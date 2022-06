Echings Mückenplage nur temporäres Phänomen

Ergebnisse der Langzeitstudie

Von Dieter Roettig schließen

Eching – Bereits im November 2019 hatten sich 79,53 der stimmberechtigen Echinger bei einem Ratsbegehren für Maßnahmen zur Mückenbekämpfung ausgesprochen. Man erinnerte sich noch zu gut an die Sommer 2017 und 2019, bei dem die aggressiven Stechviecher besonders extreme Blutbeutezüge in Biergärten, auf privaten Terrassen und auf der Liegewiese am See unternommen haben. Bis nach Dießen reichte die Plage, wo ein Fußballer nach über 460 Stichen ins Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Trotz des eindeutigen Ergebnisses machte die Gemeinde erst im Mai 2021 mit einer Zählaktion den ersten Schritt, um bei einer Mücken-Überpopulation mit dem Segen der Behörden aktiv werden zu können. Das Ergebnis präsentierte Bürgermeister Siegfried Luge jetzt auf einer öffentlichen Gemeinderatssitzung in der Sporthalle. Referenten waren Diplom-Biologin Dr. Silke Göttler, „Stechmücken-Überwachungsprojektleiterin“ des Fallen-Herstellers Biogents und Dipl.-Ing Johann Schmidt von der Firma Ökon, Gesellschaft für Landschaftsökologie.



Um das Ergebnis gleich vorwegzunehmen: Die Jahre 2017 und 2019 mit den extremen Mückenplagen waren wohl nur „temporäre Phänomene“. Im Zeitraum des Monitorings und auch bislang in diesem Jahr habe es nur „eine geringe Mückenplage“ gegeben, so Dr. Silke Göttler. Sie hatte an sechs Standorten im Gemeindegebiet Kohlendioxid-Einsaugfallen aufgestellt, die mit einem nach menschlicher Haut riechenden Duftstoff die Mücken angelockt haben. Freiwillige „Fallenbetreuer“ aus der Gemeinde tauschten in regelmäßigen Abständen die Fangbeutel aus und schickten sie zur genauen Artenbestimmung ins Labor.



Das Ergebnis im Zeitraum Juli/August 2021: 649 Überschwemmungsmücken, 123 Hausmücken und 17 Waldmücken. Zusätzlich übertrug eine sog. Counter-Falle an der Echinger Kläranlage in Echtzeit online die Zahl der gefangenen Mücken. Die Artenbestimmung sei deshalb so wichtig, da nur die Überschwemmungsmücken mit dem bislang favorisierten Eiweißpräparat BTI (Bacillus Thuringiensis Israelensis) bekämpft werden dürfen.



Bei den mit Schöpfproben untersuchten 15 Flächen, Gräben, Wiesen und Schilfbeständen mit Klein- und Altwasser wurden fast ausschließlich Überschwemmungsmücken festgestellt. Die meisten feuchten und nassen Geländebereiche sind allerdings als Biotope oder Schutzgebiete ausgewiesen, wo eine Bekämpfung mit BTI ohnehin verboten ist. Die Überschwemmungsmücken legen ihre Eier bevorzugt in diesen Hochwasserflächen ab. Werden sie durch Starkregen oder Hochwasser überschwemmt, schlüpfen binnen weniger Tage Millionen Stechmücken und beginnen ihre ‚gnadenlose Jagd‘ auf Menschen, wobei sie je nach Wind kilometerweite Strecken zurücklegen können. Vor allem nachmittags und abends, bei hoher Luftfeuchtigkeit und in beschatteten Gebieten, treten sie dann in Schwärmen auf.



Die beiden Experten rieten bei künftigem erhöhten Mücken-Aufkommen zu einer Kombination von BTI auf den erlaubten Flächen sowie von Spezialfallen, die vor allem in Privatgärten und öffentlichen Bereichen zum Einsatz kommen.