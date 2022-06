Ein Baader für Seestall

Von: Johannes Jais

bei der Vorstellung des Baader-Gemäldes waren dabei: (v.l.) Brigitte Martini, Walter Reitler, Heide Weißhaar-Kiem, Werner Fees-Buchecker und Michael Beran. © Jais

Fuchstal – Von einem ihrer großen Söhne, dem Kirchenmaler Johann Baptist Baader (1717 – 1780), hat die Gemeinde Fuchstal ein wertvolles Gemälde erworben. Dargestellt ist die Kreuzigungsgruppe. Das Bild soll in Seestall aufgehängt werden: nach Abschluss der Renovierung der Alten Schule (Hoferhaus) im dortigen Johann-Baptist-Baader-Zimmer.

Vorübergehend findet das 110 mal 70 Zentimeter große Ölgemälde im Rathaus in Leeder Platz. Bis dato hatte Brigitte Martini das Gemälde in ihrem Kunsthandel im Pfarrhof in Epfach aufbewahrt – ein würdiger Ort, stammt das barocke Bauwerk von 1752 doch von Dominikus Zimmermann. Das Gemälde, das zwar keine Signatur hat, ist wohl in den sechziger Jahren des 18. Jahrhunderts entstanden.



„Das ist ein ganz besonderer Tag für uns“, meinte Fuchstals dritter Bürgermeister Walter Reitler. Er dankte Martini, die den Kontakt mit Albert Thurner (Vilgertshofen) und Walter Reitler (Seestall) aufgenommen hat. Martini hatte das Baader-Gemälde in einer Münchner Kunstsammlung gefunden. Vor fünf Jahren wurde der 300. Geburtstag des „Lechhansl“ aus Lechmühlen (Seestall) gefeiert.



Die Fuchstaler Gemeinderäte hätten dem Kauf zugestimm, so Reitler. Unterstützt habe aber auch der Historische Verein Landkreis und die Kunst- und Kulturförderung der Sparkasse Landsberg-Dießen. Bei der Vorstellung des Gemäldes waren auch Kreisheimatpflegerin Heide Weißhaar-Kiem, Dr. Werner Fess-Buchecker vom Historischen Verein und Michael Beran von der Sparkasse dabei.



Das besondere des Kreuzigungsbilds sei der dunkelblaue Rahmen, eventuell sei es die zwölfte Station eines Kreuzwegs gewesen. Vergleichbar in den Dimensionen ist das Altarbild der Prälatenkapelle in Polling, wo Baader bevorzugter Kirchenmaler war. In einer Beschreibung zu einer Ausstellung heißt es, das Bild sei gegenüber dem Pollinger „mehr verinnerlicht, schlichter im Stil, malerisch sensibler und empfindsamer“. Außerdem werde durch das pittoreske Hintergrundmotiv des Reiters der andachtsmäßige Charakter relativiert.