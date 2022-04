Info für 2022

Ein einzigartiges Schulprojekt: Circus St. Ottilien

Von: Ulrike Osman

Schon neunmal hat das Zirkuszelt seit 1991 in St. Ottilien die Leinen gespannt: Alle drei Jahre startet das Projekt von Kloster und Rhabanus-Maurus-Gymnasium – und holt heuer mit dem zehnten Auftritt die Feier des 30-Jährigen nach. © Circus St. Ottilien

St. Ottilien – Er ist ein einzigartiges Gemeinschaftsprojekt von Schule und Kloster. Der Circus St. Ottilien wird seit 1991 alle drei Jahre von Schülern und Lehrkräften des Rhabanus-Maurus-Gymnasiums und Mönchen der Erzabtei auf die Beine gestellt. Seither ist er zu einem immer professionelleren Mammut-Event mit Tausenden Besuchern herangewachsen. Heuer findet er zum zehnten Mal statt – und feiert sein 30-jähriges Jubiläum nach.

Im ersten Jahr war es noch ein Bierzelt, in dem die Schülerinnen und Schüler ihre Artistik-, Jonglage- und Tanznummern aufführten. Doch bereits bei der zweiten Ausgabe stand auf der Klosterwiese ein echtes Zirkuszelt. Damals beteiligten sich 150 Schülerinnen und Schüler sowie sieben Lehrkräfte und sieben Mönche an dem Projekt. Über 8.000 Besucher kamen, in späteren Jahren wurden es über 10.000.



Sie sahen jeweils in 15 Vorstellungen an zehn Veranstaltungstagen Zirkusnummern, an denen die Kinder und Jugendlichen bis zu zwei Jahre geprobt hatten. Ein schulinternes Casting entscheidet seit jeher darüber, welche Programmvorschläge es bis in die Manege schaffen. Dann wird jeden Freitag Nachmittag unter der Aufsicht der Sportlehrkräfte in der Schulturnhalle trainiert.



Auch das Verpflegungsangebot an den Jahrmarktsbuden durchläuft einen Auswahlprozess. Schülergruppen ab der siebten Klasse überlegen sich, was sie anbieten möchten, und stellen ihre Ideen in einem eigenen Casting vor. Zu den Klassikern wie Zuckerwatte und gebrannten Mandeln kommen dann Angebote wie selbstgemachte Milchshakes, Pizza, Pasta oder auch asiatische Gerichte. Großer Wert wird auf Hygiene und Qualität gelegt. Die Mannschaften an den Essensbuden bekommen eine spezielle Unterweisung durch das Gesundheitsamt.



Inzwischen ist der größere Teil der Rhabanus-Maurus-Schule in irgendeiner Form in das Circusprojekt eingebunden. Seit 2012 liegt die gesamte Organisation in den Händen der elften Jahrgangsstufe. Schülerinnen und Schüler kümmern sich um alles – Zeltaufbau, Circusbüro, Technik, Kartenverkauf, Sanitätsdienst, Parkplatzeinweisung. Die Betreiber der Spielbuden tragen viele Monate im Voraus Gewinne zusammen.



Die Idee zum Circus hatten seinerzeit die Lehrer Bruder Josef Götz und Stefan Klotz gemeinsam mit dem damaligen Erzabt Notker Wolf. Bis heute ist es üblich, dass das jeweilige Oberhaupt der Missionsbenediktiner höchstpersönlich in der Manege auftritt. Notker Wolfs Nachfolger Jeremias Schröder ging in die Circus-Annalen mit einer Zersäge-Nummer ein, bei der literweise Ketchup flossen. Am Ende kamen unter dem Tisch, auf dem die „zersägte“ Zehntklässlerin lag, zwei Fünftklässlerinnen hervor.



Bruder Josef Götz erzählte in der Manege gern selbst ausgedachte Witze. Manchmal war das nicht nur ein humorvoller Zwischengang im Programm-Menü. Vielmehr konnte es bedeuten, dass die nächste Nummer noch nicht startklar war, weil die Akteure sich verspätet hatten. Weil sie sich zum Beispiel noch dringend an der Pommes-Bude stärken mussten. „Es gab viel Pleiten, Pech und Pannen“, erinnerte sich Bruder Josef jüngst bei einer Veranstaltung zum Auftakt des Circus-Jahres 2022. Das Publikum habe aber in der Regel nichts davon gemerkt.



Wie viel Spaß alle Mitwirkenden an ihrem Circusprojekt haben und wie sehr es die Schulfamilie des Gymnasiums zusammenschweißt, zeigt ein Film von Moritz Lang, Ottilianer Abiturient von 2018. Er hat die Veranstaltung in jenem Jahr mit der Kamera begleitet, Beteiligte interviewt und viele Impressionen vor und hinter den Kulissen festgehalten, darunter den spontanen Ausfall von Circusdirektor Martin Metz. Der Mathe- und Wirtschaftslehrer musste am zweiten Veranstaltungstag zur Geburt seines Sohnes in die Klinik eilen – ein Schüler vertrat ihn in der Manege.

Info für 2022

Das letzte Mal war der Circus 2018 zu sehen. Dieses Jahr startet er, coronabedingt erst nach vier statt drei Jahren, im Juli neu. Karten gibt es ab dem 2. Mai unter www.circus.ottilien.de. Gegründet wurde der Circus 1991 durch Erzabt Notker Wolf, Bruder Josef Götz und Stefan Klotz. Die Artist:innen sind hauptsächlich Schüler:innen, aber auch die Lehrkräfte und die Mönche der Klosterabtei scheuen die Zirkusmanege nicht.