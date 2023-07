In Kaltenberg laufen die Proben auf Hochtouren

Kaltenberger Ritterturnier

Von Dieter Roettig schließen

Dießen – Ein Blick hinter die Kulissen ist in der Regel ernüchternd. Anders beim Kaltenberger Ritterturnier, wo die sonst dem Publikum vorenthaltene Geheimnisse und Tricks bei einem Medientermin neugierig auf mehr machten.

Ab dem 14. Juli wird es mit der Gauklernacht auf dem weitläufigen Schloss- und Waldgelände wieder mittelalterlich zugehen. Markt- und Handwerksstände, Tavernen und Schänken, Lagergruppen sowie fünf Live-Bühnen mit Musikgruppen laden zum Bummeln und Entdecken ein. Mittelpunkt der acht Turniertage ist das aufwändig inszenierte Ritterspektakel in der zehntausend Zuschauer fassenden Arena. „Der Verrat des doppelten Ritters“ heißt die diesjährige Inszenierung mit über tausend Akteuren auf und hinter der Bühne.



Diese imposanten Zahlen und viel mehr verrieten Veranstalter Heinrich Prinz von Bayern, Pressechef Markus Wiegand und das Kreativteam bei einem Medientermin eine Woche vor dem Start. Nach dem Motto „Keine aufgewärmten Sachen“ hat Autor Thomas Limpinsel wieder ein neues episches Stück geschrieben, das der bewährte Regisseur Alexander May in Szene setzt. Mit der ausgefeilten Choreographie von Janne Geest agiert eine ganze Heerschar von Fußvolk-Kämpfern als Rahmen für die edlen Ritter zu Pferde aus der französischen Cavalcade-Stuntgruppe von Mario Luraschi. Er zählt zu den besten Pferdetrainern der Welt und sorgt mit seinen Stuntregisseuren Frederic Laforet und Ondra Voda für Gänsehaut bei den Kämpfen. Atemberaubend die Kaskadeure, die ihre Pferde binnen Sekunden auf mehr als 50 Stundenkilometern beschleunigen und dabei Akrobatik auf höchsten Niveau zeigen. Luraschis Sohn Marco mimt den guten Ritter Seyfried, der es mit dem Schwarzen Ritter Melwas gehörig zu tun bekommt. Erstmals heuer in dieser Rolle: der hünenhafte Ludovic Godva. Ein wortkarger Stuntprofi, der sich auf diese „Beförderung“ riesig freut, wie er als einziges verriet.



Während sich die Ritter für einen Fototermin vor dem Schloss bei über 30 Grad in ihre Prachtgewänder quälten und die Pferde sattelten, gingen die Proben mit dem noch in Zivil gekleideten Fußvolk in der Arena weiter. Erzähler Johannes Steck erläuterte die Handlung und Choreographin Janne Geest übte Einmarsch, Aufstellung und diverse Kampfhandlungen.



Die Magie der Aufführungen erzeugt nicht nur die ausgefeilte Choreographie von Fußvolk und Kämpfern zu Pferde. Auch die Licht- und Spezialeffekte sowie die edlen Kostüme tragen dazu bei. Ein Blick in die Garderobe hinter der Königsloge zeigt, dass die Gewandmeisterinnen nach den Kampfszenen einiges zu flicken haben.



Die Ritterspiele beginnen am Freitag, 14. Juli, mit der „Gauklernacht“. Am Samstag folgt ein Abend- und am Sonntag ein Nachtturnier. Weitere Aufführungstage sind der 21., 22. und 23. Juli sowie der 28., 29. und 30. Juli.