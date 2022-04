Ein Azubi-Wohnheim auf dem Fliegerhorst?

Von: Susanne Greiner

Im Stil der Postbauschule: Die Bestandsgebäude auf dem Fliegerhorst bei Penzing könnten als Wohnheim für Auszubildende dienen. © Kronenbitter

Penzing – Die Kreishandwerkerschaft Landsberg hat eine neue Idee für die Nutzung des Fliegerhorstes Landsberg: ein Wohnheim für Auszubildende. Am Dienstag letzter Woche traf sie sich deshalb mit Vertretern der Gemeinde Penzing und der Stadt Landsberg zu Gesprächen. Ziel war es, sich hinsichtlich der Entwicklung des Fliegerhorstes über den aktuellen Stand auszutauschen und Perspektiven für das Areal zu entwickeln.

„Es gibt unzählige Möglichkeiten, wie das regionale Handwerk in ein Nutzungskonzept des Fliegerhorstes eingebunden werden kann“, sagte Kreishandwerksmeister Markus Wasserle. Nach dem Gespräch sei er zuversichtlich, dass man auch „einen Mehrwert für die Handwerker der Region schaffen“ könne. Er habe sich gefreut, dass Stadt und Gemeinde der Bitte um ein Informationsgespräch nachgekommen seien.



Wichtig sieht Wasserle neben der Neuansiedlung überregionaler Unternehmen auch die Chance für die Ansiedlung örtlichen Betriebe. Mit beim Gespräch dabei war auch Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer für München und Oberbayern Dr. Frank Hüpers. Er betonte die konstruktiven Gespräche mit OBin Doris Baumgartl und Penzings Bürgermeister Peter Hammer.



Auch der Obermeister der Schreinerinnung Landsberg Dietmar Kreitner bewertet die Entwicklungen für sein Gewerk positiv: „Selbst, wenn noch dicke Bretter zu bohren sind ist es gut, dass wir nun in einen kontinuierlichen Dialog eingetreten sind.“ Für das Fliegerhorst-Gelände setzte man auf eine stufenweise Entwicklung, betonte Hammer. Unter Einbindung diverser Akteure könne man so „mit Augenmaß voranschreiten“ – auch im Hinblick auf die kommende Generation.



Die Bestandsgebäude



Neben Gewerbeflächen für Handwerker war vor allem ein Wohnheim für Auszubildende und gewerblich Beschäftigte der Handwerksbetriebe Thema. Genutzt werden könnten dafür die unter Denkmalschutz stets stehenden Bestandsgebäude, so Baumgartl. Sie seien auch in der Vergangenheit als Wohnräume genutzt worden. Ein solches Wohnheim bedeute eine „nachhaltige Erleichterung für die Betriebe bei der Suche nach Handwerker-Nachwuchs“. Denn oftmals würden diese von den teuren Mieten im Landkreis abgeschreckt. Die Kreishandwerkerschaft biete sich laut Wasserle dabei als Träger des Wohnheims an.



Mit dem Heim wolle man eine Anlaufstelle für Betriebe und Mitarbeitende sowohl aus dem Ausland als auch für die Menschen vor Ort zu schaffen. „Dabei geht es bewusst um ein zeitlich befristetes Wohnen mit Zusatzangeboten wie Sprachkurse und dem vermitteln von beispielsweise hier gültigen Arbeitssicherheitsstandards an die Beschäftigten“, fuhr der Kreishandwerksmeister fort. Die Innungen hätten sich gewerkeübergreifend für eine solche Wohnform ausgesprochen, um dem Arbeits- und Fachkräftemangel entgegenzutreten.



Als weiterer Termin sei jetzt eine Besichtigung für das Wohngebäude potenziell infrage kommender Bestandsbauten angedacht.