Bald eine Passage weniger am Landsberger Hauptplatz?

Von: Ulrike Osman

Kein Durchgang: Die Passage zwischen Haupt- und Georg-Hellmair-Platz ist gesperrt. © Greiner

Die VR-Bank Landsberg-Ammersee möchte im Gebäude der ehemaligen Malteser-Apotheke am Hauptplatz ein Kompetenzzentrum einrichten. Da das Haus relativ schmal ist, soll die unterhalb des ersten Stockwerks verlaufende Passage in die Geschäftsräume integriert werden. Das allerdings widerspricht dem geltenden Bebauungsplan. Der Bauausschuss des Stadtrats lehnte das Ansinnen zunächst ab.

Landsberg – Bei dem Gebäude mit dem alten Hausnamen „Dachauer-Bräu“ handelt es sich um ein Einzeldenkmal. Im Kern stammt es laut dem Bayerischen Denkmalatlas aus dem 14./15. Jahrhundert. Die Passage, die eine fußläufige Verbindung zwischen Haupt- und Hellmair-Platz darstellt, ist allerdings wesentlich jünger. Sie wurde erst 1955 im Zuge eines Umbaus angelegt.



„Nicht besonders attraktiv“ und „folglich wenig frequentiert“ – so bewertet die Bauverwaltung der Stadt Landsberg den Durchgang. Allerdings regele der Bebauungsplan ausdrücklich die für die Allgemein­heit bestimmten Durchgänge durch den Häuserblock. Allerdings: Aufgrund der geringen Akzeptanz könne die Sinnhaftigkeit dieser Bestimmung hinterfragt werden.



Die VR-Bank platzt in ihrem Gebäude an der Ludwigstraße nach Angaben ihres Vorstandsmitglieds Martin Egger inzwischen „aus allen Nähten“. Das geplante Kompetenzzentrum am Hauptplatz solle unter anderem der Kundenberatung dienen. Mehr will Egger noch nicht verraten.



Fest steht jedoch, dass die Gewerbeflächen im Erdgeschoss liegen sollen. Und das sei aufgrund der Passage eben reichlich schmal. Die meisten Menschen würden für den Fußweg vom Haupt- zum Hellmair-Platz ohnehin die Ludwig- oder die Herzog-Ernst-Straße nutzen, weiß Egger. Und in der Nacht werde die Passage bereits jetzt von der Hauptplatzseite her mit einem Rolltor verschlossen.



Der Hinweis hinter Gittern: „Bitte nutzen Sie den Eingang über den Georg-Hellmair-Platz.“ © Osman

Im Bauausschuss des Stadtrates konnte man mit den Plänen der Bank nicht mitgehen. Einstimmig lehnte das Gremium eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans ab. Ein Verzicht auf die Passage hätte zur Folge, dass Wohnungen, eine Kanzlei und Arztpraxen nur noch vom Hellmair-Platz aus zugänglich wären, so eines der Argumente.



In ihrem Antrag hatte die VR-Bank angeboten, die künftige Eingangstür zurückzusetzen, um durch die Anmutung einer Öffnung einen ähnlichen optischen Eindruck zu erzeugen wie jetzt. Das jedoch will das Bauamt nicht. Die Altstadtsatzung lasse „negativ einschneidende Ladeneingänge“ nicht zu. Sollte die Passage geschlossen und der Gewerbeeinheit zugeschlagen werden, müsse die Gestaltung des Eingangs aufgewertet und eine „Wieder­herstellung des historischen Bildes angestrebt werden“, sofern sich dieses aus Bauzeichnungen recherchieren lasse.



Die VR-Bank will das Thema nun rechtlich klären lassen – inklusive der Frage, wem denn in der öffentlichen Passage die Verkehrssicherungspflicht obliegt. Aktuell ist der Durchgang von der Hauptplatzseite her verschlossen, um Sicherungsmaßnahmen vorzunehmen und Taubenschutz anzubringen.