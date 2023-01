Werkstatt und Lagerhalle mit 100 E-Bikes in Flammen

Teilen

Rund 100 Einsatzkräfte versuchen am Freitagabend den Vollbrand einer Lagerhalle im Dießener Ortsteil Obermühlhausen zu löschen © Feuerwehr Dießen

Obermühlhausen – Eine Alar­mierung zu einem „B3“ ist am Freitag gegen 18:30 Uhr bei der Feuerwehr Obermühlhausen eingegangen. B3? Diese Meldung kündigt eigentlich einen Gebäude- oder Garagenbrand an, doch das entpuppte sich in kürzester Zeit als eine Alarmierung über einen Vollbrand in einer Lagerhalle. Dort waren etwa 100 E-Bikes gelagert.

Rund 100 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren, des Rettungsdienstes und der Polizei waren an diesem Freitag Abend im Dießener Ortsteil Obermühlhausen im Einsatz und versuchten den Vollbrand, der in einer Lagerhalle entstand, zu löschen. Sowohl die Obermühlhausener Feuerwehr als auch die Feuerwehren aus Dettenhofen, Dießen, Thaining, Hofstetten und Pflugdorf-Stadl waren vor Ort.



Die Anwohner in der Nähe wurden gebeten, ihre Türen und Fenster wegen der starken Rauchentwicklung geschlossen zu halten. Nach Angaben der Polizeiinspektion Dießen erlitt eine Einsatzkraft der Feuerwehr bei den Löscharbeiten eine leichte Rauchgasvergiftung. Sie konnte aber sofort vor Ort von den Kräften des Rettungsdienstes versorgt werden.



Der Einsatz war für die Feuerwehr um circa 2 Uhr beendet. Das Übergreifen des Feuers auf Nachbargebäude konnte verhindert werden, wie die Feuerwehr Obermühlhausen erleichtert resümiert.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund eine Million Euro. Alleine den 100 neuwertigen E-Bikes, die in der Halle gelagert waren, ordnete die Polizei einen geschätzten Gesamtwert im „mittleren sechsstelligen Bereich“ zu.



Nach ersten Erkenntnissen der Brandermittler ist das Feuer wohl in einer Werkstatt ausgebrochen, die Brandursache ist aber aktuell noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck ermittelt.