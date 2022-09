Die Unzufriedenen

Das wird nichts, oben auf dem Schlossberg in Landsberg

Von: Werner Lauff

Vieldiskutiert, aber im Stadtrat längst entschieden: Die Erweiterung der Schlossbergschule erfolgt im Norden (Foto) des Areals. © Greiner

Da sind sich fast alle einig: Der Weg von der Idee einer großen Grundschule auf dem Schlossberg bis zur Realisierung in Form eines Anbaus an die frühere Mittel­schule ist unnötig holprig. Die überraschende Entscheidung für einen Nord-Anbau, merkwürdige Vorgaben im Wettbewerb („Die Stadt schaut auf ihre Kinder“), keine Thematisierung der Bodendenkmäler im Preisgericht, die deutliche Intervention des Landesdenkmalrats, die fehlende Erörterung mit Experten und der Bürgerschaft vor Auftragsvergabe, die Ignoranz gegenüber den Warnungen des Stadtheimatpflegers, überholte Angaben in der Ausstellung, Zeichnungen, die die Gebäudehöhe verharmlosen, dazu noch eine CSU, die mehrfach für die jetzige Lösung gestimmt hat, nun aber ihre Unschuld beweisen will. Die Politik hat sich nicht von ihrer besten Seite präsentiert. Und die Presse? Da fehlte es manchem Kommentar erkennbar am Maßstab.

Die Versäumnisse der Vergan­gen­heit sind aus Sicht der meisten Landsberger aber kein Grund, den vorgeschlagenen Anbau an die Schlossbergschule abzulehnen; jedenfalls kristallisiert sich das momentan heraus. Denn dabei geht es allein um die Sache und um die Zukunft. Wir bekommen in angemessener Zeit eine zentrale Grundschule in der Altstadt mit guter Anbindung in den Landsberger Osten. Damit endet die Aufteilung auf mehrere Gebäude – ein Ziel, das die Stadt schon bei der Mittelschule verfolgte. Die neue (teilweise ganztags genutzte) Schule entspricht heutigen Anforderungen, bietet ausreichend Raum (wenn auch keine klassische Turnhalle) und öffnet sich gen Süden. Dort entsteht durch den Abriss des Pavillons eine neue Grünfläche. Was sollen die an die Urnen gerufenen Landsberger Bürger dagegen haben?

Kämpferische Planer



Es wird dem Stadtrat auch gelingen, die Relevanz der Abstimmung zu verdeutlichen. Alle Eltern sind angesprochen, alle Altstadtbewohner, alle Bewohner im Osten der Stadt. Außerdem natürlich alle Anhänger von SPD, den Grünen, der UBV, der ödp und der FDP. Und zusätzlich diejenigen, die aus grundsätzlichen Gründen die Auffassung vertreten: Der Stadtrat entscheidet. Dann gibt es auch noch mehrere Hundert Mitarbeiter der Stadtverwaltung.

Es wird schwer, gegen all das mit begrenzten Mitteln anzukämpfen. Die Reaktion auf den Verstoß des Historischen Vereins gegen das Kunsturheberrecht zeigt ein Weiteres: Das Architektenbüro wird sich nicht, wie in anderen Fällen erlebt, zurücklehnen und die Stadt die Kartoffeln aus dem Feuer holen lassen; wir haben es hier mit kämpferischen Planern zu tun, die ihr Ziel offensiv verfolgen. Stadtrat und Verwaltung können daher zusammen mit dem Architektenbüro aus dem Vollen schöpfen. Ohnehin wird man alle bestehenden Kanäle bespielen und Informationsschriften ebenso wie Ausstellungen finanzieren; an Geld mangelt es nicht.

Dabei kann man auch Ängste der Bürger nutzen. Eine Ablehnung des Neubaus führt zu einem Mangel an Klassenräumen. Dass die CSU eine Aufstockung der Platanenschule im Landsberger Westen vorschlägt, bestätigt das. Die Kinder von der Altstadt in den Westen schicken? Das wäre für viele Eltern eine ganz schlechte und zudem gefährliche Lösung. Auch Emotionen lassen sich schüren: Unterricht ist heute mehr als Schulbank-Drücken. Auf dem Schlossberg entsteht so etwas wie ein Grundschul-Campus. Unsere Kinder sind dort, gerade bei der Ganztagsbetreuung, in einem geschützten und doch offenen Raum. Wir sollten alles tun, damit unsere Kinder das Umfeld erhalten, indem sie sich optimal entwickeln können. Wer will das nicht? Wer stimmt da noch dagegen?

Die Argumente der Bürgerinitiative sind hingegen schwach. Schutz der Bodendenkmäler? Das Landesamt für Denkmalpflege wird nicht müde werden, darauf hinzuweisen, dass dem Bodendenkmalschutz durch die Grabungen Rechnung getragen wird; was auch immer in der Tiefe gefunden wird, es wird gesichert, kartiert und untersucht. Die Verwaltung hat es in den vergangenen Wochen geschafft, die Architektin und den zuständigen Mitarbeiter des Landesamts für Denkmalpflege so zu vernetzen, dass beide gut zusammenarbeiten; man wird kreativ auch für neue Probleme Lösungen finden.

Der Nordanbau verdeckt die Sicht auf die „Krone Landsbergs“? Mit Verlaub: Die Krone Landsbergs ist die Heilig-­Kreuz-Kirche, vor der bereits das heutige Neue Stadtmuseum steht. Außerdem beschränkt sich der monierte Sichteffekt auf wenige, nicht prominente Stellen; er ist zum Beispiel auf dem Lady-Herkomer-Steg nicht gegeben.

