jetzt soll in dem denkmalgeschützten Gebäude günstiger Wohnraum entstehen. © Kaiser

Landsberg – Im Heilig-Geist-Spital sollen preisgünstige Wohnungen entstehen. Möglich werden könnte dies mit Hilfe umfangreicher staatlicher Förderung. Die Reaktionen im Stadtrat reichten von Ungläubigkeit bis Euphorie.

Wie mit dem seit viereinhalb Jahren leerstehenden denkmalgeschützten Gebäude verfahren werden soll, hatte den Stadtrat bereits in der Vergangenheit beschäftigt. Ein Konzept zur Nachnutzung sah Räumlichkeiten für VHS, Museums- und weitere Büros, Tafel und Wohnungen vor, scheiterte jedoch an der Finanzierbarkeit. Umbau, Sanierung, laufender Betrieb und Rücklagen für den Bestandserhalt hätten nicht nur große Summen verschlungen, sondern der Heilig-Geist-Spital-Stiftung – der das Gebäude gehört – auch ein jährliches Defizit beschert.



Die Lösung könnte nun das kommunale Wohnraumförderprogramm (KommWFP) bringen, das die Schaffung preisgünstigen Wohnraums für sozial schwächere Bevölkerungsgruppen zum Ziel hat. Um die Förderung zu bekommen, muss Wohnraum neu geschaffen werden – und das wäre bei einem Umbau des Heilig-Geist-Spitals der Fall. Das wiederum bedeutet, dass der beträchtliche Grundstückwert in die förderfähigen Kosten einbezogen wird, wie Stadtkämmerer Alexander Ziegler erklärte. Damit wäre offenbar eine Fördersumme im zweistelligen Millionenbereich denkbar, die bis zu drei Viertel der Baukosten abdecken könnte. Der Rest würde über die Wohnungsmieten refinanziert, wobei offenbar ein Preis von acht Euro pro Quadratmeter auskömmlich sein könnte. Ein Vor-Ort-Termin mit Vertretern der Regierung von Oberbayern hat bereits stattgefunden. Dabei sei der Stadt signalisiert worden, dass eine Förderung des Projekts grundsätzlich möglich sei.



Den Überlegungen zufolge würden drei Viertel des Heilig-Geist-Spitals in etwa 20 Wohnungen umgewandelt. Als Mieter kommen – neben den im Förderprogramm geforderten anerkannten Flüchtlingen – Personengruppen mit niedrigem bis mittleren Einkommen in Frage, also zum Beispiel Personal der städtischen Kitas.



Lediglich der Prälatengang und die direkt angrenzenden Räume kommen für eine Wohnnutzung nicht infrage. Hier könnten Büros und Räume für kulturelle Nutzungen, Ausstellungsflächen sowie Räume für den Seniorenbeirat und Seniorenarbeit entstehen. Franz Daschner (parteilos) regte in der Stadtratsdiskussion an, im Prälatengang auch eine Hospizstation unterzubringen. Dieser Teil des Umbaus müsste über die Heilig-Geist-Spital-Stiftung finanziert werden, die die Räumlichkeiten dann an die Stadt vermieten würde.



OBin Doris Baumgartl (UBV) und die Stadtverwaltung sind überzeugt, dass sich die Pläne auch mit dem Zweck der Heilig-Geist-Spital-Stiftung vereinbaren lassen. In der Gründungsurkunde von 1349 heißt es, dass im Spital „Arme und Elende“ beherbergt und gespeist werden sollen. Unter Elenden verstand man damals Heimatlose. „Die Armen und Elenden von heute sind die Wohnungssuchenden“, übersetzte Dritter Bürgermeister Felix Bredschneijder (SPD) den mittelalterlichen Stiftungszweck in die Gegenwart.



»Ein Lottogewinn«



„Für mich ist das ein Coup“, lobte Karl Greißl (UBV) die Pläne. Bredschneijder sprach von einem „Lottogewinn“ für die Stadt. Petra Ruffing (CSU) gab sich vorsichtiger. „Ich wundere mich, dass es gefördert wird, wenn man ein denkmalgeschütztes Gebäude zu Sozialwohnungen macht.“ Eine Miete von acht Euro pro Quadratmeter halte sie für unrealistisch. Ziegler erklärte, er habe konservativ gerechnet. „Wenn die Baukosten höher werden, wird auch die Miete höher.“



Letztlich votierte der Landsberger Stadtrat einstimmig für das vorgestellte Nachnutzungskonzept. Die Verwaltung soll die Planungen nun unverzüglich in die Wege leiten. Denn die Zeit drängt - der aktuelle Fördertopf steht nur noch bis Ende 2023 zur Verfügung. Deshalb will die Stadt ihren Förderantrag bereits im kommenden Frühjahr abgeben.