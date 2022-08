Vom Deko-Wald zum Vorzeigeprojekt

Von: Ulrike Osman

Was sagt das Dendrometer? Dominik Landerer vom Forstamt der Stadt Landsberg, Stefan Wittkopf von der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf und Ludwig Pertl (von links) überprüfen das Wachstum eines Bergahorns. © Osman

Weil – Wie eine Insel liegt das kleine Waldstück inmitten von landwirtschaftlichen Flächen außerhalb von Weil. Es diente ursprünglich nur „zur Dekoration“, wie Eigentümer Raimund Hofmann erzählt. Doch im Laufe der Jahrzehnte ist hier ein artenreiches Vorzeigeprojekt entstanden, für das Hofmann heuer mit dem Deutschen Waldpreis ausgezeichnet wurde (der KREISBOTE berichtete). Es beweist, dass ökologischer Wert und wirtschaftliche Nutzung sich nicht widersprechen, sondern Hand in Hand bestens funktionieren können.

Die Entstehungsgeschichte des Wäldchens ist kurios. Ursprünglich war hier eine Wiese, die Hofmanns Vater der Unteren Naturschutzbehörde zur Rettung einer seltenen Krebsart anbot. Die Bedingungen, im Rahmen eines Naturschutzprojekts auf dem Gelände einen Tümpel für den Krebs anzulegen, schienen ideal. Dass drumherum Bäume gepflanzt wurden, geschah eher nebenbei.



Das war 1989. Später stellte sich heraus, dass der besagte Krebs gar nicht vom Aussterben bedroht war. Doch der Wald war nun da. Raimund Hofmann hat ihn geerbt und kümmert sich seit fast 20 Jahren vorbildlich um ihn. Unter seiner Pflege hat sich ein laubholzdominierter Mischwald entwickelt. Auf 1,3 Hektar Fläche wachsen 39 Baum- und 13 Straucharten. „Das ist mein Ding“, sagt Hofmann und schaut hinauf in die grünen Baumkronen.



Raimund Hofmann hat aus seinen kleinen Privatwald mit viel Engagement ein Vorzeigeprojekt gemacht. © Osman

Es ist ein herrlicher Sommermorgen, irgendwo schreit ein Mäusebussard, in der Nähe klopft ein Specht. Über 20 Vogel­arten fühlen sich hier wohl. „Biotop und Wirtschaftswald – das darf heute kein Widerspruch mehr sein“, sagt Hofmann. Normalerweise ist er alleine hier. Doch heute führt er ein paar Vertreter des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und einige weitere Besucher durch seinen Wald und hört viel Lob.



Nachgemischt



Von den 3.000 Eschen, die von der Behörde damals hier gepflanzt wurden, sind aufgrund des Eschentriebsterbens viele eingegangen. Hofmann hat mit vielfältigen Baumarten nachgemischt. Bergahorn und Stiel­eiche werden von Wildkirsche, Winterlinde, Hainbuche, Fichte, Feldahorn, Schwarzerle und Traubenkirsche begleitet. Vereinzelt findet man auch Lärche, Kiefer, Birke, Weißtanne und Eibe. 2007 forstete Hofmann eine angrenzende, 1,8 Hektar große Fläche ebenfalls auf.



„Wichtig ist die Durchforstung“, sagt der 53-Jährige. Er betreibt sie konsequent alle ein bis zwei Jahre auf der gesamten Fläche und schafft damit optimale Bedingungen für die Bäume, die stehenbleiben. Ziel ist die Produktion von Wert­holz und das Schaffen einer Ungleichaltrigkeit, um die Vielfalt zu erhalten. Nebenbei fallen bei der Durchforstung pro Hektar 13 Festmeter Brennholz an – das entspreche 3.000 Liter Heizöl. Momentan ist Brennholz sogar wirtschaftlich wieder interessant, was lange Zeit nicht der Fall war.



Eigentlich könnte Hofmann ein typischer „urbaner Waldbe­sitzer“ sein. So nennen die Vertreter des Forstamts Menschen, die einen Wald geerbt haben, aber weit weg wohnen und weder Zeit noch die Möglichkeit beziehungsweise das Interesse haben, sich darum zu kümmern. Auch Raimund Hofmann lebt schon lange nicht mehr in Weil. Er ist Lehrer für Deutsch, Geschichte und katholische Religion, unterrichtet an einem Gymnasium in Altötting und hat dort in der Nähe auch seinen Wohnsitz. Doch er verbringt jedes Wochenende und sämtliche Ferien in einer kleinen Wohnung in Weil, um seinen Wald zu pflegen.



Warum gedeihen die Bäume an diesem Standort so besonders gut? Daran, dass hier früher Ackerflächen waren, liege es nicht, betont Stefan Wittkopf, Professor für Holzenergie an der Hochschule Weihenstephan-­Triesdorf, der Hofmanns Musterwald im Rahmen des EU-Projekts Life Future-Forest wissenschaftlich begleitet. Vielmehr sieht Wittkopf den Grund darin, dass der Boden reich an Regenwürmern ist. Das zeigt sich unter anderem daran, dass sämtliche herabgefallenen Blätter des Herbstes bereits Anfang Juli vom Waldboden verschwunden sind. Die Würmer haben sie komplett in Humus umgewandelt.



Dem Wurm sei Dank



„Biomasse ist wesentlich mehr als Holzproduktion“, bestätigt Ludwig Pertl, ehemaliger Kauferinger Revierförster und Träger des Deutschen Waldpreises 2021. Ein gut durchwurzelter, von vielen Regenwürmern belebter Boden hilft diesem, Wasser zu speichern – Wasser, das den Bäumen in der Vegetationszeit zur Verfügung stehen muss, wenn sie wachsen sollen.



Wie viel und wie schnell einzelne Bäume in Hofmanns Wald wachsen, überprüfen die Wissenschaftler mit einem elektronischen Dendrometer. Es misst den Umfang der Stämme und zeigt, welche Bäume gut mit dem Klimawandel und dem Trockenstress heißer Dürreperioden zurechtkommen. Die Messung eines Bergahorns in Hofmanns Wald zeigt, dass dieser von der jüngsten Trockenheit nicht beeinträchtigt wurde.



Und welchen Tipp hat der Preisträger für urbane Waldbesitzer, die sich nicht selbst um ihr Gehölz kümmern können? „Ganz einfach: bewirtschaften lassen“, sagt der 53-Jährige prompt. Die Waldbesitzervereinigung biete entsprechende Pflegeverträge an.