Die Unzufriedenen



Wenn die Bürgerinitiative überhaupt eine Chance hat, dann die, alle Unzufriedenen in Landsberg zu bündeln. Das gelang Doris Baumgartl (UBV) bei ihrer Wahl zur Oberbürgermeisterin; sie erhielt viele Stimmen von Wählern, die aus unterschiedlichen Gründen mit der Politik ihres Amtsvorgängers nicht einverstanden waren. Das kann man heute noch ablesen: Genau die Themen, gegen die Wähler opponierten, etwa die Bebauung entlang der Staufenstraße oder die Reduzierung des Autoverkehrs, sind in der Versenkung verschwunden. Aber ein Ratsbe­gehren ist kein vergleichbarer An­lass: Dort steht eine einzelne Sachfrage im Mittelpunkt, weder ein ganzes Bündel an Themen noch eine Personenwahl. Und das Buhlen um Anhänger aus dem thematischen Nachbarlager – den Befürwortern eines klassischen und unveränderten Inselbads zum Beispiel – müsste ja öffentlich erfolgen und fiele sofort auf; man kann sich ja nicht klammheimlich verbünden, jedenfalls nicht wirkungsvoll.

Weil der Denkmalschutz gewährleistet ist, weil der Entwurf funktional und ästhetisch nicht zu beanstanden ist, weil die Blickbeziehung nur an wenigen Stellen gestört wird, weil neuer Schulraum für die Kinder ein gutes Argument ist, weil die Innenstadtbewohner ebenso wie der ganze Landsberger Osten ein Interesse an dieser Grundschule haben, weil die CSU nicht glaubwürdig vermitteln kann, dass sie immer schon dagegen war, weil die Ratsmehrheit eng zusammen­steht, weil das Ratsbegehren den Stadtrat und die Verwaltung in die Offensive bringt, aus all diesen Gründen steuern die Bürgerinitiative und der Historische Verein auf eine krachende Niederlage hin. Kurz gesagt: Das wird nichts.

Die Spätfolgen sind für die unterschiedlichen kritischen Gruppierungen gleichermaßen unangenehm: Die Befürworter werden deutlich gestärkt aus der Sache hervorgehen. Der Historische Verein ist anschließend nicht mehr die Instanz, die er mal war. Und der Stadtheimatpfleger, der sich gerade um Einfluss bemüht, wird elementar geschwächt. Darüber hinaus hat der Kampf um den Gewinn der Abstimmung die Bürgerschaft gespalten, erhebliche Kosten verursacht und die Alltagsarbeit zum Erliegen gebracht. So schnell wird es daher auch bei anderen Themen keinen Bürgerentscheid geben. Das Schwert kam zum Einsatz und nun ist es stumpf.

Eine Lösung?



Gibt es noch eine Lösung? Was wäre, wenn wir den Weg und das Ziel trennen? Eines könnten der Historische Verein und die Bürger­initiative durchaus erreichen: Gespräche und Vereinbarungen mit den Stadtratsfraktionen zum künftigen Procedere zu treffen, zur künftigen Wegführung. Der Stadtrat könnte sich bereiterklären, wesentliche städtebaulichen Projekte in der Altstadt frühzeitig bekannt zu machen, zeitnah zur Diskussion zu stellen und im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten während des gesamten Prozesses transparent zu beraten. Dies umfasst die frühe Einbeziehung des Stadtheimatpflegers und des Landesamts für Denkmalpflege, die Anhörung des Historischen Vereins und weiterer Sachverständiger sowie die Durchführung mindestens einer Veranstaltung, bei der durch die Planung tangierte Personen nach fundierter Information ihre Position zu dem Vorhaben öffentlich darlegen können. Das Ganze erfordert eine Langzeit-Moderation, die mehr ist als nur Wort­erteilung – sie organisiert, hört hin, notiert und formuliert Kompromisse. So könnte man auch beim Inselbad und beim Vorder- und Hinteranger vorgehen, aufbauend auf den dort bereits stattfindenden Aktivitäten.

Zu hören ist: Würden der Histo­rische Verein und die Bürger­ini­tiative in diesem Sinne das Gespräch mit der Stadt suchen, würde man sich in den Fraktionen dagegen nicht verschließen. Denn dem Stadtrat geht es darum, dass die Planungspause zum Schlossberg so schnell wie möglich beendet wird. Gespräche über die Veränderung des Ziels sind hingegen aussichtslos; der Schul-Anbau wird nicht mehr in Frage gestellt. Das ist für den Stadtrat auch eine Frage des Selbstverständnisses: Wenn wir diese und andere Entscheidungen unter Verhandlungsvorbehalt stellen, führt das zu einer Schwächung der Gremien und zur Stärkung eines engen kritischen Teils der Bürgerschaft, der aber keine demokratische Legitimierung besitzt.

Gerichte haben die Möglichkeit, nicht aussichtsreiche Verfahren abzukürzen, zum Beispiel durch die Abweisung einer Verfassungsbeschwerde als offensichtlich unbegründet oder durch die Nichtzulassung einer Revision. Das Kommunalrecht jedoch bietet diese Option nicht. Hier müssen wir selbst zur Vernunft finden. Es ist zu hoffen, dass das gelingt.