Egling will den Discounter

Von: Ulrike Osman

Auf diesem Gelände startet jetzt die Bauleitplanung für die Ansiedlung des Netto-Discounters. Knapp zwei Drittel der Eglinger stimmten mit Ja. © Osman

Egling – Das Ergebnis ist mehr als deutlich. Fast zwei Drittel der Abstimmenden beim Netto-Bürgerentscheid in Egling stimmten mit Ja – sie wollen, dass die Bauleitplanung für eine Ansiedlung des Discounters auf einem Grundstück an der Ecke Haupt- und Föhrenstraße in Angriff genommen wird. Die Wahlbeteiligung war hoch. 1.483 von 1.878 Stimmberechtigten nahmen an dem Bürgerentscheid teil – das entspricht 79 Prozent.

Die Zustimmung war in beiden Gemeindeteilen und unter den Briefwählern hoch. In Egling stimmten 384 Bürger mit Ja, 231 kreuzten Nein an. In Heinrichshofen waren 152 Abstimmende für den Netto, 58 dagegen. Von den 657 Briefwählern kreuzten 420 „Ja“ und 235 „Nein“ an.



„Ich bin sehr positiv überrascht, zum einen über die hohe Wahlbeteiligung, zum anderen über das gute Ergebnis“, kommentierte Bürgermeister Ferdinand Holzer nach Auszählung der Stimmen. Er hatte sich im Vorfeld für den Netto stark gemacht und das Ratsbegehren initiiert, das zum Bürgerentscheid führte. Die Entscheidung bedeute die Möglichkeit, die Infrastruktur des wachsenden Ortes zu stärken. „Heute ist ein guter Tag für die Entwicklung Eglings“, so Holzer.



Die Gegner des Projekts zeigten sich ebenfalls überrascht. „Dass das Ergebnis so eindeutig ausfällt, damit hätte ich nicht gerechnet“, sagt Benedikt Muschaweck. Und auch wenn der Ausgang des Bürgerentscheids nicht im Sinne des ÖDP-Gemeinderatsmitglieds und anderer ist: „Wir akzeptieren das Ergebnis natürlich“. Muschaweck freut die hohe Wahlbeteiligung. „Es ist schön, dass sich die Leute für die Gemeindepolitik interessieren.“



Nun kann die Bauleitplanung beginnen. Sie wird einiges an Zeit und Diskussionen kosten, denn unter anderem Themen wie Hochwasser- und Naturschutz müssen von den Fachbehörden erst noch beurteilt werden. „Jetzt wird erst einmal geprüft, ob und wie das Grundstück bebaut werden kann“, sagt Muschaweck. Und auch Bürgermeister Holzer stimmt die Bürger auf einen gewissen Vorlauf ein. „Dass wir in die Bauleitplanung einsteigen heißt nicht, dass Netto im nächsten Jahr baut.“