Vogelstimmen im Thaininger Rochlhaus

Doro Heckelsmüller (Mitte) und Karl Michael Ranftl (rechts) machten Vogelstimmen instrumental und vokal hörbar, Beatrix Saadi-Varchmin untermauerte mit Vogel-Wissen. © Klinger

Thaining – Im „ältesten Stall Thainings“, dem Rochlhaus, gibt es zugige Ecken. Das störte die zahlreichen Besucher der zwei Konzerte am Samstag allerdings nicht. Denn abseits der Ecken herrschte wohlige Wärme. Und die wurde mit dem ‚Vogelstimmenkonzert‘ „Lieb Nachtigall, wach auf“ samt Wissenswertem zum Federvieh versüßt.

Die beiden Musiker Doro Heckelsmüller und Karl Michael Ranftl entführten die Besucher in einen anderen Stall: nach Bethlehem. Denn dort haben laut Dichtung und Volkslied insbesondere die Vögel dem Jesuskind in der Krippe gehuldigt – in allen Sprachen, versteht sich. Die Live-Einspielung diverser Vogelgesänge von Beatrix Saadi-Varchmin vom LBV zeigten dabei die Klangursprünge für Heckelsmüllers und Ranftls instrumentale und vokale Musik.



Heckelsmüller brachte ihre selbstgebaute böhmische Haken-Harfe zum Klingen, unter anderem mit Song of Mary – Usheg Veg Ruy, einem keltischen Wiegenlied vom Schlaf des Rotkehlchens bei Dornenhecke und Krippenstall. Und in der Schutzengel-Nocturne war Flügelschlag zu hören: der des Engels Gabriel. Ranftl intonierte mit seiner weichen Stimme neben Volksweisen Gesänge aus Katalonien: Cuncti simus concanentes – Lasst uns zusammen singen, ein Lied, mit dem im Mittelalter Mönche und Pilger im Kloster Montserrat „La morenita“, die schwarze Madonna, grüßten. Die spanisch-maurische Melodie erinnerte in ihrer melismenreichen und arabesken Art an den Vogelgesang.



Der Höhepunkt des Abends war El Cant dels Ocells – der Gesang der Vögel, ein katalanisches Weihnachtslied aus dem 18. Jahrhundert mit 16 Strophen, in denen 32 Vogelarten Maria und ihren Sohn in der Krippe lobpreisen. Der Katalane Pablo „Pau“ Casals machte die Melodie berühmt, weil er sie am Ende jedes seiner Konzerte im Exil auf dem Cello spielte. Saadi-Varchmin schlug mit Details über die jeweiligen gefiederten Singmeister den Bogen ins Jetzt – und wies auch auf die Bedrohtheit der Tiere hin.



Mit den Gesängen der Nachtigall, die an diesem vorweihnachtlichen Abend im Rochlhaus wiederholt ertönten und dem Lied „Lieb Nachtigall, wach auf“, von allen Besuchern gemeinsam gesungen, und einem großen Applaus für alle Beteiligte endete dieses besondere „Stimmen-Konzert“.