Museum hautnah

Egling: Ein Heimatmuseum für die Zukunft

Von: Susanne Greiner

Christopher Vila freut sich über ein neues Exponat im Heimatmuseum Egling. Der 34-Jährige hat 2019 den Vorsitz des Kultur- und Heimatvereins übernommen. © Greiner

Egling – Den Eingang des alten Schulgebäudes der Gemeinde ziert eine fußpedalbetriebene Nähmaschine. Ins erste und zweite Stockwerk des kommunal genutzten Gebäudes führen breite Steinstufen. Ins Dachgeschoss geht es über knarzendes Holz. Dort öffnet sich die Tür zum weiten Dachboden und offenbart ein Kleinod im Holzgebälk: das Heimatmuseum. Wie viele seiner Art ist auch dieses räumlich versteckt: Das Hinweisschild am Eingang ist nur aus nächster Nähe zu lesen. Diese ‚Unsichtbarkeit‘ will Christopher Vila , Vorstand des Eglinger Kultur- und Heimatvereins, ändern – indem er über Grenzen denkt und geht.

Stolz steht er da, der Bauernschrank aus dem 19. Jahrhundert, mit Schmuckleiste und grün-rot-goldener Bemalung. „Der Schrank ist über einen Umweg zurück nach Egling gekommen“, erzählt Vila. Eine Familie aus Burgau habe sich gemeldet, der Schrank der Großmutter, einer Eglingerin, stünde noch bei ihnen. Und es wäre doch schön, wenn er in seine Heimat zurückkomme. Gesagt, getan: Jetzt steht er wieder in der Gemeinde am Landkreisrand – ein weiteres Puzzleteil zur Heimatgeschichte.



Dass Objekte, Dokumente oder Kuriositäten aus Nachlässen in Heimatmuseen landen, ist typisch. Ein anderer Weg ist, die Bevölkerung aktiv zur Mitarbeit am lokalen Gedächtnis einzuladen. So wie das Eglinger Museum letztes Jahr, als es am bundesweiten Projekt „Das Dritte Reich und wir“ teilnahm (der KREISBOTE berichtete). „Da sind wir weiter dran“, sagt Vila. Er habe Bundes- und Arolsenarchiv durchforstet, das Münchener Staatsarchiv stehe noch auf dem Programm. Und als Sohn eines in Bayern stationierten amerikanischen Berufssoldaten wird er auch im Nationalarchiv in Washington, D.C. forschen: beim Familienbesuch die Alliierten-Seite entdecken. „Deutschland ist voll von diesen Geschichten, aber wir sprechen nicht darüber, vor allem nicht über die vor unserer Haustür. Aber genau das ist wichtig“, sagt der 34-Jährige. Die Eglinger Ausstellung zur Lokalgeschichte im Nationalsozialismus habe viele junge Leute angezogen. „Manche fragen aber auch ‚Muss das jetzt sein?‘ Das sei doch unnötig.“ Vila will niemanden an den Pranger stellen: „Geschichtswissenschaft ist niemals schwarz-weiß.“ Vielmehr will er aufzeigen, wie demokratische Systeme funktionieren – oder eben, aufgrund von Ideologien und gesellschaftlichem Druck, scheitern.



Museum hautnah



Nicht nur die Zeitgeschichte, auch die Museums-Rahmenarbeit liegt Vila am Herzen. Die betreibt der hauptberufliche Projektmanager ehrenamtlich, 15 bis 20 Stunden pro Woche – dennoch professionell, dank eines Masterabschlusses in Museumspädagogik – und der massiven Unterstützung seiner Frau Nadine. Inzwischen hat das Museum, das heuer sein 20-Jähriges feiert, eine eigene Webseite. Vila organisiert Workshops, ab 14. Oktober startet eine Vortragsreihe mit dem einladenden Titel „Auf a Hoibe“. Denn ein Heimatmuseum sei ein Begegnungsort: „Vermittler ist hier jeder, auch der Besucher.“



Als letztes Jahr seine Kollegin Kristine Kraemer vom „Haus der Stadtgeschichte“ Waiblingen Gelder für die Renovierung ihres Museumsdepots beantragte und mit dem Argument „da liegen doch keine Rembrandts drin“ nicht erhielt, initiierten sie und Vila #keinRembrandt: eine deutschlandweite Internet-Plattform für kleine Museen, um deren Arbeit zu professionalisieren, durch Kooperation, Wissensaustausch, Workshops, Seminare zum Thema digitale Kommunikation. „Den Stadt- und Heimatmuseen wird nicht die Bedeutung zugemessen, die sie verdienen. Dabei sind sie identitätsstiftend“, ist Vila überzeugt. Fast die Hälfte aller Museen in Deutschland seien Stadt- und Heimatmuseen, vereinten aber nur zwölf Prozent der Besucher auf sich: „Viele der kleinen Museen haben nicht die nötigen Ressourcen. Und auch nicht das Know-how.“



Auf #keinRembrandt behält jedes der inzwischen über 20 deutschlandweit teilnehmenden Museen sein regionales Profil, bei der ‚Rahmenarbeit‘ wird kooperiert. So will Vila im Oktober mit der Kulturpolitischen Gesellschaft Deutschland eine Webtalk-Reihe samt namhaften Referenten starten. Thema: „Was ist die Zukunft kleiner Museen? Was brauchen sie?“ Neben der ‚Rahmenarbeit‘ der Museen gebe es aber auch thematische Schnittpunkte: zum Beispiel das Thema Tracht – das man zum übergeordneten Thema ‚Identitätssymbol‘ aufbrechen könne. Nächstes Jahr will Vila das Thema ‚Frauen‘ angehen: „Warum haben wir dazu meist nur Trachten und Nähmaschinen?“ Und dann ist da noch die Gegenwartsgeschichte – weshalb im Eglinger Museum auch das Banner „Hier kein Discounter“ an der Wand hängt: vom jüngsten Bürgerentscheid zum Bau eines neuen Supermarktes auf der ‚grünen Wiese‘. Dass viele Heimatmuseen die Gegenwart ausklammerten, sei verständlich: „Das macht mehr Arbeit, da gibt es intensiven Diskus, weil es das eigene Umfeld, Familie, Freunde und Bekannte betrifft.“ Aber genau die Gegenwart sei das, was junge Leute berühre – und damit einem Heimatmuseum eine Zukunft geben könne: „Ein Museum ist kein reines Geschichtsfenster. Es muss Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sein.“



Vilas Arbeit und #keinRembrandt sorgen für Wirbel. Das Heimatmuseum Egling hat es von 133 Bewerbern für den renommierten und mit 80.000 Euro dotierten Preis „ZukunftsGut“ der Commerzbank-Stiftung für institutionelle Kulturvermittlung unter die letzten 20 geschafft, genauer: unter die letzten zehn im Bereich „ländlicher/kleinstädtischer Raum“. „Das ist eine Wahnsinns-Auszeichnung“, freut sich Vila. Die Entscheidung fällt am 27. Oktober. Aber dem nicht genug. Der 34-Jährige, nebenbei auch der kommunale Archiv­pfleger, wurde von der K.E.B. im Rahmen der „Stillen Helden“ für den Deutschen Engagementpreis nominiert. Er wird in fünf Kategorieen vergeben, aber es gibt auch einen gut dotierten Publikumspreis. Und wer Vilas Arbeit unterstützen will, kann ab dem 8. September online für ihn stimmen: auf www.deutscher-engagementpreis.de. Eine Würdigung für Vilas herzblutintensive Arbeit. Und ein Votum für die Heimatmuseen im Landkreis.