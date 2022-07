Autarkes Getränke-Segment als Novum

EDEKA baut Logistik-Drehkreuz Landsberg aus

Gemeinsam mit Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl nahmen der Aufsichtsratsvorsitzende der EDEKA Südbayern, Leo Schwaiberger (Mitte), sowie die drei EDEKA-Vorstände Claus Hollinger (rechts), Werner Gruber (links) und Annemarie Schalk (2. v. rechts) den ersten Spatenstich für die Erweiterung des EDEKA-Logistikzentrums in Landsberg vor. © EDEKA

Landsberg - Dieses Groß-Projekt ist mehr als ein eindeutiges Bekenntnis zum Standort: Die EDEKA Südbayern investiert in den kommenden Jahren insgesamt 140 Millionen Euro in ihr Logistik-Drehkreuz in Landsberg. Vor Ort entsteht ein hochmodernes Zentrum für Getränke-Logistik und mit ihm werden in der Region 300 zusätzliche Arbeitsplätze für qualifizierte Fachkräfte geschaffen.

„Landsberg am Lech ist und bleibt das Herzstück unserer Lebensmittel-Logistik“, sagte heute Vormittag Claus Hollinger, Vorstand der EDEKA Südbayern, zum Start der Ausbauarbeiten. „Angesichts der sich derzeit eintrübenden ökonomischen Prognosen ist dies ein konkretes Konjunktur- und Strukturprogramm für den Landkreis und den Wirtschaftsstandort Bayern“, so Hollinger weiter. Zu den Gästen beim ersten Spatenstich im Gewerbe- und Industriepark „Frauenwald“ zählten neben weiteren Vertretern der Stadt und des Landkreises auch Landsbergs Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl.

Der Startschuss für die Hochbau-Phase wird voraussichtlich bis Ende des Jahres fallen. Bereits ab Mitte 2023 soll die Montage des technologischen Innenlebens beginnen. Geplant ist, mit der neuartigen Getränke-Logistik im Verlauf des Jahres 2025 ans Netz zu gehen. „Wir werden hier in Landsberg neue technologische Maßstäbe setzen“, so Hollinger, „hochentwickelte Roboter-Technologie, kombiniert mit einem modernen Hochregallager“.

Die zur Inbetriebnahme vorgesehene Technik gibt es deutschlandweit in dieser Form für die Getränkelogistik bisher noch nicht. Mittelfristig werden in dem neuen Komplex etwa 1.000 EDEKA-Beschäftigte tätig sein – darunter Fachkräfte zum Bedienen der Anlagen, Mitarbeiter im Verwaltungsbereich sowie Kraftfahrer. Und Claus Hollinger betont: „Etwa 45 Prozent unserer aktuell rund 640 Mitarbeiter im Logistikzentrum stammen schon heute aus dem Landkreis Landsberg“.

Verkehrsanbindung ausschlaggebend



Der Standort in Landsberg bietet der EDEKA Südbayern unverändert infrastrukturell ideale Voraussetzungen. Um das zentrale Warenlogistikzentrum bei seiner Entstehung im Jahr 2013 optimal an den Straßenverkehr anzubinden, entstand mit der zusätzlichen Abfahrt von der Bundestraße 17 eine „erstklassige Lösung“. Als das EDEKA-Drehkreuz Landsberg 2014 erstmals unter Volllast lief, wurde noch ein Jahresumsatz von 600 Millionen Euro erzielt. Ende 2021 lag das Umsatzvolumen bereits bei 1,15 Milliarden Euro. „Nach der erfolgreichen Integration von über 170 ehemaligen Tengelmann-Märkten in unser Vertriebsnetz benötigen wir nun zusätzliche und vor allem immer effizientere Logistik-Kapazitäten“, erläutert Hollinger.

Autarkes Getränke-Segment als Novum



Mit dem anstehenden Neubau legt die EDEKA Südbayern zugleich die Basis für ihre erste autarke Getränke-Logistik. Sie erlaubt es dem Lebensmittelhändler, enger als bisher mit regionalen Brauereien und Brunnen zusammenzuarbeiten und so deren Sortimente stetig auszubauen. „Wir entscheiden mit Blick auf die Wünsche der Verbraucher selbst, welche Partnerschaften wir im Getränke-Segment intensivieren, werden das Sortiment deutlich erweitern und stärken so den heimischen Wirtschaftskreislauf“, blickt Claus Hollinger nach vorn.